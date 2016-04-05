mephala написав:комуналка також різна буває. в мене в будинку відсутній газ ціну якого тримають. газ замінюється електроенергією яка здорожчала. тож в мене комуналка також догори з минулого місяця суттєво.
Звісно все індивідуально. Так комуналка здорожчала х2, але в мене вона все рівно разів в 10 менша, ніж витрати на їжу + побутову хімію.
нихсебе вы едите, наверное лобстеры с красной икрой.
mephala написав:а може для початку ви надасте як провівся розрахунок інфляції а не просто будете розмахувати тут кінцевими даними?
Та елементарно - зайшов в магазин записав ціну. Зайшов через рік - записав ціну. Порахував інфляцію. Кожен ідіот може порахувати інфляцію. Головне це робити десятиліттями - тоді все прекрасно зрозумієте. Я все можу пояснити, а ось ви можете тільки плести язиком. Повторюю вам ще раз - офіційна інфляція є більш-менш правдивою, інфляція 100% - це ваші фантазії без фактів.
стапе. я питав як розраховуються ваші 26%
бо по своїй методиці дивитися на цінники я ще й поскромнічав - зайшов в магазин грудень 2021 макарошки Pasta Zara 23 грн за 0,5 кг. зайшов в магазин 25-07-2023 а вони 56 грн за ті ж 0,5 кг
то ж за себе відповідайте а не починаєте з теми з’їжджати.
Комуналка це 200-250 кВт*год + 5-6 м3 води + 10 м3 газу + дрібниці типу квартплати чи вивозу сміття: виходить десь 1000 грн / місяць. А от щоб їжу вмістити в 10 тис. це потрібно відмовлятись від обідів в кафе і алкоголю.
mephala написав:комуналка також різна буває. в мене в будинку відсутній газ ціну якого тримають. газ замінюється електроенергією яка здорожчала. тож в мене комуналка також догори з минулого місяця суттєво.
Звісно все індивідуально. Так комуналка здорожчала х2, але в мене вона все рівно разів в 10 менша, ніж витрати на їжу + побутову хімію.
нихсебе вы едите, наверное лобстеры с красной икрой.
В мене також комуналка приблизно в 7-8 разів менша ніж їжа. Це ви напевно в хоромах живете.
mephala написав:бо по своїй методиці дивитися на цінники я ще й поскромнічав - зайшов в магазин грудень 2021 макарошки Pasta Zara 23 грн за 0,5 кг. зайшов в магазин 25-07-2023 а вони 56 грн за ті ж 0,5 кг
Це рівень бабки з базару. Такими аргументами сперечайтесь з бабками на базарі а не зі мною. Давайте ще ціни морковки і бурячка. Все, я закрив цю тему.