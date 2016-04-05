andrijk777 написав:Що ціни зросли не в двічі(тобто +100%) а всього на третину(32%).
що тут сказати людині яка мабуть ідеолог Марії Антуанетти. Та мабуть нічого. хоча ні. можна. на відміну від вас я ходжу в магазини і коли купляю собі одежу та харчі то дивлюся на цінники. а ви можете і далі собі на обід, сніданок і вечерю намазувати статистику.
Дюрі-бачі написав:бо от щоденні витрати в мене зросли мінімум на 75% від початку війни.
так багато людей узвучують щось типу "раніше за ХХ грошей хватало на базові витрати + ремонти та/або відпочинок, а зараз тільки на їжу заледве вистачає". Ще звісно мова про людей з сімейним доходом до 1,5-2к доларів
andrijk777 написав:Що ціни зросли не в двічі(тобто +100%) а всього на третину(32%).
що тут сказати людині яка мабуть ідеолог Марії Антуанетти. Та мабуть нічого. хоча ні. можна. на відміну від вас я ходжу в магазини і коли купляю собі одежу та харчі то дивлюся на цінники. а ви можете і далі собі на обід, сніданок і вечерю намазувати статистику.
Статистика це не "ходіння по магазинах", це наука. Якщо ви в цьому розбираєтесь краще - ваші дані в студію! Ось "мої" дані: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ Я довіряю їй більше ніж вам. Тим більше я математик за освітою тому опосередковано підтверджую правильність (плюс-мінус 1-2%) цих даних. З вашими даними типу "бачили ціни які піднялися в двічі" можете сперечатись на кухні з сусідами або з бабками на базарі а не зі мною.
andrijk777 бачу вам таки не доходить. повторю ще раз: ви можете і далі собі на обід, сніданок і вечерю намазувати статистику
ЗІ а якщо ви дійсно математик а не вигадали собі легенду - то тоді ганьба вам у двічі більш. так як повинні знати що за кожною цифрою є методика її отримання. і без аналізу цієї методики дискутувати з приводу просто кінцевої цифри той же самий рівень бабок
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 28 лип, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:комуналка також різна буває. в мене в будинку відсутній газ ціну якого тримають. газ замінюється електроенергією яка здорожчала. тож в мене комуналка також догори з минулого місяця суттєво.
Звісно все індивідуально. Так комуналка здорожчала х2, але в мене вона все рівно разів в 10 менша, ніж витрати на їжу + побутову хімію.
mephala написав:а може для початку ви надасте як провівся розрахунок інфляції а не просто будете розмахувати тут кінцевими даними?
Та елементарно - зайшов в магазин записав ціну. Зайшов через рік - записав ціну. Порахував інфляцію. Кожен ідіот може порахувати інфляцію. Головне це робити десятиліттями - тоді все прекрасно зрозумієте. Я все можу пояснити, а ось ви можете тільки плести язиком. Повторюю вам ще раз - офіційна інфляція є більш-менш правдивою, інфляція 100% - це ваші фантазії без фактів.