|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:34
Letusrock написав: Прораб написав:
Продовженні мантри - спочатку закінчаться ракети, далі прогнозований крах економіки, потім закінчуються москалі ... але вже через 50 років.
теж нерозумію загальну радість від того що в 2075-му нам будуть загрожувати не москалі а буряти чи руські китайці
Russian's biggest problem: Ukrainians want to keep fighting )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3952
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 637 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:38
sergey_sryvkin написав:
Такий собі інсайд від американського постачальника зброї - очікує перемоги України над кацапами до кінця року... подивимось, що воно буде.
що ви вкладаєте в значення "перемоги України" ? бо з теперішніми темпами "тягни-штовхай" перемога може статись тільки якщо літак з сотнею-двома всіх топ-посадовців рф включно з пуйлом випадково розібється під Смоленськом
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 691
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:43
stm написав:
Ukrainians
цікаво хто саме з Ukrainians і як довго хотять? медіа-популісти, броньовані/відстрочники, невійськовозобовязані чи може Bobua/Успіх i Co, або їх рідні?
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 691
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:44
Letusrock написав: stm написав:
Ukrainians
цікаво хто саме з Ukrainians і як довго хотять? медіа-популісти, броньовані/відстрочники, невійськовозобовязані чи може Bobua/Успіх i Co, або їх рідні?
Я знала, что Вас это заденет )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3952
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 637 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:46
Faceless написав: vitaliiangel написав: Навуходоносор написав:
В історії незалежної України такий період уже ніколи не трапиться. Хоча б тому, що є Інтернет;)
по паровой тяге не скучаете?
Це вейп такий?
по легенде этим вейпом накрыло Анну Каренину, после чего вошли в моду туфельки на платформе.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18487
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2173 раз.
- Подякували: 3119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:46
stm написав: Letusrock написав: stm написав:
Ukrainians
цікаво хто саме з Ukrainians і як довго хотять? медіа-популісти, броньовані/відстрочники, невійськовозобовязані чи може Bobua/Успіх i Co, або їх рідні?
Я знала, что Вас это заденет )))
набридла ця брехня, не смішно
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 621
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:49
andrijk777 написав: Навуходоносор написав:
Україна отримала незалежність, будучі розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою.
Тільки сліпий не бачить деградацію геть усього, включно з поняттям патріотизм.
У вас логічна помилка.
Якщо Україна в 1991 була "розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою" то і СРСР був "розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою". Чому ж тоді СРСР розвалився якщо він був такий "розвинутий, озброєний і інтелектуальний"?
Пройшло 32 роки а ви до сих пір вірите казкам "про другу Францію".
Може я сліпий, але я не бачу деградації, бачу тільки розвиток, зокрема в понятті патріотизм є гігантський крок вперед. Якщо б РФ напала в 1992 - ми б програли війну за день.
Якщо б у дідуся не було яєць - він би був бабусею.
У 1992 Україна сама могла нападати на РФ і не факт, що не перемогла б.
Зараз?
Висновки робіть самі, якщо не сліпий.
Патріотизм. У 1992 всі були патріотами. Ну, може відсотків 5, які врешті чкурнули до Московії, не були.
Всі хотіли будувати незалежну.
Дуже доречним є подивитись відео про опитування людей на вулиці перед референдумом у грудні.
Зараз у нас патріоти гинуть на фронті.
У тилу патріотизм це означає всіх закидати кашкетами, а визнання власної вини за стан, що склався - це поза межами розуміння.
Як на мене, останнє є ніщо іншим, як шаріковщиною.
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в П'ят 28 лип, 2023 10:51, всього редагувалось 1 раз.
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2507
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 971 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:51
Навуходоносор написав:
а визнання власної вини за стан, що склався - це поза межами розуміння.
я вижу первопричиной отмену крепостного права в 1861 году и незаконный захват власти большевиками в 1917 которые дэфакто крепостное право вернули..
лично вы испытываете по этому поводу вину? то что в 91м комсорги поделили страну по сути ничего не поменяло. Та же коррупция, государство для чиновников и против человека. В ссср было не так? за какой именно период надо испытывать вину?
При чём тут патриотизм. Польша смогла избавится от советских клише, без особого патриотизма. мы нет. В итоге одно рабство поменяли на другое. Или чивокуня рассматривал свой нарид в другом качестве?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 28 лип, 2023 11:02, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18487
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2173 раз.
- Подякували: 3119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:58
stm написав:
Я знала, что Вас это заденет )))
задіває ваше бажання видавати бажане за дійсне.
це теж саме як "Українські жінки до 45 років готові народжувати по 8 дітей, щоб протистояти майбутній агресії 2040-45 років". Аналогічна казочка
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 691
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:58
smdtranz написав:чик
такое ощущение, что последние месяца 2 вообще наступил полный застой.
если весной и прошлой осенью был какойто экономический оптимизм, все вкладывали какието деньги в бизнес, строили планы, думали, чем заняться еще, то сейчас всем на все пофиг уже.
проедают накопления понемногу, все работают в ноль или около нуля. пробок тоже нету, как весной, если бы еще не ремонт дорог повсюду, было б как ночью)
то ли люди устали, хотят отпуск, то ли без блэкаутов нет драйвера шевелиться.
в ресторанах центра Киева сидит половина иностранцев. журналисты, посольства, всякие делегаты никуда не делись. и то, на выходных может быть занято треть мест.
вспоминаю середину марта, пустой Майдан, на котором в ряд через каждые метров 10 стоят операторы и репортеры всяких международных сми и на разных языках тарабанят новости для своих стран. и кроме этого никакого шума…
Провинция, обл.центр. На дорогах передозировка авто. В центре парковку найти не возможно. Стоимость топлива никого не останавливает. Эпицентр весь запаркован. Продукты гребут телегами, как не в себя. Раньше такое было на НГ и Пасху, теперь ежедневно. Возле салонов Тойоты и Рено, где чаще езжу, постоянно вижу автовозы сгружают машины. По остальным автосалонам не знаю как обстоят дела. Синий бакс купить не возможно - не сдают. Едут отдыхать за город на водоем, 4800 снять домик - грязный, воняет канализация (по отзывам), аренда - минимум двое суток, на меньший срок не сдают. Людьми все забито. Почти в центре бывший депутатик местного разлива хапанул землю, строит там гаражи на продажу. Новая макдачечная строится не останавливаясь. По кабакам не хожу, статистику не могу привести. ТЦК повестки раздает с семи утра до 22.00 почти.
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|118641
|
|
|6076
|494804
|
|
|1
|5945
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|