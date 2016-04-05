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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 472347244725472647274728>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:53

  Zebra написав:Подивіться довкола. Війна, але в країні купють нові автівки майже як в 2021, ходять у ресторани і чиновники тирять так само бабло. Країна живе і процвітає.

так то всё одни и те же "люди" роблять, по крайней мере в одессе. рядом бильярдная, где до войны было довольно людно. в выходные пошёл вечерком с младшим (за мои деньги приехал погостить из германии) - один человек катает шары и фсё...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Достатньо потопити ще 2-3 кораблі педерації, і вони самі запропонують статус кво - щоб не втратити усю акваторію.


чому ж не топимо? від моменту закінчення зернової угоди кошмарять наші порти, і поки без відповіді
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:16

Африканська імперія Пригожина: як вона влаштована, чому потрібна Росії і чи зможе зберегти її Путін після бунту ПВК Вагнера

Бунт ПВК Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним поставив під питання не лише долю російських еліт та військового командування, але й багаторічні «напрацювання» російських найманців в країнах Африки — вагомий ресурс впливу для Росії.

Журнал The Economist у деталях описав, як побудована імперія ПВК Вагнера в Африці, чому Росія навряд чи захоче її втрачати через бунт Пригожина і в якому вигляді буде намагатися зберегти.
Три рівні впливу і методи терору: як влаштована африканська імперія Пригожина
Щоб зрозуміти, що може статися надалі з африканською імперією ПВК Вагнера, важливо уявляти, як вона працює, відзначає The Economist. В Африці не існує єдиної Wagner Inc — «корпорації Вагнер» — це скоріше мережа фірм, пов’язаних із російською державою, які працюють за контрактами з іноземними урядами.

«Подібно до колоніальних компаній 19 століття, ці угоди дозволяють російській державі брати участь в авантюрах з меншою відповідальністю, аніж якщо вона б використовувала регулярні війська», — пояснює видання.

Помітний контингент бойовиків ПВК Вагнера присутній щонайменше в п’яти африканських країнах:

Судан
ЦАР
Лівія
Малі
Мозамбік
Крім того, на тому чи іншому рівні впливу і присутності імперія Пригожина діяла на території ще семи країн Африки:

Камерун
Мадагаскар
Буркіна-Фасо
Демократична Республіка Конго
Екваторіальна Гвінея
ПАР
Зімбабве
Кенія
У всіх цих країнах ПВК Вагнера використовує своєрідну «бізнес-модель», яка складається з трьох потенційних елементів, їх наявність чи поєднання залежить від конкретної держави. Ці три рівні діяльності вагнерівців — військовий, економічний і політичний — найбільш чітко досліджені в Центральноафриканській Республіці (ЦАР). У цій колишній французькій колонії ПВК Вагнера діє з 2018 року. Нові ретельні докази діяльності ПВК Вагнера в ЦАР 27 червня оприлюднила американська розслідувальна група Sentry у своєму звіті Архітектори терору, який заснований на десятках інтерв'ю, аналізі урядових документів та інших джерел.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pvk ... 35219.html

РФ боїться втратити свій вплив в Африці після бунту Пригожина — WSJ
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/bun ... 35163.html
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:19

  Навуходоносор написав:В історії незалежної України такий період уже ніколи не трапиться. Хоча б тому, що є Інтернет;)
по паровой тяге не скучаете? большинство тех кто поддерживает пуйло как раз читавшие книжки поколение 50+. Среди интернет молодёжи поддержка крайне низкая, все понимают пуйло-кобзон и совок это нафталин.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 28 лип, 2023 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:21

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  orest написав:Якою бачу ситуацію зараз:
1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений. Не факт, що кремлю і прокремлівським шестіркам в нашій владі вдасться протягнути варіант сі-хуя, але любе замороження конфлікту не буде передбачати репарацій чи інвестицій цивілізованого світу у відбудову і відновлення України, чи фінансової допомоги більше ніж уже надходить. Фінансова допомога (не військова) може навіть відчутно скоротитися, адже восени в США будуть формувати бюджет року в якому відбудуться вибори. Внутрішніх потреб у фінансах в такий рік в США хоч відбавляй.
2 наша економіка далеко не в найкращому стані, м’яко кажучи. Бравада пропагандистів підляка-дєрьмака про ріст в порівнянні з минулим роком – маніпуляції. Фактично:
- Суттєво зруйнована металургія та машинобудування. Руйнування є безпосереднє заводів, руйнування шляхом знищення каховського водосховища та критичним станом енергетики
- Енергетика зруйнована не менше ніж на 50%. Важливо розуміти те, що теперішній стан енергетики не передбачає швидке відновлення інших галузей економіки країни, навіть якщо будуть створені всі інші передумови. Негатив в енергетиці не остаточний. Точно ще буде суттєво пошкоджена ЗАЕС. Зрозуміло. Що жодного радіаційного забруднення не буде, але в робочому стані її 3,14дари нам не залишать. А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики
- Крем ляді продовжують нищити с/г як мінуванням земель, нищенням нового врожаю так і нищенням елеваторів, токів та іншої інфраструктури
- Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш. А без портів експорт-імпорт, навіть у випадку закінчення бойових дій, буде сильно обмежений (це дуже дипломатично). Ні зд транспорт (при абсолютній несумісності з коліями в ЄС і відсутністю хоч якихось спроб вирішити це) ні автомобільний (при обмеженій пропускній здатності митних переходів) не забезпечить хоч на трієчку імпорт-експорт в режимі реального зростання ВВП та відновлення економіки
3 в світлі викладеного вище, не бачу жодних позитивних політико-економічних тенденцій та чинників для міцності грн. І бачу що хтось це вже розуміє і починає скуповувати валюту (хоч зараз би мало бути зміцнення грн. від аграрної валюти).
4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула і це ще буде гірше для готівкового курсу.
5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін. Якщо перемога раптом станеться швидше, то їх конкуренти ще встигнуть нашукати контраргументів і безмежні корупція та мародерство слуг коломойського їм допоможе. Для іншої групи сил перемога України взагалі не потрібна. Виходячи з реалій вони прагнуть замороження війни. Шанси у обох поки 50/50…
П.С. нагадаю що писав про це все в травні минулого року viewtopic.php?p=5431305#p5431305


Попередній більш-менш реалістичний на фоні тогочасного ура-оптимізму. Щодо цього - не подобається останнє припущення про перемогу під вибори (дитячий садочок)

Попередній був якраз занадто оптимістичний. Віра в перемогу нічим не підкріплена!
Цей - занадто песимістичний. Віра в близьку заморозку конфлікту(яка фактично означає поразку України) - нічим не підкріплена.
І дві сили в США - це брєд. Геостратегічно США потрібна тільки перемога України - це очевидно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  Навуходоносор написав:В історії незалежної України такий період уже ніколи не трапиться. Хоча б тому, що є Інтернет;)
по паровой тяге не скучаете?
Це вейп такий?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:25

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такое ощущение, что последние месяца 2 вообще наступил полный застой.
если весной и прошлой осенью был какойто экономический оптимизм, все вкладывали какието деньги в бизнес, строили планы, думали, чем заняться еще, то сейчас всем на все пофиг уже.
проедают накопления понемногу, все работают в ноль или около нуля. пробок тоже нету, как весной, если бы еще не ремонт дорог повсюду, было б как ночью)
то ли люди устали, хотят отпуск, то ли без блэкаутов нет драйвера шевелиться.
в ресторанах центра Киева сидит половина иностранцев. журналисты, посольства, всякие делегаты никуда не делись. и то, на выходных может быть занято треть мест.
вспоминаю середину марта, пустой Майдан, на котором в ряд через каждые метров 10 стоят операторы и репортеры всяких международных сми и на разных языках тарабанят новости для своих стран. и кроме этого никакого шума…
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прораб написав:Продовженні мантри - спочатку закінчаться ракети, далі прогнозований крах економіки, потім закінчуються москалі ... але вже через 50 років.


теж нерозумію загальну радість від того що в 2075-му нам будуть загрожувати не москалі а буряти чи руські китайці
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:30

  Навуходоносор написав:Україна отримала незалежність, будучі розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою.
Тільки сліпий не бачить деградацію геть усього, включно з поняттям патріотизм.

У вас логічна помилка.
Якщо Україна в 1991 була "розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою" то і СРСР був "розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою". Чому ж тоді СРСР розвалився якщо він був такий "розвинутий, озброєний і інтелектуальний"?
Пройшло 32 роки а ви до сих пір вірите казкам "про другу Францію".

Може я сліпий, але я не бачу деградації, бачу тільки розвиток, зокрема в понятті патріотизм є гігантський крок вперед. Якщо б РФ напала в 1992 - ми б програли війну за день.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 28 лип, 2023 10:34, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:34

andrijk777

У першому я не помітив ніяких модних тоді дедлайнів "2-3 тиждня на перелом","Крим до кінця року". Проте зазначена тактика рф по руйнуванню українськох інфраструктури. Що Україна під час війни встигне деградувати і стане не привабливою для життя для багатьох прошарків населення навіть після "перемоги"

У другому протиріччя - заморозка цієї осені а "перемога під вибори". Вважаю що всі дедлайни для гіпотетичнох перемоги під вибори вже добігають кінця. Якщо давати літаки-атакамзи в наступному році, то перемогти РФ з визнанням неї поразки вже не встигнемо, тільки підвищимо ризмки ескалації, що так не любить старина Бідон. Ну по інфраструктурному колапсу не певен, хочу сподіватись що автор "нагнітає"
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