Фокс,при Ваших талантах зачем боятся мобилизации проще поехать к слономагу. Я Вас нисколько не выгоняю, не подумайте. Но у подруги погиб младший брат на войне, а она более стойкая, на бригаду брата собирает на машину, сразу после похорон. Не впала в ступор, не собирается сдаваться, просит быть сильными остальных. И вся бригада её погибшего брата не собирается. И Долярчик просто хочет отпуск и денег, но не сдаваться. И Бобуа готов отдать Вам или кому свои мультикам штаны, но не хочет проигрыша. Почему Вы хотите сдаваться? Купить домик в Румынии можно и в текущей ситуации. И выехать можно, стало сложнее после кипиша, но думаю продажных комиссий ещё хватает.
Zebra написав:Подивіться довкола. Війна, але в країні купють нові автівки майже як в 2021, ходять у ресторани і чиновники тирять так само бабло. Країна живе і процвітає.
Ресторани статистики нема, а по автівкам є:
Згідно останніх даних, оприлюднених на офіційному сайті асоціації «Укравтопром», кількість реєстрацій нових автомобілів за перше півріччя 2023 року збільшилася в півтора рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року і склала близько 27 000 автомобілів. Проте, незважаючи на стабільну позитивну динаміку, у порівнянні з довоєнними показниками 2021 року, попит на нові моделі серед українців зменшився на 36%. https://itechua.com/news/224668
Тобто більш як на третину недотягуємо. Та і в абсолюті не вражає 27 тис., враховуючи, що минулого року був ще більший спад і цього року платоспроможні задовільняють ще і відкладений попит. З одного боку не все так погано, але і до доброго далеченько.
задіває ваше бажання видавати бажане за дійсне. це теж саме як "Українські жінки до 45 років готові народжувати по 8 дітей, щоб протистояти майбутній агресії 2040-45 років". Аналогічна казочка
У меня часть знакомых волонтеры. И 2 непосредственных участника боевых действий. Нифига не придумываю, но если выиграют трусы и подлецы и сама и всем им я скажу валить из страны. Именно так, а пока бороться. Даже женщины на пенсии плетут сетки 2 в год: беленькие и не беленькие. Так что мой круг мне ближе и понятней. Моя мама пенсионерка с завидным постоянством "забрось от меня денег на повернысь живым". Да, бляха, я горжусь таким окружением ))) а у Вас бицепс тонкий, так что простите, просто не мой вкус )))
Навуходоносор написав:Україна отримала незалежність, будучі розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою. Тільки сліпий не бачить деградацію геть усього, включно з поняттям патріотизм.
У вас логічна помилка. Якщо Україна в 1991 була "розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою" то і СРСР був "розвиненою, озброєною і інтелектуальної державою". Чому ж тоді СРСР розвалився якщо він був такий "розвинутий, озброєний і інтелектуальний"? Пройшло 32 роки а ви до сих пір вірите казкам "про другу Францію".
Може я сліпий, але я не бачу деградації, бачу тільки розвиток, зокрема в понятті патріотизм є гігантський крок вперед. Якщо б РФ напала в 1992 - ми б програли війну за день.
Якщо б у дідуся не було яєць - він би був бабусею.
У 1992 Україна сама могла нападати на РФ і не факт, що не перемогла б. Зараз?
Ні не могла. Не готовий обговорювати брєд.
Навуходоносор написав:Патріотизм. У 1992 всі були патріотами. Ну, може відсотків 5, які врешті чкурнули до Московії, не були. Всі хотіли будувати незалежну. Дуже доречним є подивитись відео про опитування людей на вулиці перед референдумом у грудні.
Ви слабо розумієте слово "патріотизм". В 1992 - патріотів було 5% максимум. А всі(решта 95%) просто хотіли краще жити. Вони думали(очевидно помилково) що добре жити їм заважає Москва. Що всі ресурси України йдуть в Москву. Саме тому вони хотіли незалежної України. Цим 95% було фіолетово якою мовою розмовляти, в якій країні жити, набагато головніше було - продукти в магазинах і т.д. Ось і все. Це ключова відмінність наприклад від Польщі. Нажаль ви цього не розумієте і напевно ніколи не зрозумієте.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 28 лип, 2023 11:31, всього редагувалось 1 раз.