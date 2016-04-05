andrijk777 написав:Ваші дані по інфляції за останні 10-20 років в студію! А то ви заявляєте що всі брешуть, а правда яка? Яка реальна інфляція?
хлопці, давайте не сваритись. Я ці цифри коментувати не буду, вважаю що в них є як мінімум певне викривлення та маніпуляція. Андрій, кладучи руку на серце скажіть ви дійсно відчули ріст цін тільки на третину? Тьма позицій в будівництві та продтоварах де ріст цін під 50-100% а місцями й більше У мирний час інфляція реальна складала біля 20% щорічно (ціна рису в 1999 - 1 грн за 1 кг, зараз більше 40)
andrijk777 Чудовий ресурc. https://index.minfin.com.ua/ua/markets/ ... borzch.php Глянемо борщовий набір як приклад витрат на харчування: липень 2021 - 72 грн січень 2022 - 81 грн зараз - 143 грн +76% від початку війни і +98% за 2 роки. От це реально відображає ріст витрат для пересічного. А так можна нарахувати що треба. Прожитковий мінімум офіційно 2684 грн. Але хотілось би провести эксперимент як виживе на таку суму чиновник.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 28 лип, 2023 15:31, всього редагувалось 2 разів.
Denik написав:Знайшов ще отаку карту https://liveuamap.com/ Вона більш точно відображає те, що коїться насправді і це підтверджується пабліками орків, якщо з них викинути ІПСО про "неуспішний наступ"
Біля Василівки село Жереб'янки в сірій зоні. Область орків оточена річками ЗСУ та вузьким проходом південніше Жереб'янок. Самі оркі пишуть про спробу наступу ЗСУ Кам'янське - Верхня Криниця. Насправді сам такий наступ можливий лише, якшо ЗСУ контролюють і південну частину Кам'янське, що ще не відображене на картах. Самі ж орки пишуть, що на Жереб'янки був наступ, але оркі позиції назад не повернули. Далі на схід - орки відійшли аж до Роботиного за яке і тривають бої. Не виключено, що село частково охоплене ЗСУ. Далі на схід в напрямі Пологів - достатньо немалого міста по місцевим міркам ЗСУ взяло під контроль село Дорожнянка, до Пологів - менше 9 км. Далі на Схід - був Времіївський виступ за термінологією орків- тут ЗСУ взяло більше всього території під контроль. З того, про що не повідомлялося - охоплено або навіть перебуває в сірій зоні Приютне, орки не вихвалялися успішно відбитими атаками. Аналогічна ситуація з селами Старомайорське та Урожайне, які або охоплені, або в сірій зоні та частково зайняті ЗСУ. Так само і про Новодонецьке - від орків давно не було якихось даних про відбиті наступи або контроль. Далі - найвеселіше під Бахмутом. Курдюмівка контролюється ЗСУ. За Зеленопілля скоріше за все бої. При просуванні ЗСУ до Андріївки орки лишать Кліщіївку - Бахмут буде охоплений з півдня. Так само є успіх на північ від Бахмуту. При цьому орки спалять всі свої резерви на Донеччині. Тобто ситуація на кінець Липня виглядає як Бахмут в охопленні ЗСУ. На Запоріжжі - лінія оборони орків по Василівці. Мелітополь під стійким вогневим контролем з Хаймарсів. Потрапляння Токмаку під контроль вогнем ствольної артилерії ЗСУ. Бої за Пологи та Новопетрівку. Бід Бахмутом - бої за оточення Бахмуту.
Підійшов кінець липня підіб'ємо попередні підсумки. Лінія оборони орків ще не перемістилася до Василівки. Які в них втрати від сидіння на виступі - питання риторичне. Мабуть таки для них це дійсно найскрепніший напрям. Кількість повідомлень ударів по оркам в Мелітополі суттєво не збільшилась. Мабуть ще не на часі. Власне удари по Мелітополю малт б найбільший ефект у вересні, створюючи фон орківським "виборам". Бахмут фактично охоплений з південного заходу. Кліщіївка, Андріївка і Курдюмівка фактично контролюються ЗСУ з висот та групами розвідки по селам. Фактично орки можуть лише проводити контратаки і відргрібати з вогневих точок на висотах навколо. Безпосередні бої за Новопетриківку та Пологи ще не почалися. Тільки вчора почали відбуватися відео як ЗСУ гуляють по Старомайорському - значить фронт відсунутий на кілька кілометрів і є фактично почалися бої за Старомлинівку.
Тобто наступ розвивається. Темпи неквапливі по просуванню, водночас темпи є достатніми, щоб основний шорох поразки та зайняття населених пунктів зробити у вересні під осінні "вибори" 10 вересня. Власне інформаційний скпровід про хероїчну орківську оборону Бахмуту та артилерійська канонада ЗСУ під Токмаком та Пологами нададуть "виборам" особливої легитимності )))).
Дюрі-бачі написав:andrijk777 Чудовий ресурc. Глянемо борщовий набір як приклад витрат на харчування: липень 2021 - 72 грн січень 2022 - 81 грн зараз - 143 грн +76% від початку війни і +98% за 2 роки. От це реально відображає ріст витрат для пересічного. А так можна нарахувати що треба.
Комуналка. 2022 рік - 2625 грн. 2023 рік - 2600 грн. Інфляція - -1%, тобто дефляція. В Україні дефляція виявляється!
andrijk777 написав:Потрібна статистика мінімум по десятку різнопланових товарів + потрібна статистика мінімум 10 років!!!!!
Борщовий набір в липні 2013 коштував 14 грн, зараз - 143 грн. От реальний ріст цін х10 від початку війни, який відчув кожен українець При цьому середня зарплата зросла всього в 4 рази з ( 3429 до 13423 )