Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:50

andrijk777 написав: А всі(решта 95%) просто хотіли краще жити. Вони думали(очевидно помилково) що добре жити їм заважає Москва. Що всі ресурси України йдуть в Москву. Саме тому вони хотіли незалежної України.

Цим 95% було фіолетово якою мовою розмовляти, в якій країні жити, набагато головніше було - продукти в магазинах і т.д. Ось і все. Це ключова відмінність наприклад від Польщі. А всі(решта 95%) просто хотіли краще жити. Вони думали(очевидно помилково) що добре жити їм заважає Москва. Що всі ресурси України йдуть в Москву. Саме тому вони хотіли незалежної України.Цим 95% було фіолетово якою мовою розмовляти, в якій країні жити, набагато головніше було - продукти в магазинах і т.д. Ось і все. Це ключова відмінність наприклад від Польщі.

трошки по іншому...у 1991-92р 98% не були патріотами, тому що не розуміли яка з цього користь, десь 50% працівників великих міст як Харків боялись розриву економічних стосунків колишнього срср (і не тільки з москвою(рф) а і з іншими республіками (Кавказу, Балтії), але Балтія забила на свою радянську промисловість: магнітофони, тепловози та інше...а рф і Україна (більше 40% зберегли, хоч це з більшого були заводи впк),до 2014р(анексія Криму і війна на Донбасі) 70% вантажів портів Чорного моря були (50% з рф і 20% з Казахстану і Середньої Азії), потім це впало до 1%. Порти перейшли на збіжжя(побудовано було багато елеваторів і зерно терміналів), доля металу, скоротилась значно, навіть вугілля почали імпортувати.Українцям (для яких тримали на плаву совкові заводи 23 роки і підтримували зв'язки з рф) дали допрацювати не тільки до пенсії , а померти з мріями , що ссср колись має відновитись (да, вони щиро в це вірили), але 2014 рік комусь відкрив очі (моїй матусі точно), а декому і 2022й нічого не змінив у голові