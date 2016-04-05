|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:04
Letusrock написав: stm написав:
У меня часть знакомых волонтеры. И 2 непосредственных участника боевых действий.
в мене знайомих воює чоловік 15-20 а не 2.
Але жоден не вимагає воювати довічно. Роблять що повинні, але з надією що все скінчиться чим скоріше.
У вас все таке чорно-біле: якщо задонатив значить вимагає як мінімум звільнення криму; якщо проти безкінечної вийни, значить агент кремля і не дав ні копійки
Донаты - это рутина, так что я вот эти задонатив вообще не воспринимаю ни у себя, ни у других. Воспринимаю пускай сын Порошенко идёт воюет, вообще я против насилия и не доначу. Война не может быть бесконечной. Рупиями и постоянными дифирамбами северной кореи воевать бесконечно сложно. Экономика Украины в мировом ВВП ничножно мала, поэтому пока есть поддержка твердой валютой и вооружением все идёт по плану. Маленькими шажками и долго.
2 - это близкие.
Востаннє редагувалось stm
в П'ят 28 лип, 2023 12:05, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3954
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 637 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:04
sergey_sryvkin написав: Letusrock написав: sergey_sryvkin написав:
Такий собі інсайд від американського постачальника зброї - очікує перемоги України над кацапами до кінця року... подивимось, що воно буде.
що ви вкладаєте в значення "перемоги України" ?
Це не була дискусія, просто спитав - ну коли вже плануєте розгром кацапів?.. Отримав відповідь що до кінця року
Цей "інсайд" я мав(чув) ще десь 3 місяці тому.
Причому тоді(3 місяці тому) це виглядало реально правдоподібно.
Зараз очевидно що не буде розгрому кацапів до кінця року (якщо путін не здохне).
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 28 лип, 2023 13:05, всього редагувалось 1 раз.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4948
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:19
Realist написав: Прораб написав:
Це все звичайно привабливо звучить, але не більше того. Продовженні мантри - спочатку закінчаться ракети, далі прогнозований крах економіки, потім закінчуються москалі ... але вже через 50 років.
Хто визначив цей термін, кому цікаво, що буде через такий проміжок часу і хто може усвідомлювати подібне?
Цікаво тут і тепер, ми живемо в теперішньому, ми не знаємо навіть чого очікується завтра.
Можна мати порти, але не мати безпечного виходу до моря, наприклад, влада США прийняла рішення не направляти військові кораблі для супроводу комерційних суден, що виходять з портів України.
Економіка розвалиться - а вони зменшили свій держборг, ціна нафти Urals перевищила встановлену G7 стелю цін $60 за барель, а кількість країн, що не закрили свої комерційні представництва, з початком санкцій доходить до 80% у різних галузях.
І якщо піти далі, то досі багато хто вірив у Будапештський меморандум, у Міжнародну хартію прав людини, та чого далеко ходити у Конституцію. Але хтось реально уявляв собі, що все це буде відсунуто до так званих "найкращих часів"?
Чи багато хто так само хотів відчути себе заручниками у своїй країні з потужними досі демократичними ініціативами?
Можна вірити багато в що, але треба усвідомлювати наскільки ефімерні можуть бути фантазії і наскільки реальною може бути практична сторона, навіть якщо вона суперечить законам.
Це все про ризики
Наш сучасний і неповороткий цивілізований
світ реагує на подразники із великим моментом інерції
Бізнес дуже погано реагує на потенційні
проблеми бо їх не можливо порахувати і відповідно застрахувати. Дуже часто найоптимальніше рішення - почекати і подивитись чи з'являться нові ризики, а потім вже реагувати на них.
Проте той же бізнес чудово реагує на те, що вже відбулось бо ця реакція відбувається моментально через появу нових ризиків.
Приклад із націоналізацією Danon у аґресора - показовий. Не хотіли/могли порахувати потенційні ризики - втратили все.
Тому ТАК, Навіть при наявності демократичного світу навколо (здебільшого) та 21-го століття надворі, подібне буде повторюватись.
Більше того, подібне ніколи не припинялось, просто було далеко від цивілізованого світу та не так сильно зачіпало інтереси цивілізованого світу. От і вся різниця.
Повторюватиметься в тих країнах, де рівень свідомості дозволяє подібне. Де як правильно сказали рівень свідомості теперішнього соціуму в країні чудово вкладається в "єдину по-справжньому національну ідею нинішньої України - сидіти на печі, і щоб вареники із сметаною біля рота залитали". І я нікого не збираюся більше в цьому переконувати, зробити з країни рівень нижчий за резервацію - це нонсенс, незважаючи на становище, люди це головне, і час все розставить на місця, розумні зрозуміють і зроблять висновки і житимуть уже в іншому соціумі, тут чи ні – це вже інше питання.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 795
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 555 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:51
Zebra написав:
Подивіться довкола. Війна, але в країні купють нові автівки майже як в 2021, ходять у ресторани і чиновники тирять так само бабло. Країна живе і процвітає.
кровосісі процвітають. а от той хто сидить на ЗП тому не до процвітання.
чи ви не бачили ціни які піднялися в двічі? а от ЗП в двічі не піднялися.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8522
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 976 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|118641
|
|
|6076
|494806
|
|
|1
|5947
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|