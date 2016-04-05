так то всё одни и те же "люди" роблять, по крайней мере в одессе. рядом бильярдная, где до войны было довольно людно. в выходные пошёл вечерком с младшим (за мои деньги приехал погостить из германии) - один человек катает шары и фсё...
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:53
так то всё одни и те же "люди" роблять, по крайней мере в одессе. рядом бильярдная, где до войны было довольно людно. в выходные пошёл вечерком с младшим (за мои деньги приехал погостить из германии) - один человек катает шары и фсё...
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