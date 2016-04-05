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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4725472647274728>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

GALeon написав:
alibob написав:
  whois2010 написав:[quote="5603270:beee"]Ура война кончилась. Довоенные налоги вернули

Ви так кажете, наче якщо війна, то влада має об'явити празднік нєпослушанія, а бюджет воюючої країни наповниться сам по собі. На 2% і так мало хто переходив, принаймні у мене нема таких знайомих.


Епіцентр, ЮСК, ЛУЇ ВЮІТТОН Україна, ГАЛНАФТОХІМ, Нова Лінія...
"не только лишь все, мало кто мог это сделать (с)"

https://lb.ua/economics/2022/03/31/5117 ... ina_i.html
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/31/685011/
https://interfax.com.ua/news/economic/819783.html
Сільпо також[/quote]Это ответка.
На ложь президента, который обещал налоговую амнистию ещё год после окончания войны
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:01

  whois2010 написав:На дорогах передозировка авто. В центре парковку найти не возможно. Стоимость топлива никого не останавливает.ТЦК повестки раздает с семи утра до 22.00 почти.
из вашего длинного месседжа, я так понимаю, раздают, но не тем. Или это автоледи создают движ на дорогах?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Навуходоносор написав:Патріотизм. У 1992 всі були патріотами.
В 1992 всі хотіли мати телевізор, холодильніик та вдосталь ковбаси з сиром. Тому що "ми виробляли все це на весь СРСР". А ще жити як у Канаді, бо там ну дуже багато справжніх працьовитих українців :)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:08

  fox767676 написав:набридла ця брехня, не смішно

Фокс,при Ваших талантах зачем боятся мобилизации проще поехать к слономагу. Я Вас нисколько не выгоняю, не подумайте. Но у подруги погиб младший брат на войне, а она более стойкая, на бригаду брата собирает на машину, сразу после похорон. Не впала в ступор, не собирается сдаваться, просит быть сильными остальных. И вся бригада её погибшего брата не собирается. И Долярчик просто хочет отпуск и денег, но не сдаваться. И Бобуа готов отдать Вам или кому свои мультикам штаны, но не хочет проигрыша. Почему Вы хотите сдаваться? Купить домик в Румынии можно и в текущей ситуации. И выехать можно, стало сложнее после кипиша, но думаю продажных комиссий ещё хватает.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:из вашего длинного месседжа, я так понимаю, раздают, но не тем. Или это автоледи создают движ на дорогах?


леді + студенти + інваліди та інші любителі війни до останнього москаля
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:13

  fox767676 написав:Проте зазначена тактика рф по руйнуванню українськох інфраструктури.

Напевно потрібно бути генієм в третьому поколінні щоб "передбачити" що "РФ буде руйнувати українську інфраструктуру".
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:19

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:Проте зазначена тактика рф по руйнуванню українськох інфраструктури.

Напевно потрібно бути генієм в третьому поколінні щоб "передбачити" що "РФ буде руйнувати українську інфраструктуру".


Мабуть що так, бо спочатку всі мову вели тілько про військову і транспортну. Про енергетичну заговорили тільки після перших ударів шахедами в жовтні.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:19

  Zebra написав:Подивіться довкола. Війна, але в країні купють нові автівки майже як в 2021, ходять у ресторани і чиновники тирять так само бабло. Країна живе і процвітає.

Ресторани статистики нема, а по автівкам є:
Згідно останніх даних, оприлюднених на офіційному сайті асоціації «Укравтопром», кількість реєстрацій нових автомобілів за перше півріччя 2023 року збільшилася в півтора рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року і склала близько 27 000 автомобілів.
Проте, незважаючи на стабільну позитивну динаміку, у порівнянні з довоєнними показниками 2021 року, попит на нові моделі серед українців зменшився на 36%. https://itechua.com/news/224668

Тобто більш як на третину недотягуємо. Та і в абсолюті не вражає 27 тис., враховуючи, що минулого року був ще більший спад і цього року платоспроможні задовільняють ще і відкладений попит. З одного боку не все так погано, але і до доброго далеченько.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:21

  Letusrock написав:
  stm написав:Я знала, что Вас это заденет )))


задіває ваше бажання видавати бажане за дійсне.
це теж саме як "Українські жінки до 45 років готові народжувати по 8 дітей, щоб протистояти майбутній агресії 2040-45 років". Аналогічна казочка

У меня часть знакомых волонтеры. И 2 непосредственных участника боевых действий. Нифига не придумываю, но если выиграют трусы и подлецы и сама и всем им я скажу валить из страны. Именно так, а пока бороться. Даже женщины на пенсии плетут сетки 2 в год: беленькие и не беленькие. Так что мой круг мне ближе и понятней. Моя мама пенсионерка с завидным постоянством "забрось от меня денег на повернысь живым". Да, бляха, я горжусь таким окружением ))) а у Вас бицепс тонкий, так что простите, просто не мой вкус )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:29

  Навуходоносор написав:
  andrijk777 написав:
  Навуходоносор написав:Україна отримала незалежність, будучі розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою.
Тільки сліпий не бачить деградацію геть усього, включно з поняттям патріотизм.

У вас логічна помилка.
Якщо Україна в 1991 була "розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою" то і СРСР був "розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою". Чому ж тоді СРСР розвалився якщо він був такий "розвинутий, озброєний і інтелектуальний"?
Пройшло 32 роки а ви до сих пір вірите казкам "про другу Францію".

Може я сліпий, але я не бачу деградації, бачу тільки розвиток, зокрема в понятті патріотизм є гігантський крок вперед. Якщо б РФ напала в 1992 - ми б програли війну за день.

Якщо б у дідуся не було яєць - він би був бабусею.

У 1992 Україна сама могла нападати на РФ і не факт, що не перемогла б.
Зараз?

Ні не могла. Не готовий обговорювати брєд.

  Навуходоносор написав:Патріотизм. У 1992 всі були патріотами. Ну, може відсотків 5, які врешті чкурнули до Московії, не були.
Всі хотіли будувати незалежну.
Дуже доречним є подивитись відео про опитування людей на вулиці перед референдумом у грудні.

Ви слабо розумієте слово "патріотизм". В 1992 - патріотів було 5% максимум.
А всі(решта 95%) просто хотіли краще жити. Вони думали(очевидно помилково) що добре жити їм заважає Москва. Що всі ресурси України йдуть в Москву. Саме тому вони хотіли незалежної України.
Цим 95% було фіолетово якою мовою розмовляти, в якій країні жити, набагато головніше було - продукти в магазинах і т.д. Ось і все. Це ключова відмінність наприклад від Польщі.
Нажаль ви цього не розумієте і напевно ніколи не зрозумієте.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 28 лип, 2023 11:31, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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