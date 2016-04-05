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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4730473147324733>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:54

  Дюрі-бачі написав:
  mephala написав:комуналка також різна буває. в мене в будинку відсутній газ ціну якого тримають.
газ замінюється електроенергією яка здорожчала. тож в мене комуналка також догори з минулого місяця суттєво.

Звісно все індивідуально. Так комуналка здорожчала х2, але в мене вона все рівно разів в 10 менша, ніж витрати на їжу + побутову хімію.

нихсебе вы едите, наверное лобстеры с красной икрой.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:56

  andrijk777 написав:
  mephala написав:а може для початку ви надасте як провівся розрахунок інфляції а не просто будете розмахувати тут кінцевими даними?

Та елементарно - зайшов в магазин записав ціну. Зайшов через рік - записав ціну. Порахував інфляцію. Кожен ідіот може порахувати інфляцію. Головне це робити десятиліттями - тоді все прекрасно зрозумієте.
Я все можу пояснити, а ось ви можете тільки плести язиком.
Повторюю вам ще раз - офіційна інфляція є більш-менш правдивою, інфляція 100% - це ваші фантазії без фактів.


стапе. я питав як розраховуються ваші 26%

бо по своїй методиці дивитися на цінники я ще й поскромнічав - зайшов в магазин грудень 2021 макарошки Pasta Zara 23 грн за 0,5 кг. зайшов в магазин 25-07-2023 а вони 56 грн за ті ж 0,5 кг

то ж за себе відповідайте а не починаєте з теми з’їжджати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:нихсебе вы едите

Комуналка це 200-250 кВт*год + 5-6 м3 води + 10 м3 газу + дрібниці типу квартплати чи вивозу сміття: виходить десь 1000 грн / місяць. А от щоб їжу вмістити в 10 тис. це потрібно відмовлятись від обідів в кафе і алкоголю.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:00

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  mephala написав:комуналка також різна буває. в мене в будинку відсутній газ ціну якого тримають.
газ замінюється електроенергією яка здорожчала. тож в мене комуналка також догори з минулого місяця суттєво.

Звісно все індивідуально. Так комуналка здорожчала х2, але в мене вона все рівно разів в 10 менша, ніж витрати на їжу + побутову хімію.

нихсебе вы едите, наверное лобстеры с красной икрой.

В мене також комуналка приблизно в 7-8 разів менша ніж їжа.
Це ви напевно в хоромах живете.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пока тут обсуждают наборы для борща ...

Німеччина показала новий пакет допомоги ЗСУ – там Gepard з боєприпасами, дими та БПЛА-розвідники
У новому пакеті допомоги від 28 липня 2023 року:
→ 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) (раніше вісім);
→ шість зенітних самохідних установок Gepard (раніше 40);
→ 15 042 боєприпаси для Gepard (раніше 6000);
→ 2688 димових снарядів (раніше 3248);
→ 20 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
→ 13 розвідувальних дронів VECTOR (раніше 68);
→ вісім машин швидкої допомоги (раніше 36);
→ вісім стоматологічних стерилізаторів.

У розділі "Що готується до передачі/передається":
→ 4248 пострілів димових боєприпасів;
→ п'ять машин швидкої допомоги;
→ два стоматологічні стерилізатори.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:07

  pesikot написав:Пока тут обсуждают наборы для борща ...

Німеччина показала новий пакет допомоги ЗСУ – там Gepard з боєприпасами, дими та БПЛА-розвідники
У новому пакеті допомоги від 28 липня 2023 року:
→ 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) (раніше вісім);
→ шість зенітних самохідних установок Gepard (раніше 40);
→ 15 042 боєприпаси для Gepard (раніше 6000);
→ 2688 димових снарядів (раніше 3248);
→ 20 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
→ 13 розвідувальних дронів VECTOR (раніше 68);
→ вісім машин швидкої допомоги (раніше 36);
→ вісім стоматологічних стерилізаторів.

У розділі "Що готується до передачі/передається":
→ 4248 пострілів димових боєприпасів;
→ п'ять машин швидкої допомоги;
→ два стоматологічні стерилізатори.

Касок нажаль немає. Незачєт.
З такою "допомогою" нам ще років зі 100 треба воювати щоб перемогти.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 28 лип, 2023 16:07, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:стапе. я питав як розраховуються ваші 26%
А може глянем на бензин?
рік -бензин___мясо_____хліб(батон)
2013 - 11 грн_50 грн____5 грн
2023 - 50 грн_200грн___20 грн
Точно все так страшно?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:11

  budivelnik написав:
  mephala написав:стапе. я питав як розраховуються ваші 26%
А може глянем на бензин?
рік -бензин___мясо_____хліб(батон)
2013 - 11 грн_50 грн____5 грн
2023 - 50 грн_200грн___20 грн
Точно все так страшно?


я питав методику розрахунку 26%
це так важко зрозуміти?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:11

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Пока тут обсуждают наборы для борща ...

Німеччина показала новий пакет допомоги ЗСУ – там Gepard з боєприпасами, дими та БПЛА-розвідники
У новому пакеті допомоги від 28 липня 2023 року:
→ 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) (раніше вісім);
→ шість зенітних самохідних установок Gepard (раніше 40);
→ 15 042 боєприпаси для Gepard (раніше 6000);
→ 2688 димових снарядів (раніше 3248);
→ 20 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
→ 13 розвідувальних дронів VECTOR (раніше 68);
→ вісім машин швидкої допомоги (раніше 36);
→ вісім стоматологічних стерилізаторів.

У розділі "Що готується до передачі/передається":
→ 4248 пострілів димових боєприпасів;
→ п'ять машин швидкої допомоги;
→ два стоматологічні стерилізатори.

Касок нажаль немає. Незачєт.
З такою "допомогою" нам ще років зі 100 треба воювати щоб перемогти.

Будь-яка допомога важлива
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:11

  mephala написав:бо по своїй методиці дивитися на цінники я ще й поскромнічав - зайшов в магазин грудень 2021 макарошки Pasta Zara 23 грн за 0,5 кг. зайшов в магазин 25-07-2023 а вони 56 грн за ті ж 0,5 кг

Це рівень бабки з базару. Такими аргументами сперечайтесь з бабками на базарі а не зі мною. Давайте ще ціни морковки і бурячка. :D :D
Все, я закрив цю тему.
andrijk777
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