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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4729473047314732>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ваші дані по інфляції за останні 10-20 років в студію!
А то ви заявляєте що всі брешуть, а правда яка? Яка реальна інфляція?


хлопці, давайте не сваритись.
Я ці цифри коментувати не буду, вважаю що в них є як мінімум певне викривлення та маніпуляція.
Андрій, кладучи руку на серце скажіть ви дійсно відчули ріст цін тільки на третину?
Тьма позицій в будівництві та продтоварах де ріст цін під 50-100% а місцями й більше
У мирний час інфляція реальна складала біля 20% щорічно (ціна рису в 1999 - 1 грн за 1 кг, зараз більше 40)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:20

andrijk777 Чудовий ресурc.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/ ... borzch.php
Глянемо борщовий набір як приклад витрат на харчування:
липень 2021 - 72 грн
січень 2022 - 81 грн
зараз - 143 грн
+76% від початку війни і +98% за 2 роки.
От це реально відображає ріст витрат для пересічного.
А так можна нарахувати що треба. Прожитковий мінімум офіційно 2684 грн. Але хотілось би провести эксперимент як виживе на таку суму чиновник.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 28 лип, 2023 15:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:76% від початку війни і +98% за 2 роки.


це вже близьке до реалій, підтверджую
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Знайшов ще отаку карту
https://liveuamap.com/
Вона більш точно відображає те, що коїться насправді і це підтверджується пабліками орків, якщо з них викинути ІПСО про "неуспішний наступ"

Біля Василівки село Жереб'янки в сірій зоні. Область орків оточена річками ЗСУ та вузьким проходом південніше Жереб'янок. Самі оркі пишуть про спробу наступу ЗСУ Кам'янське - Верхня Криниця. Насправді сам такий наступ можливий лише, якшо ЗСУ контролюють і південну частину Кам'янське, що ще не відображене на картах. Самі ж орки пишуть, що на Жереб'янки був наступ, але оркі позиції назад не повернули.
Далі на схід - орки відійшли аж до Роботиного за яке і тривають бої. Не виключено, що село частково охоплене ЗСУ.
Далі на схід в напрямі Пологів - достатньо немалого міста по місцевим міркам ЗСУ взяло під контроль село Дорожнянка, до Пологів - менше 9 км.
Далі на Схід - був Времіївський виступ за термінологією орків- тут ЗСУ взяло більше всього території під контроль. З того, про що не повідомлялося - охоплено або навіть перебуває в сірій зоні Приютне, орки не вихвалялися успішно відбитими атаками. Аналогічна ситуація з селами Старомайорське та Урожайне, які або охоплені, або в сірій зоні та частково зайняті ЗСУ. Так само і про Новодонецьке - від орків давно не було якихось даних про відбиті наступи або контроль.
Далі - найвеселіше під Бахмутом. Курдюмівка контролюється ЗСУ. За Зеленопілля скоріше за все бої. При просуванні ЗСУ до Андріївки орки лишать Кліщіївку - Бахмут буде охоплений з півдня. Так само є успіх на північ від Бахмуту. При цьому орки спалять всі свої резерви на Донеччині.
Тобто ситуація на кінець Липня виглядає як Бахмут в охопленні ЗСУ. На Запоріжжі - лінія оборони орків по Василівці. Мелітополь під стійким вогневим контролем з Хаймарсів. Потрапляння Токмаку під контроль вогнем ствольної артилерії ЗСУ. Бої за Пологи та Новопетрівку.
Бід Бахмутом - бої за оточення Бахмуту.

Підійшов кінець липня підіб'ємо попередні підсумки. Лінія оборони орків ще не перемістилася до Василівки. Які в них втрати від сидіння на виступі - питання риторичне. Мабуть таки для них це дійсно найскрепніший напрям.
Кількість повідомлень ударів по оркам в Мелітополі суттєво не збільшилась. Мабуть ще не на часі. Власне удари по Мелітополю малт б найбільший ефект у вересні, створюючи фон орківським "виборам".
Бахмут фактично охоплений з південного заходу. Кліщіївка, Андріївка і Курдюмівка фактично контролюються ЗСУ з висот та групами розвідки по селам. Фактично орки можуть лише проводити контратаки і відргрібати з вогневих точок на висотах навколо.
Безпосередні бої за Новопетриківку та Пологи ще не почалися.
Тільки вчора почали відбуватися відео як ЗСУ гуляють по Старомайорському - значить фронт відсунутий на кілька кілометрів і є фактично почалися бої за Старомлинівку.

Тобто наступ розвивається. Темпи неквапливі по просуванню, водночас темпи є достатніми, щоб основний шорох поразки та зайняття населених пунктів зробити у вересні під осінні "вибори" 10 вересня.
Власне інформаційний скпровід про хероїчну орківську оборону Бахмуту та артилерійська канонада ЗСУ під Токмаком та Пологами нададуть "виборам" особливої легитимності )))).
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:31

  Дюрі-бачі написав:andrijk777 Чудовий ресурc.
Глянемо борщовий набір як приклад витрат на харчування:
липень 2021 - 72 грн
січень 2022 - 81 грн
зараз - 143 грн
+76% від початку війни і +98% за 2 роки.
От це реально відображає ріст витрат для пересічного.
А так можна нарахувати що треба.

Комуналка.
2022 рік - 2625 грн.
2023 рік - 2600 грн.
Інфляція - -1%, тобто дефляція. В Україні дефляція виявляється!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:34

  Letusrock написав:
  Дюрі-бачі написав:76% від початку війни і +98% за 2 роки.


це вже близьке до реалій, підтверджую

Це підрахунок для бабок з базару!

Ще раз!!!! Потрібна статистика мінімум по десятку різнопланових товарів + потрібна статистика мінімум 10 років!!!!!
Тобі будуть більш-менш правдиві дані. Все інше - це рівень бабки з базару!!!!!!!

Все, закриваю це питання.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:35

andrijk777 Я про це й кажу. Чим бідніша родина - тим більше в їх витратах займає харчування. А в офіційну статистику інфляції тягнуть все, щоб її збити фіксованими цінами на комуналку і т.д.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Потрібна статистика мінімум по десятку різнопланових товарів + потрібна статистика мінімум 10 років!!!!!

Борщовий набір в липні 2013 коштував 14 грн, зараз - 143 грн. От реальний ріст цін х10 від початку війни, який відчув кожен українець
При цьому середня зарплата зросла всього в 4 рази з ( 3429 до 13423 )
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:46

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Потрібна статистика мінімум по десятку різнопланових товарів + потрібна статистика мінімум 10 років!!!!!

Борщовий набір в липні 2013 коштував 14 грн, зараз - 143 грн. От реальний ріст цін х10 від початку війни, який відчув кожен українець
і яка ж тоді інфляція порічно? кожного року +100% чи все таки 26,2% ?
рік_ ціна початок року_ціна кінець року_інфляція
2013 ____ 14 ____________ 18 ____ 26,20%
2014 ____ 18 ____________ 22 ____ 26,20%
2015 ____ 22 ____________ 28 ____ 26,20%
2016 ____ 28 ____________ 36 ____ 26,20%
2017 ____ 36 ____________ 45 ____ 26,20%
2018 ____ 45 ____________ 57 ____ 26,20%
2019 ____ 57 ____________ 71 ____ 26,20%
2020 ____ 71 ____________ 90 ____ 26,20%
2021 ____ 90 ____________ 114 ____ 26,20%
2022 ____ 114 ____________ 143 ____ 26,20%
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:53

budivelnik Дуже нерівномірна. Але звісно не +100% щороку, бо тоді б за 10 років мали х 1000
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