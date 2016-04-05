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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4726472747284729>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:31

  whois2010 написав:
  smdtranz написав:чик

такое ощущение, что последние месяца 2 вообще наступил полный застой.
если весной и прошлой осенью был какойто экономический оптимизм, все вкладывали какието деньги в бизнес, строили планы, думали, чем заняться еще, то сейчас всем на все пофиг уже.
проедают накопления понемногу, все работают в ноль или около нуля. пробок тоже нету, как весной, если бы еще не ремонт дорог повсюду, было б как ночью)
то ли люди устали, хотят отпуск, то ли без блэкаутов нет драйвера шевелиться.
в ресторанах центра Киева сидит половина иностранцев. журналисты, посольства, всякие делегаты никуда не делись. и то, на выходных может быть занято треть мест.
вспоминаю середину марта, пустой Майдан, на котором в ряд через каждые метров 10 стоят операторы и репортеры всяких международных сми и на разных языках тарабанят новости для своих стран. и кроме этого никакого шума…

Провинция, обл.центр. На дорогах передозировка авто. В центре парковку найти не возможно. Стоимость топлива никого не останавливает. Эпицентр весь запаркован. Продукты гребут телегами, как не в себя. Раньше такое было на НГ и Пасху, теперь ежедневно. Возле салонов Тойоты и Рено, где чаще езжу, постоянно вижу автовозы сгружают машины. По остальным автосалонам не знаю как обстоят дела. Синий бакс купить не возможно - не сдают. Едут отдыхать за город на водоем, 4800 снять домик - грязный, воняет канализация (по отзывам), аренда - минимум двое суток, на меньший срок не сдают. Людьми все забито. Почти в центре бывший депутатик местного разлива хапанул землю, строит там гаражи на продажу. Новая макдачечная строится не останавливаясь. По кабакам не хожу, статистику не могу привести. ТЦК повестки раздает с семи утра до 22.00 почти.

Тойота/Рено/Эпицентр - это у еас в Днепре на Тополях такой движ, а за домик 4800 - Гооубые Озёра?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:33

  stm написав:
  fox767676 написав:набридла ця брехня, не смішно

Фокс,при Ваших талантах зачем боятся мобилизации проще поехать к слономагу. Я Вас нисколько не выгоняю, не подумайте. Но у подруги погиб младший брат на войне, а она более стойкая, на бригаду брата собирает на машину, сразу после похорон. Не впала в ступор, не собирается сдаваться, просит быть сильными остальных. И вся бригада её погибшего брата не собирается. И Долярчик просто хочет отпуск и денег, но не сдаваться. И Бобуа готов отдать Вам или кому свои мультикам штаны, но не хочет проигрыша. Почему Вы хотите сдаваться? Купить домик в Румынии можно и в текущей ситуации. И выехать можно, стало сложнее после кипиша, но думаю продажных комиссий ещё хватает.


Не перекручивайте, я не хочу сдаваться. Я хочу внятных, достижимых целей, а не пермаментно "keep fighting". Уважаю всех защитников, и не хочу каких-либо плюшек типа прогулок по Ялте, репараций и т.д, ценой их жизни, и уж тем более своей. Я привык во всем рассчитывать на себя, образование, здравохоанение - за все платил. Последний бюджетный санаторный отдых мне и родителям был при СССР. Военному делу государство не озаботилось меня обучать, бюджетных сисек не сосал. На выборы не ходил. И пусть другие рассчитывают на собственные силы, а не расписываются за всех украинцев. Посмотрите видео с "нуля" в ютюбе, не от медиавоинов, а от обычных, может что-то прояснится, станет стыдно за диванное шапкозакидательствао.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:У меня часть знакомых волонтеры. И 2 непосредственных участника боевых действий.

в мене знайомих воює чоловік 15-20 а не 2.
Але жоден не вимагає воювати довічно. Роблять що повинні, але з надією що все скінчиться чим скоріше.
У вас все таке чорно-біле: якщо задонатив значить вимагає як мінімум звільнення криму; якщо проти безкінечної вийни, значить агент кремля і не дав ні копійки

  stm написав:а у Вас бицепс тонкий, так что простите, просто не мой вкус )))

підозра що це запасний акаунт Хотаба, манера спілкування дуже схожа
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:47

  fox767676 написав: Я хочу внятных, достижимых целей, а не пермаментно "keep fighting".

Які цілі ви вважаєте "достижимими"?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:и слабо розумієте слово "патріотизм". В 1992 - патріотів було 5% максимум.
А всі(решта 95%) просто хотіли краще жити. Вони думали(очевидно помилково) що добре жити їм заважає Москва. Що всі ресурси України йдуть в Москву. Саме тому вони хотіли незалежної України.
Цим 95% було фіолетово якою мовою розмовляти, в якій країні жити, набагато головніше було - продукти в магазинах і т.д.


підтверджую, тоді для пересічних незалежність звалилась як сніг на голову, більшість турбувало сугубо економічно-фінансові моменти а не політика чи національна ідентичність.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:50

  Letusrock написав:
  stm написав:а у Вас бицепс тонкий, так что простите, просто не мой вкус )))

підозра що це запасний акаунт Хотаба, манера спілкування дуже схожа

Я просто женское обличие Хотаба, такая же неопытная, просто женщина )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А всі(решта 95%) просто хотіли краще жити. Вони думали(очевидно помилково) що добре жити їм заважає Москва. Що всі ресурси України йдуть в Москву. Саме тому вони хотіли незалежної України.
Цим 95% було фіолетово якою мовою розмовляти, в якій країні жити, набагато головніше було - продукти в магазинах і т.д. Ось і все. Це ключова відмінність наприклад від Польщі.


трошки по іншому...
у 1991-92р 98% не були патріотами, тому що не розуміли яка з цього користь, десь 50% працівників великих міст як Харків боялись розриву економічних стосунків колишнього срср (і не тільки з москвою(рф) а і з іншими республіками (Кавказу, Балтії), але Балтія забила на свою радянську промисловість: магнітофони, тепловози та інше...а рф і Україна (більше 40% зберегли, хоч це з більшого були заводи впк),

до 2014р(анексія Криму і війна на Донбасі) 70% вантажів портів Чорного моря були (50% з рф і 20% з Казахстану і Середньої Азії), потім це впало до 1%. Порти перейшли на збіжжя(побудовано було багато елеваторів і зерно терміналів), доля металу, скоротилась значно, навіть вугілля почали імпортувати.
Українцям (для яких тримали на плаву совкові заводи 23 роки і підтримували зв'язки з рф) дали допрацювати не тільки до пенсії , а померти з мріями , що ссср колись має відновитись (да, вони щиро в це вірили), але 2014 рік комусь відкрив очі (моїй матусі точно), а декому і 2022й нічого не змінив у голові
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:55

  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:Такий собі інсайд від американського постачальника зброї - очікує перемоги України над кацапами до кінця року... подивимось, що воно буде.


що ви вкладаєте в значення "перемоги України" ?

Це не була дискусія, просто спитав - ну коли вже плануєте розгром кацапів?.. Отримав відповідь що до кінця року :)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:55

Можливо питання лише в вас.

Letusrock ,



підозра що це запасний акаунт Хотаба, манера спілкування дуже схожа



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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:01

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:А всі(решта 95%) просто хотіли краще жити. Вони думали(очевидно помилково) що добре жити їм заважає Москва. Що всі ресурси України йдуть в Москву. Саме тому вони хотіли незалежної України.
Цим 95% було фіолетово якою мовою розмовляти, в якій країні жити, набагато головніше було - продукти в магазинах і т.д. Ось і все. Це ключова відмінність наприклад від Польщі.


трошки по іншому...
у 1991-92р 98% не були патріотами, тому що не розуміли яка з цього користь, десь 50% працівників великих міст як Харків боялись розриву економічних стосунків колишнього срср (і не тільки з москвою(рф) а і з іншими республіками (Кавказу, Балтії), але Балтія забила на свою радянську промисловість: магнітофони, тепловози та інше...а рф і Україна (більше 40% зберегли, хоч це з більшого були заводи впк),

до 2014р(анексія Криму і війна на Донбасі) 70% вантажів портів Чорного моря були (50% з рф і 20% з Казахстану і Середньої Азії), потім це впало до 1%. Порти перейшли на збіжжя(побудовано було багато елеваторів і зерно терміналів), доля металу, скоротилась значно, навіть вугілля почали імпортувати.
Українцям (для яких тримали на плаву совкові заводи 23 роки і підтримували зв'язки з рф) дали допрацювати не тільки до пенсії , а померти з мріями , що ссср колись має відновитись (да, вони щиро в це вірили), але 2014 рік комусь відкрив очі (моїй матусі точно), а декому і 2022й нічого не змінив у голові

Це не заперечує те що сказав я, за виключенням першого речення.
З патріотизму не може бути користі! Патріотизм збитковий по означенню.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B7%D0%BC
Патріоти́зм — громадянське почуття, змістом якого є любов до Батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї.
andrijk777
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