Зеленський у вечірньому зверненні заявив: "Кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон варто перевіряти до секунди"
Тим часом:
Наталья Белеля: Цього року День Народження Тетяна Кірієнко святкувала в ресторані Odessa Restaurant - international cuisine in Vienna . Це крутий український ресторан у Відні в стилі Одеси-мами… фаршмак, устриці, кав’яр… просеко, гарна винна карта, віскі, водочка, грапа… потанцюєм… ціни середні як для Відня.
І справа навіть не в тому, що Тетяна Кірієнко в часі війни коли кращі з кращих гинуть на фронті святкує своє свято в якомусь кабаку Відня, адже вона жінка і може взяти за свій рахунок відпустку та поїхати за кордон… СПРАВА В ГОСТЯХ серед яких було майже все керівництво ДПС:
Адже до м. Відня разом з Кірієнко також поїхали:
- Сокур Євген Ростиславович (в.о. заступника Голови ДПС) з 15 по 23 липня, - Калєніченко Наталія Григорівна (заступник Голови ДПС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації) з 15 по 23 липня, -Гречана Тетяна Володимирівна (директор Департаменту оподаткування юридичних осіб) з 15 по 23 липня, - Доценко Тетяна Анатоліївна (директор Департамену податкового аудиту) з 14 по 23 липня, - Томських Сергій Володимирович (директор Департаменту з питань запобігання корупції) з 17 по 23 липня, - Риженкова Катерина Володимирівна (директор Департаменту трансфертного ціноутворення) з 08 по 14 липня, - Телешко Олег Анатолійович (заступник директора Департаменту управління ризиками) з 13 по 23 липня, - Багмет Нонна Тарасівна (в.о. Директора Департаменту економічного аналізу) З 15 по 21 липня.
Аналізуючи все це приходимо до висновку, що всі ці чиновники виїхали до Відня або у фіктивне, або в спеціально сплановане під День Народження начальниці відрядження!
Враховуючи, що більшість цих чиновників призначені з подачі парламентського Твікса, солодкої парочки Данила Гетьманцева і Давида Арахамії тут потрібен не просто розголос а втручання президента!
Не дякуйте, пане президент! Далі буде…
Не словом, а ділом! - казав його попередник. СКІЛЬКИ ЩЕ ТРИВАТИМЕ ЦЕЙ ЦИРК?!!!
orest написав:Якою бачу ситуацію зараз: 1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений. Не факт, що кремлю і прокремлівським шестіркам в нашій владі вдасться протягнути варіант сі-хуя, але любе замороження конфлікту не буде передбачати репарацій чи інвестицій цивілізованого світу у відбудову і відновлення України, чи фінансової допомоги більше ніж уже надходить. Фінансова допомога (не військова) може навіть відчутно скоротитися, адже восени в США будуть формувати бюджет року в якому відбудуться вибори. Внутрішніх потреб у фінансах в такий рік в США хоч відбавляй. 2 наша економіка далеко не в найкращому стані, м’яко кажучи. Бравада пропагандистів підляка-дєрьмака про ріст в порівнянні з минулим роком – маніпуляції. Фактично: - Суттєво зруйнована металургія та машинобудування. Руйнування є безпосереднє заводів, руйнування шляхом знищення каховського водосховища та критичним станом енергетики - Енергетика зруйнована не менше ніж на 50%. Важливо розуміти те, що теперішній стан енергетики не передбачає швидке відновлення інших галузей економіки країни, навіть якщо будуть створені всі інші передумови. Негатив в енергетиці не остаточний. Точно ще буде суттєво пошкоджена ЗАЕС. Зрозуміло. Що жодного радіаційного забруднення не буде, але в робочому стані її 3,14дари нам не залишать. А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики - Крем ляді продовжують нищити с/г як мінуванням земель, нищенням нового врожаю так і нищенням елеваторів, токів та іншої інфраструктури - Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш. А без портів експорт-імпорт, навіть у випадку закінчення бойових дій, буде сильно обмежений (це дуже дипломатично). Ні зд транспорт (при абсолютній несумісності з коліями в ЄС і відсутністю хоч якихось спроб вирішити це) ні автомобільний (при обмеженій пропускній здатності митних переходів) не забезпечить хоч на трієчку імпорт-експорт в режимі реального зростання ВВП та відновлення економіки 3 в світлі викладеного вище, не бачу жодних позитивних політико-економічних тенденцій та чинників для міцності грн. І бачу що хтось це вже розуміє і починає скуповувати валюту (хоч зараз би мало бути зміцнення грн. від аграрної валюти). 4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула і це ще буде гірше для готівкового курсу. 5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін. Якщо перемога раптом станеться швидше, то їх конкуренти ще встигнуть нашукати контраргументів і безмежні корупція та мародерство слуг коломойського їм допоможе. Для іншої групи сил перемога України взагалі не потрібна. Виходячи з реалій вони прагнуть замороження війни. Шанси у обох поки 50/50… П.С. нагадаю що писав про це все в травні минулого року viewtopic.php?p=5431305#p5431305
Усі пункти лайно.
В Україні наразі чоловіків призовного віку рази в 2 більше, ніж під час другої світової. Задіяло у бойових діях не більше 5%, ще 5% тиловики. 90% чоловіків взагалі у війні не задіяні. Ми ще нічого і не починали (с)
Щодо енергетики. Якби було все погано, світло б подавали за графіком. А так світло є я і буде. 50% зруйнованої інфраструктури - це лайно собаче. 50% це для західного політикума - дайте грошей, бо у нас тут все зруйновано.
Щодо ударів по портам. Це комаріниє укуси. Нічого суттєво не зруйновано.
Щодо с/г угідь. В разі деокупації досвід показує, що фермери самі розміновують досить швидко свої угіддя.
Щодо курсу гривні. Чим гірше - тим більше грошей дають.
Як можна лайкати таке лайно. В Україні продажі нових автомобілів вже майже на рівні 2021 року. КАРЛ!!!
orest написав:Якою бачу ситуацію зараз: 1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений. Не факт, що кремлю і прокремлівським шестіркам в нашій владі вдасться протягнути варіант сі-хуя, але любе замороження конфлікту не буде передбачати репарацій чи інвестицій цивілізованого світу у відбудову і відновлення України, чи фінансової допомоги більше ніж уже надходить. Фінансова допомога (не військова) може навіть відчутно скоротитися, адже восени в США будуть формувати бюджет року в якому відбудуться вибори. Внутрішніх потреб у фінансах в такий рік в США хоч відбавляй. 2 наша економіка далеко не в найкращому стані, м’яко кажучи. Бравада пропагандистів підляка-дєрьмака про ріст в порівнянні з минулим роком – маніпуляції. Фактично: - Суттєво зруйнована металургія та машинобудування. Руйнування є безпосереднє заводів, руйнування шляхом знищення каховського водосховища та критичним станом енергетики - Енергетика зруйнована не менше ніж на 50%. Важливо розуміти те, що теперішній стан енергетики не передбачає швидке відновлення інших галузей економіки країни, навіть якщо будуть створені всі інші передумови. Негатив в енергетиці не остаточний. Точно ще буде суттєво пошкоджена ЗАЕС. Зрозуміло. Що жодного радіаційного забруднення не буде, але в робочому стані її 3,14дари нам не залишать. А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики - Крем ляді продовжують нищити с/г як мінуванням земель, нищенням нового врожаю так і нищенням елеваторів, токів та іншої інфраструктури - Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш. А без портів експорт-імпорт, навіть у випадку закінчення бойових дій, буде сильно обмежений (це дуже дипломатично). Ні зд транспорт (при абсолютній несумісності з коліями в ЄС і відсутністю хоч якихось спроб вирішити це) ні автомобільний (при обмеженій пропускній здатності митних переходів) не забезпечить хоч на трієчку імпорт-експорт в режимі реального зростання ВВП та відновлення економіки 3 в світлі викладеного вище, не бачу жодних позитивних політико-економічних тенденцій та чинників для міцності грн. І бачу що хтось це вже розуміє і починає скуповувати валюту (хоч зараз би мало бути зміцнення грн. від аграрної валюти). 4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула і це ще буде гірше для готівкового курсу. 5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін. Якщо перемога раптом станеться швидше, то їх конкуренти ще встигнуть нашукати контраргументів і безмежні корупція та мародерство слуг коломойського їм допоможе. Для іншої групи сил перемога України взагалі не потрібна. Виходячи з реалій вони прагнуть замороження війни. Шанси у обох поки 50/50… П.С. нагадаю що писав про це все в травні минулого року viewtopic.php?p=5431305#p5431305
Зауважу тільки що пан orest цинічно збрехав. Цей його пост кардинально відрізняється від поста від травня минулого року. Тому і це його "прогноз" можна в смітник.
Народним депутатам і чиновникам заблокувано виїзд за кордон після низки скандалів. Доопрацьовується законодавство, яке регулює їх відрядження. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джередо у Офісі президента у четвер, 27 липня.
я би заборонив всім держслужбовцям і бюджетникам, нєфіг шастать, тим більше цмудять бюджетну сіську, хай працюють на перемогу
Открою секрет - в загранпаспорте не написано кем человек работает - держслужбовцем или бюджетником, а их еще вполне согласно закона можно иметь несколько штук...
orest написав:Якою бачу ситуацію зараз: 1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений. Не факт, що кремлю і прокремлівським шестіркам в нашій владі вдасться протягнути варіант сі-хуя, але любе замороження конфлікту не буде передбачати репарацій чи інвестицій цивілізованого світу у відбудову і відновлення України, чи фінансової допомоги більше ніж уже надходить. Фінансова допомога (не військова) може навіть відчутно скоротитися, адже восени в США будуть формувати бюджет року в якому відбудуться вибори. Внутрішніх потреб у фінансах в такий рік в США хоч відбавляй. 2 наша економіка далеко не в найкращому стані, м’яко кажучи. Бравада пропагандистів підляка-дєрьмака про ріст в порівнянні з минулим роком – маніпуляції. Фактично: - Суттєво зруйнована металургія та машинобудування. Руйнування є безпосереднє заводів, руйнування шляхом знищення каховського водосховища та критичним станом енергетики - Енергетика зруйнована не менше ніж на 50%. Важливо розуміти те, що теперішній стан енергетики не передбачає швидке відновлення інших галузей економіки країни, навіть якщо будуть створені всі інші передумови. Негатив в енергетиці не остаточний. Точно ще буде суттєво пошкоджена ЗАЕС. Зрозуміло. Що жодного радіаційного забруднення не буде, але в робочому стані її 3,14дари нам не залишать. А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики - Крем ляді продовжують нищити с/г як мінуванням земель, нищенням нового врожаю так і нищенням елеваторів, токів та іншої інфраструктури - Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш. А без портів експорт-імпорт, навіть у випадку закінчення бойових дій, буде сильно обмежений (це дуже дипломатично). Ні зд транспорт (при абсолютній несумісності з коліями в ЄС і відсутністю хоч якихось спроб вирішити це) ні автомобільний (при обмеженій пропускній здатності митних переходів) не забезпечить хоч на трієчку імпорт-експорт в режимі реального зростання ВВП та відновлення економіки 3 в світлі викладеного вище, не бачу жодних позитивних політико-економічних тенденцій та чинників для міцності грн. І бачу що хтось це вже розуміє і починає скуповувати валюту (хоч зараз би мало бути зміцнення грн. від аграрної валюти). 4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула і це ще буде гірше для готівкового курсу. 5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін. Якщо перемога раптом станеться швидше, то їх конкуренти ще встигнуть нашукати контраргументів і безмежні корупція та мародерство слуг коломойського їм допоможе. Для іншої групи сил перемога України взагалі не потрібна. Виходячи з реалій вони прагнуть замороження війни. Шанси у обох поки 50/50… П.С. нагадаю що писав про це все в травні минулого року viewtopic.php?p=5431305#p5431305
Попередній більш-менш реалістичний на фоні тогочасного ура-оптимізму. Щодо цього - не подобається останнє припущення про перемогу під вибори (дитячий садочок)
Zebra написав:Як можна лайкати таке лайно. В Україні продажі нових автомобілів вже майже на рівні 2021 року. КАРЛ!!!
Як можна "лайкати" таке лайно
кожен може "лайкати" все ,що на його думку заслуговує, або співпадає з його власними оцінками ситуації. На мою думку, Orest трохи пеcімістичен в прогнозах, може він краще інформований реаліст(хто зна). У 2018-20 його прогнози були більш оптимістичні ніж мої власні (умовно на 20-25% ), якщо можна це вимірювати у %.
В Україні продажі нових автомобілів вже майже на рівні 2021 року
це повід для турбування для спец.органів (СБУ, ДПС, ДБР, Генпрокуратура та інші) тобто сформований ще при КУчмі(Азірові) прошарок "кровосісей" нікуди не подівся, він тільки трохи змінився зовні (нове покоління). Загалом доходи пересічного впали більше чим вдвічі, які нові авто? я на них тільки дивлюся по ютубу (коли випадково натрапляю на електрокари) доречи, автомобілевоз Fremantle Highway який перевозив авто з Бремерхафену до Єгіпту раптово загорівся (спалахнув електромобіль), екіпаж намагався згасити вогонь, але не впорався (1 моряк загинув, решта 20 евакуйовані), пожежа сталася через 4 години після німецького порту https://focus.ua/auto/581362-vsemu-vino ... ortu-video
Твою зраду про «допомога максимум до літа» ми вже перевірили, 2 місяці почекати для перевірки Ореста ми здатні. Але що з тобою будемо робити? Може в підпис собі постав «безтолкова істеричка на мінімалках»? Щодо курсу і втрат частини економіки я поділяю його точку зору. Але ніякого закінчення війни в 2023 році не буде. Я про активну фазу. А, це ж у тебе зараз не активна фаза, ато2. Точно, згадав пости цокольного експерта.