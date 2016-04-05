smdtranz написав:

такое ощущение, что последние месяца 2 вообще наступил полный застой.если весной и прошлой осенью был какойто экономический оптимизм, все вкладывали какието деньги в бизнес, строили планы, думали, чем заняться еще, то сейчас всем на все пофиг уже.проедают накопления понемногу, все работают в ноль или около нуля. пробок тоже нету, как весной, если бы еще не ремонт дорог повсюду, было б как ночью)то ли люди устали, хотят отпуск, то ли без блэкаутов нет драйвера шевелиться.в ресторанах центра Киева сидит половина иностранцев. журналисты, посольства, всякие делегаты никуда не делись. и то, на выходных может быть занято треть мест.вспоминаю середину марта, пустой Майдан, на котором в ряд через каждые метров 10 стоят операторы и репортеры всяких международных сми и на разных языках тарабанят новости для своих стран. и кроме этого никакого шума…