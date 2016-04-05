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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 08:05
flyman
,
Зрада від Ореста, багато плюсів
Твою зраду про «допомога максимум до літа» ми вже перевірили, 2 місяці почекати для перевірки Ореста ми здатні. Але що з тобою будемо робити? Може в підпис собі постав «безтолкова істеричка на мінімалках»?
Щодо курсу і втрат частини економіки я поділяю його точку зору. Але ніякого закінчення війни в 2023 році не буде. Я про активну фазу.
А, це ж у тебе зараз не активна фаза, ато2. Точно, згадав пости цокольного експерта.
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Hotab
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 08:21
Hotab написав:
Але ніякого закінчення війни в 2023 році не буде. Я про активну фазу.
Такий собі інсайд від американського постачальника зброї - очікує перемоги України над кацапами до кінця року... подивимось, що воно буде.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 08:41
Прораб написав:
Це все звичайно привабливо звучить, але не більше того. Продовженні мантри - спочатку закінчаться ракети, далі прогнозований крах економіки, потім закінчуються москалі ... але вже через 50 років.
Хто визначив цей термін, кому цікаво, що буде через такий проміжок часу і хто може усвідомлювати подібне?
Цікаво тут і тепер, ми живемо в теперішньому, ми не знаємо навіть чого очікується завтра.
Можна мати порти, але не мати безпечного виходу до моря, наприклад, влада США прийняла рішення не направляти військові кораблі для супроводу комерційних суден, що виходять з портів України.
Економіка розвалиться - а вони зменшили свій держборг, ціна нафти Urals перевищила встановлену G7 стелю цін $60 за барель, а кількість країн, що не закрили свої комерційні представництва, з початком санкцій доходить до 80% у різних галузях.
І якщо піти далі, то досі багато хто вірив у Будапештський меморандум, у Міжнародну хартію прав людини, та чого далеко ходити у Конституцію. Але хтось реально уявляв собі, що все це буде відсунуто до так званих "найкращих часів"?
Чи багато хто так само хотів відчути себе заручниками у своїй країні з потужними досі демократичними ініціативами?
Можна вірити багато в що, але треба усвідомлювати наскільки ефімерні можуть бути фантазії і наскільки реальною може бути практична сторона, навіть якщо вона суперечить законам.
Це все про ризики
Наш сучасний і неповороткий цивілізований
світ реагує на подразники із великим моментом інерції
Бізнес дуже погано реагує на потенційні
проблеми бо їх не можливо порахувати і відповідно застрахувати. Дуже часто найоптимальніше рішення - почекати і подивитись чи з'являться нові ризики, а потім вже реагувати на них.
Проте той же бізнес чудово реагує на те, що вже відбулось бо ця реакція відбувається моментально через появу нових ризиків.
Приклад із націоналізацією Danon у аґресора - показовий. Не хотіли/могли порахувати потенційні ризики - втратили все.
Тому ТАК, Навіть при наявності демократичного світу навколо (здебільшого) та 21-го століття надворі, подібне буде повторюватись.
Більше того, подібне ніколи не припинялось, просто було далеко від цивілізованого світу та не так сильно зачіпало інтереси цивілізованого світу. От і вся різниця.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 08:47
Щодо Пригожина, його значення для путлера, і чи міг він (з моральної точки зору) знищити Вагнерят…
Вагнер присутній у половині країн Африки. Дерибанить там корисні копалини. Зараз афролідери в ерефії зустрічаються з ботоксним , дехто живе у пригожина в будинку. Уявляєте геополітичну значимість Пригожина? Йому пробачать що завгодно.
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Hotab
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:14
барабашов написав:
Зебра всё правильно и говорит и пишет
Пшеница даже в Турции толком не растёт, точнее им своей для 100млн ничтожно мало
Может при Косыгине 60 лет назад им и хватало, так тогда в Стамбуле жило меньше 2млн, а сейчас с нелегалами все 20.
За другие мусульманские страны с адским климатом вообще промолчу, у них нет, точнее НЕТ!!! стратегических запасов еды на их несоизмеримое по сравнению с обрабатываемыми площадями под зерновые население даже на пару лет, даже в непустынных Индии и Пакистане, в Бангладеше вообще с этим жОпа при трёх урожаях в год(и плотности населения 1100чел/кв.км - в 15 раз больше чем у нас и в 33 - чем в США - и регулярных тайфунопотопах)
Единственно кто в шоколаде(нефтяном) - сателлиты бритов и янки на аравийском полуострове, но их там нет даже половины Бангладеша или Египта.
А ещё мусульмане очень любят есть курятину и яйца, так даже скудные местные производители всей волей Аллаha не могут заставить кур жрать шелуху от риса и травку с пастбищ барашков, птица требует - что? Что у них не растёт,а у нас и на целине прёт? Правильно - зерно, особенно кукурузу. Скоро попкорн и булочка даже без масла и икры будут привилегиями ну очень белых(по месту жительства) людей.
тим не менше, вчора двійник путіна сказав на форумі роzzія - Африка, що сучасні технології дозволяють країнам Африки стати навіть експортерами пшениці.
Та цей двійник путіна (той, що кхекає через кожні п"ять слів) похлєще фаназьора Хрущова, який гарантував, що в 1980 році в СССР буде побудовано комунізм
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:22
Ой+ написав: Zebra написав:
Перепис 2021 - узкіх 105 млн (вместе с Крымом), неузкіх 42 млн
Згідно з геометичною прогресією, уже через 50 років неузкіє стають меншиною.
Доречі в Москві неузкіє скорочуються значно стрімкіше. Між переписами -10%
Відповідно до вашої термінології меншиною стають зовсім навпаки.
Навуходоносор написав:
Є дуже хороша фраза про те, що ключ до перетворення України знаходиться в саміх українцях.
Але не зараз.
Може, через 300 років, як поляки.
Та воно то теоретично може бути, але тут 50 років фантастично довгий і важкий період пережити і зберегти націю та державу, а за 300 р. політична карта світу однозначно, якщо буде, то зовсім інакша.
Радий, що п.orest
дав свій тверезий аналіз ситуації. Вчора в ЗМІ якось синхронно почали багато говорити про підготовку до зими - от куди треба вкладатись як з грн так і з валютою і пересічним і на вищих щаблях, якщо хочуть дожити до світлого майбутнього.
У мене є сумніви, що вдасться наразі зберегти націю та державу.Конкретно з тим вектором, що панує зараз. Результати ми бачимо.
Україна отримала незалежність, будучі розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою.
Тільки сліпий не бачить деградацію геть усього, включно з поняттям патріотизм.
Зрозуміло, що підривна діяльність московії шалена. Але ж не вони тягнуть нездар, ненавидять розум, хитрують тощо.
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Навуходоносор
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:27
Навуходоносор написав:
У мене є сумніви, що вдасться наразі зберегти націю та державу.Конкретно з тим вектором, що панує зараз. Результати ми бачимо.
Україна отримала незалежність, будучі розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою.
Тільки сліпий не бачить деградацію геть усього, включно з поняттям патріотизм.
Зрозуміло, що підривна діяльність московії шалена. Але ж не вони тягнуть нездар, ненавидять розум, хитрують тощо.
Враження, ніби ви перебуваєте десь в 2010-2013 роках
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Economist
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:28
Подивіться довкола. Війна, але в країні купють нові автівки майже як в 2021, ходять у ресторани і чиновники тирять так само бабло. Країна живе і процвітає.
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Zebra
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:41
Economist написав: Навуходоносор написав:
У мене є сумніви, що вдасться наразі зберегти націю та державу.Конкретно з тим вектором, що панує зараз. Результати ми бачимо.
Україна отримала незалежність, будучі розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою.
Тільки сліпий не бачить деградацію геть усього, включно з поняттям патріотизм.
Зрозуміло, що підривна діяльність московії шалена. Але ж не вони тягнуть нездар, ненавидять розум, хитрують тощо.
Враження, ніби ви перебуваєте десь в 2010-2013 роках
Або на початку 2000-х. Або в кінці 90-х. Коли там різали бомбардувальники і віддавали ракети.
Або у 2016 , під час медичної реформи.
Все це оффтоп, тому давайте припинемо.
Зараз ми стрімко втрачаємо останнє - генофонд.
Я з великим сумом згадую часи, коли було модно бути розумним і мати великі бібліотеки. Як нарід, що міг намутити грошей, але не міг - знань, купував хоча б їх зовнішній прояв. І решта, люди, яки таки читали книжки, над цим нарідом сміялася.
В історії незалежної України такий період уже ніколи не трапиться. Хоча б тому, що є Інтернет;)
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Навуходоносор
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:51
Zebra написав:
Країна живе і процвітає.
це вища каста броньованих живе і процвітає. А пересічні таксисти / розвозчики хліба будують маршрути залежно від місць активності ТЦК)).
Справджується однез пророцтв фанатів теорій змови про жидомасонів та рептилоїдів: чоловіків цивільних професій замінять роботи)), тільки причина трохи інша
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