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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:04
Letusrock написав: stm написав:
У меня часть знакомых волонтеры. И 2 непосредственных участника боевых действий.
в мене знайомих воює чоловік 15-20 а не 2.
Але жоден не вимагає воювати довічно. Роблять що повинні, але з надією що все скінчиться чим скоріше.
У вас все таке чорно-біле: якщо задонатив значить вимагає як мінімум звільнення криму; якщо проти безкінечної вийни, значить агент кремля і не дав ні копійки
Донаты - это рутина, так что я вот эти задонатив вообще не воспринимаю ни у себя, ни у других. Воспринимаю пускай сын Порошенко идёт воюет, вообще я против насилия и не доначу. Война не может быть бесконечной. Рупиями и постоянными дифирамбами северной кореи воевать бесконечно сложно. Экономика Украины в мировом ВВП ничножно мала, поэтому пока есть поддержка твердой валютой и вооружением все идёт по плану. Маленькими шажками и долго.
2 - это близкие.
Востаннє редагувалось stm
в П'ят 28 лип, 2023 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:04
sergey_sryvkin написав: Letusrock написав: sergey_sryvkin написав:
Такий собі інсайд від американського постачальника зброї - очікує перемоги України над кацапами до кінця року... подивимось, що воно буде.
що ви вкладаєте в значення "перемоги України" ?
Це не була дискусія, просто спитав - ну коли вже плануєте розгром кацапів?.. Отримав відповідь що до кінця року
Цей "інсайд" я мав(чув) ще десь 3 місяці тому.
Причому тоді(3 місяці тому) це виглядало реально правдоподібно.
Зараз очевидно що не буде розгрому кацапів до кінця року (якщо путін не здохне).
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 28 лип, 2023 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:19
Realist написав: Прораб написав:
Це все звичайно привабливо звучить, але не більше того. Продовженні мантри - спочатку закінчаться ракети, далі прогнозований крах економіки, потім закінчуються москалі ... але вже через 50 років.
Хто визначив цей термін, кому цікаво, що буде через такий проміжок часу і хто може усвідомлювати подібне?
Цікаво тут і тепер, ми живемо в теперішньому, ми не знаємо навіть чого очікується завтра.
Можна мати порти, але не мати безпечного виходу до моря, наприклад, влада США прийняла рішення не направляти військові кораблі для супроводу комерційних суден, що виходять з портів України.
Економіка розвалиться - а вони зменшили свій держборг, ціна нафти Urals перевищила встановлену G7 стелю цін $60 за барель, а кількість країн, що не закрили свої комерційні представництва, з початком санкцій доходить до 80% у різних галузях.
І якщо піти далі, то досі багато хто вірив у Будапештський меморандум, у Міжнародну хартію прав людини, та чого далеко ходити у Конституцію. Але хтось реально уявляв собі, що все це буде відсунуто до так званих "найкращих часів"?
Чи багато хто так само хотів відчути себе заручниками у своїй країні з потужними досі демократичними ініціативами?
Можна вірити багато в що, але треба усвідомлювати наскільки ефімерні можуть бути фантазії і наскільки реальною може бути практична сторона, навіть якщо вона суперечить законам.
Це все про ризики
Наш сучасний і неповороткий цивілізований
світ реагує на подразники із великим моментом інерції
Бізнес дуже погано реагує на потенційні
проблеми бо їх не можливо порахувати і відповідно застрахувати. Дуже часто найоптимальніше рішення - почекати і подивитись чи з'являться нові ризики, а потім вже реагувати на них.
Проте той же бізнес чудово реагує на те, що вже відбулось бо ця реакція відбувається моментально через появу нових ризиків.
Приклад із націоналізацією Danon у аґресора - показовий. Не хотіли/могли порахувати потенційні ризики - втратили все.
Тому ТАК, Навіть при наявності демократичного світу навколо (здебільшого) та 21-го століття надворі, подібне буде повторюватись.
Більше того, подібне ніколи не припинялось, просто було далеко від цивілізованого світу та не так сильно зачіпало інтереси цивілізованого світу. От і вся різниця.
Повторюватиметься в тих країнах, де рівень свідомості дозволяє подібне. Де як правильно сказали рівень свідомості теперішнього соціуму в країні чудово вкладається в "єдину по-справжньому національну ідею нинішньої України - сидіти на печі, і щоб вареники із сметаною біля рота залитали". І я нікого не збираюся більше в цьому переконувати, зробити з країни рівень нижчий за резервацію - це нонсенс, незважаючи на становище, люди це головне, і час все розставить на місця, розумні зрозуміють і зроблять висновки і житимуть уже в іншому соціумі, тут чи ні – це вже інше питання.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:51
Zebra написав:
Подивіться довкола. Війна, але в країні купють нові автівки майже як в 2021, ходять у ресторани і чиновники тирять так само бабло. Країна живе і процвітає.
кровосісі процвітають. а от той хто сидить на ЗП тому не до процвітання.
чи ви не бачили ціни які піднялися в двічі? а от ЗП в двічі не піднялися.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:21
andrijk777 написав: sergey_sryvkin написав:
Це не була дискусія, просто спитав - ну коли вже плануєте розгром кацапів?.. Отримав відповідь що до кінця року
Цей "інсайд" я мав(чув) ще десь 3 місяці тому.
Причому тоді(3 місяці тому) це виглядало реально правдоподібно.
Зараз очевидно що не буде розгрому кацапів до кінця року (якщо путін не здохне).
Нет западного инсайда каким образом это сделать с ограниченной номенклатурой вооружений?
Я не спорю,что без западной помощи (героический дух воинов само собой) мы бы не смогли так активно сопротивляться, переломить ход войны и заставить орков уйти в оборону. Но, с предоставленным вооружением очень трудно эффективно атаковать, не неся существенных потерь в технике и воинах.
При этом западный ВПК получил значительные плюшки от этого конфликта, помимо заказов на удачные виды вооружения на годы вперёд запад получает новых клиентов, которые до этого обладали значительной частью советского вооружения, которое они активно перенаправляли в Украину взамен получая скидки на западные заказы
Сейчас мы воюем в ограниченном режиме, в отличии от кацапов. Ограничены в авиации, дальности ракет, выбора мест нанесения ударов, в сроках и наверное ещё во многом. Сомневаюсь, что хотя бы одна из стран НАТО готова воевать в таком режиме и тем более против такого подлого и мерзкого противника
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:58
mephala написав: Zebra написав:
Подивіться довкола. Війна, але в країні купють нові автівки майже як в 2021, ходять у ресторани і чиновники тирять так само бабло. Країна живе і процвітає.
кровосісі процвітають. а от той хто сидить на ЗП тому не до процвітання.
чи ви не бачили ціни які піднялися в двічі? а от ЗП в двічі не піднялися.
Інфляція за 2022 рік - 26,6%
Інфляція за пів 2023 року - 4,8%
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:13
andrijk777 написав: mephala написав: Zebra написав:
Подивіться довкола. Війна, але в країні купють нові автівки майже як в 2021, ходять у ресторани і чиновники тирять так само бабло. Країна живе і процвітає.
кровосісі процвітають. а от той хто сидить на ЗП тому не до процвітання.
чи ви не бачили ціни які піднялися в двічі? а от ЗП в двічі не піднялися.
Інфляція за 2022 рік - 26,6%
Інфляція за пів 2023 року - 4,8%
і що ви хотіли цим сказати?
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:36
mephala написав: andrijk777 написав: mephala написав:
чи ви не бачили ціни які піднялися в двічі? а от ЗП в двічі не піднялися.
Інфляція за 2022 рік - 26,6%
Інфляція за пів 2023 року - 4,8%
і що ви хотіли цим сказати?
Що ціни зросли не в двічі(тобто +100%) а всього на третину(32%).
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 28 лип, 2023 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:47
andrijk777 написав:
Інфляція за 2022 рік - 26,6%
Інфляція за пів 2023 року - 4,8%
Треба дивитись на методику розрахунку цієї інфляції (наскільки її занижують за рахунок, скажімо, комуналки), бо от щоденні витрати в мене зросли мінімум на 75% від початку війни.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:49
andrijk777 написав:
Що ціни зросли не в двічі(тобто +100%) а всього на третину(32%).
нагадаю давнє прислівя "Є брехня, нахабна брехня й статистика"))
інфляцію 32% ніхто б навіть невідчув
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