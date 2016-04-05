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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 47284729473047314732>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:54

  andrijk777 написав:Що ціни зросли не в двічі(тобто +100%) а всього на третину(32%).


що тут сказати людині яка мабуть ідеолог Марії Антуанетти. Та мабуть нічого.
хоча ні. можна. на відміну від вас я ходжу в магазини і коли купляю собі одежу та харчі то дивлюся на цінники. а ви можете і далі собі на обід, сніданок і вечерю намазувати статистику.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:бо от щоденні витрати в мене зросли мінімум на 75% від початку війни.


так багато людей узвучують щось типу "раніше за ХХ грошей хватало на базові витрати + ремонти та/або відпочинок, а зараз тільки на їжу заледве вистачає". Ще звісно мова про людей з сімейним доходом до 1,5-2к доларів
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:58

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Інфляція за 2022 рік - 26,6%
Інфляція за пів 2023 року - 4,8%

Треба дивитись на методику розрахунку цієї інфляції (наскільки її занижують за рахунок, скажімо, комуналки), бо от щоденні витрати в мене зросли мінімум на 75% від початку війни.


комуналка також різна буває. в мене в будинку відсутній газ ціну якого тримають.
газ замінюється електроенергією яка здорожчала. тож в мене комуналка також догори з минулого місяця суттєво.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:02

  mephala написав:
  andrijk777 написав:Що ціни зросли не в двічі(тобто +100%) а всього на третину(32%).


що тут сказати людині яка мабуть ідеолог Марії Антуанетти. Та мабуть нічого.
хоча ні. можна. на відміну від вас я ходжу в магазини і коли купляю собі одежу та харчі то дивлюся на цінники. а ви можете і далі собі на обід, сніданок і вечерю намазувати статистику.

Статистика це не "ходіння по магазинах", це наука. Якщо ви в цьому розбираєтесь краще - ваші дані в студію!
Ось "мої" дані:
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
Я довіряю їй більше ніж вам. Тим більше я математик за освітою тому опосередковано підтверджую правильність (плюс-мінус 1-2%) цих даних.
З вашими даними типу "бачили ціни які піднялися в двічі" можете сперечатись на кухні з сусідами або з бабками на базарі а не зі мною.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:04

andrijk777
бачу вам таки не доходить. повторю ще раз:
ви можете і далі собі на обід, сніданок і вечерю намазувати статистику

ЗІ
а якщо ви дійсно математик а не вигадали собі легенду - то тоді ганьба вам у двічі більш. так як повинні знати що за кожною цифрою є методика її отримання. і без аналізу цієї методики дискутувати з приводу просто кінцевої цифри той же самий рівень бабок
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 28 лип, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:06

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Інфляція за 2022 рік - 26,6%
Інфляція за пів 2023 року - 4,8%

Треба дивитись на методику розрахунку цієї інфляції (наскільки її занижують за рахунок, скажімо, комуналки), бо от щоденні витрати в мене зросли мінімум на 75% від початку війни.

Дивіться, хто вам боронить:
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
Пункт "Індекс споживчих цін"
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 28 лип, 2023 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:комуналка також різна буває. в мене в будинку відсутній газ ціну якого тримають.
газ замінюється електроенергією яка здорожчала. тож в мене комуналка також догори з минулого місяця суттєво.

Звісно все індивідуально. Так комуналка здорожчала х2, але в мене вона все рівно разів в 10 менша, ніж витрати на їжу + побутову хімію.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:08

  mephala написав:andrijk777
бачу вам таки не доходить. повторю ще раз:
ви можете і далі собі на обід, сніданок і вечерю намазувати статистику

Це до вас не доходить.
Ваші дані по інфляції за останні 10-20 років в студію!
А то ви заявляєте що всі брешуть, а правда яка? Яка реальна інфляція?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:11

  andrijk777 написав:
  mephala написав:andrijk777
бачу вам таки не доходить. повторю ще раз:
ви можете і далі собі на обід, сніданок і вечерю намазувати статистику

Це до вас не доходить.
Ваші дані по інфляції за останні 10-20 років в студію!
А то ви заявляєте що всі брешуть, а правда яка? Яка реальна інфляція?


а може для початку ви надасте як провівся розрахунок інфляції а не просто будете розмахувати тут кінцевими даними?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:16

  mephala написав:а може для початку ви надасте як провівся розрахунок інфляції а не просто будете розмахувати тут кінцевими даними?

Та елементарно - зайшов в магазин записав ціну. Зайшов через рік - записав ціну. Порахував інфляцію. Кожен ідіот може порахувати інфляцію. Головне це робити десятиліттями - тоді все прекрасно зрозумієте.
Я все можу пояснити, а ось ви можете тільки плести язиком.
Повторюю вам ще раз - офіційна інфляція є більш-менш правдивою, інфляція 100% - це ваші фантазії без фактів.
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