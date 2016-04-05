RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 47244725472647274728>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:34

  Letusrock написав:
  Прораб написав:Продовженні мантри - спочатку закінчаться ракети, далі прогнозований крах економіки, потім закінчуються москалі ... але вже через 50 років.


теж нерозумію загальну радість від того що в 2075-му нам будуть загрожувати не москалі а буряти чи руські китайці

Russian's biggest problem: Ukrainians want to keep fighting )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3952
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Такий собі інсайд від американського постачальника зброї - очікує перемоги України над кацапами до кінця року... подивимось, що воно буде.


що ви вкладаєте в значення "перемоги України" ? бо з теперішніми темпами "тягни-штовхай" перемога може статись тільки якщо літак з сотнею-двома всіх топ-посадовців рф включно з пуйлом випадково розібється під Смоленськом
Letusrock
 
Повідомлень: 691
З нами з: 03.05.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Ukrainians


цікаво хто саме з Ukrainians і як довго хотять? медіа-популісти, броньовані/відстрочники, невійськовозобовязані чи може Bobua/Успіх i Co, або їх рідні?
Letusrock
 
Повідомлень: 691
З нами з: 03.05.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:44

  Letusrock написав:
  stm написав:Ukrainians


цікаво хто саме з Ukrainians і як довго хотять? медіа-популісти, броньовані/відстрочники, невійськовозобовязані чи може Bobua/Успіх i Co, або їх рідні?

Я знала, что Вас это заденет )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3952
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:46

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  Навуходоносор написав:В історії незалежної України такий період уже ніколи не трапиться. Хоча б тому, що є Інтернет;)
по паровой тяге не скучаете?
Це вейп такий?

по легенде этим вейпом накрыло Анну Каренину, после чего вошли в моду туфельки на платформе.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18487
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:46

  stm написав:
  Letusrock написав:
  stm написав:Ukrainians


цікаво хто саме з Ukrainians і як довго хотять? медіа-популісти, броньовані/відстрочники, невійськовозобовязані чи може Bobua/Успіх i Co, або їх рідні?

Я знала, что Вас это заденет )))



набридла ця брехня, не смішно
fox767676
 
Повідомлень: 621
З нами з: 13.06.20
Подякував: 246 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:49

  andrijk777 написав:
  Навуходоносор написав:Україна отримала незалежність, будучі розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою.
Тільки сліпий не бачить деградацію геть усього, включно з поняттям патріотизм.

У вас логічна помилка.
Якщо Україна в 1991 була "розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою" то і СРСР був "розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою". Чому ж тоді СРСР розвалився якщо він був такий "розвинутий, озброєний і інтелектуальний"?
Пройшло 32 роки а ви до сих пір вірите казкам "про другу Францію".

Може я сліпий, але я не бачу деградації, бачу тільки розвиток, зокрема в понятті патріотизм є гігантський крок вперед. Якщо б РФ напала в 1992 - ми б програли війну за день.

Якщо б у дідуся не було яєць - він би був бабусею.

У 1992 Україна сама могла нападати на РФ і не факт, що не перемогла б.
Зараз?

Висновки робіть самі, якщо не сліпий.

Патріотизм. У 1992 всі були патріотами. Ну, може відсотків 5, які врешті чкурнули до Московії, не були.
Всі хотіли будувати незалежну.
Дуже доречним є подивитись відео про опитування людей на вулиці перед референдумом у грудні.

Зараз у нас патріоти гинуть на фронті.
У тилу патріотизм це означає всіх закидати кашкетами, а визнання власної вини за стан, що склався - це поза межами розуміння.

Як на мене, останнє є ніщо іншим, як шаріковщиною.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в П'ят 28 лип, 2023 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2507
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 971 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:51

  Навуходоносор написав:а визнання власної вини за стан, що склався - це поза межами розуміння.
я вижу первопричиной отмену крепостного права в 1861 году и незаконный захват власти большевиками в 1917 которые дэфакто крепостное право вернули..

лично вы испытываете по этому поводу вину? то что в 91м комсорги поделили страну по сути ничего не поменяло. Та же коррупция, государство для чиновников и против человека. В ссср было не так? за какой именно период надо испытывать вину?

При чём тут патриотизм. Польша смогла избавится от советских клише, без особого патриотизма. мы нет. В итоге одно рабство поменяли на другое. Или чивокуня рассматривал свой нарид в другом качестве?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 28 лип, 2023 11:02, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18487
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Я знала, что Вас это заденет )))


задіває ваше бажання видавати бажане за дійсне.
це теж саме як "Українські жінки до 45 років готові народжувати по 8 дітей, щоб протистояти майбутній агресії 2040-45 років". Аналогічна казочка
Letusrock
 
Повідомлень: 691
З нами з: 03.05.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:58

  smdtranz написав:чик

такое ощущение, что последние месяца 2 вообще наступил полный застой.
если весной и прошлой осенью был какойто экономический оптимизм, все вкладывали какието деньги в бизнес, строили планы, думали, чем заняться еще, то сейчас всем на все пофиг уже.
проедают накопления понемногу, все работают в ноль или около нуля. пробок тоже нету, как весной, если бы еще не ремонт дорог повсюду, было б как ночью)
то ли люди устали, хотят отпуск, то ли без блэкаутов нет драйвера шевелиться.
в ресторанах центра Киева сидит половина иностранцев. журналисты, посольства, всякие делегаты никуда не делись. и то, на выходных может быть занято треть мест.
вспоминаю середину марта, пустой Майдан, на котором в ряд через каждые метров 10 стоят операторы и репортеры всяких международных сми и на разных языках тарабанят новости для своих стран. и кроме этого никакого шума…

Провинция, обл.центр. На дорогах передозировка авто. В центре парковку найти не возможно. Стоимость топлива никого не останавливает. Эпицентр весь запаркован. Продукты гребут телегами, как не в себя. Раньше такое было на НГ и Пасху, теперь ежедневно. Возле салонов Тойоты и Рено, где чаще езжу, постоянно вижу автовозы сгружают машины. По остальным автосалонам не знаю как обстоят дела. Синий бакс купить не возможно - не сдают. Едут отдыхать за город на водоем, 4800 снять домик - грязный, воняет канализация (по отзывам), аренда - минимум двое суток, на меньший срок не сдают. Людьми все забито. Почти в центре бывший депутатик местного разлива хапанул землю, строит там гаражи на продажу. Новая макдачечная строится не останавливаясь. По кабакам не хожу, статистику не могу привести. ТЦК повестки раздает с семи утра до 22.00 почти.
whois2010
 
Повідомлень: 110
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 47244725472647274728>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, stm і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118641
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494804
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5945
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1264)
28.07.2023 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.