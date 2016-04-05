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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4725472647274728
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:31

  whois2010 написав:
  smdtranz написав:чик

такое ощущение, что последние месяца 2 вообще наступил полный застой.
если весной и прошлой осенью был какойто экономический оптимизм, все вкладывали какието деньги в бизнес, строили планы, думали, чем заняться еще, то сейчас всем на все пофиг уже.
проедают накопления понемногу, все работают в ноль или около нуля. пробок тоже нету, как весной, если бы еще не ремонт дорог повсюду, было б как ночью)
то ли люди устали, хотят отпуск, то ли без блэкаутов нет драйвера шевелиться.
в ресторанах центра Киева сидит половина иностранцев. журналисты, посольства, всякие делегаты никуда не делись. и то, на выходных может быть занято треть мест.
вспоминаю середину марта, пустой Майдан, на котором в ряд через каждые метров 10 стоят операторы и репортеры всяких международных сми и на разных языках тарабанят новости для своих стран. и кроме этого никакого шума…

Провинция, обл.центр. На дорогах передозировка авто. В центре парковку найти не возможно. Стоимость топлива никого не останавливает. Эпицентр весь запаркован. Продукты гребут телегами, как не в себя. Раньше такое было на НГ и Пасху, теперь ежедневно. Возле салонов Тойоты и Рено, где чаще езжу, постоянно вижу автовозы сгружают машины. По остальным автосалонам не знаю как обстоят дела. Синий бакс купить не возможно - не сдают. Едут отдыхать за город на водоем, 4800 снять домик - грязный, воняет канализация (по отзывам), аренда - минимум двое суток, на меньший срок не сдают. Людьми все забито. Почти в центре бывший депутатик местного разлива хапанул землю, строит там гаражи на продажу. Новая макдачечная строится не останавливаясь. По кабакам не хожу, статистику не могу привести. ТЦК повестки раздает с семи утра до 22.00 почти.

Тойота/Рено/Эпицентр - это у еас в Днепре на Тополях такой движ, а за домик 4800 - Гооубые Озёра?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:33

  stm написав:
  fox767676 написав:набридла ця брехня, не смішно

Фокс,при Ваших талантах зачем боятся мобилизации проще поехать к слономагу. Я Вас нисколько не выгоняю, не подумайте. Но у подруги погиб младший брат на войне, а она более стойкая, на бригаду брата собирает на машину, сразу после похорон. Не впала в ступор, не собирается сдаваться, просит быть сильными остальных. И вся бригада её погибшего брата не собирается. И Долярчик просто хочет отпуск и денег, но не сдаваться. И Бобуа готов отдать Вам или кому свои мультикам штаны, но не хочет проигрыша. Почему Вы хотите сдаваться? Купить домик в Румынии можно и в текущей ситуации. И выехать можно, стало сложнее после кипиша, но думаю продажных комиссий ещё хватает.


Не перекручивайте, я не хочу сдаваться. Я хочу внятных, достижимых целей, а не пермаментно "keep fighting". Уважаю всех защитников, и не хочу каких-либо плюшек типа прогулок по Ялте, репараций и т.д, ценой их жизни, и уж тем более своей. Я привык во всем рассчитывать на себя, образование, здравохоанение - за все платил. Последний бюджетный санаторный отдых мне и родителям был при СССР. Военному делу государство не озаботилось меня обучать, бюджетных сисек не сосал. На выборы не ходил. И пусть другие рассчитывают на собственные силы, а не расписываются за всех украинцев. Посмотрите видео с "нуля" в ютюбе, не от медиавоинов, а от обычных, может что-то прояснится, станет стыдно за диванное шапкозакидательствао.
fox767676
 
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