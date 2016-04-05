mephala написав:бо по своїй методиці дивитися на цінники я ще й поскромнічав - зайшов в магазин грудень 2021 макарошки Pasta Zara 23 грн за 0,5 кг. зайшов в магазин 25-07-2023 а вони 56 грн за ті ж 0,5 кг
Це рівень бабки з базару. Такими аргументами сперечайтесь з бабками на базарі а не зі мною. Давайте ще ціни морковки і бурячка. Все, я закрив цю тему.
я бачу що за свої слова ви відповідати не здатні. згоден - тоді закриваємо тему.
Хлопці, якби ми були старими бабками та дідками, які сидять на лавочці. Я б зрозумів тему набору для борщу, але ...
Тут фінансовий форум. Якщо комусь не вистачає грошей, то нехай думає, як заробити більше, а не бідкатись, а ось раніше було ...
Як казав класик
Свирид Опанасович. Блядь! Колись я іще пацаном був, то їх зимою в нас не було. Оце, як тіки осінь, вони своїх дітей ото позганяють на леваду і вчать літати, а потім посідають, падли, і тіки м’ясом римигають, ну чисто корови. А через пару тижнів всі в Африку полетять. І так красіво летять, блядь, строєм, аж земля трясеться. Коли їх главний серне, то і остальні тоже. Бува, цілі села гімном засиплять. Порядок тада у них був!.. Саломон Самсонович. А щас? Свирид Опанасович. Щас ні. Щас ні в них, ні в нас, кругом порядка нема. Африкан Свиридович. А щас чого не улітають, діду? Свирид Опанасович. Хуй його зна. Колись порядок був, нахуй, не те, шо січас!
Входить Валька, онука Свирида Опанасовича, це здоровенна обізяна. вдягнута у просте, охайне платтячко.
Валька. Шо ви пиздите, діду? Раньше, раньше… Шо за ностальгія, чого вам щас не хвата, тюрми?
mephala написав:а може для початку ви надасте як провівся розрахунок інфляції а не просто будете розмахувати тут кінцевими даними?
Та елементарно - зайшов в магазин записав ціну. Зайшов через рік - записав ціну. Порахував інфляцію. Кожен ідіот може порахувати інфляцію. Головне це робити десятиліттями - тоді все прекрасно зрозумієте. Я все можу пояснити, а ось ви можете тільки плести язиком. Повторюю вам ще раз - офіційна інфляція є більш-менш правдивою, інфляція 100% - це ваші фантазії без фактів.
стапе. я питав як розраховуються ваші 26%
бо по своїй методиці дивитися на цінники я ще й поскромнічав - зайшов в магазин грудень 2021 макарошки Pasta Zara 23 грн за 0,5 кг. зайшов в магазин 25-07-2023 а вони 56 грн за ті ж 0,5 кг
то ж за себе відповідайте а не починаєте з теми з’їжджати.
Веду облік доходів і витрат вже кілька років Якщо взяти найбільш базові витрати - їжа (разом з кафе і доставкою), комуналка, зв'язок, побутова хімія і послуги - те, що регулярне, без великих і нерегулярних витрат, і порахувати середньомісячні витрати за рік, то: 2020 рік - 100% 2021 рік - 125% 2022 рік - 119% 2023 рік - 126% (за 7 місяців)
Хоч це не можна назвати інфляцією, бо вочевидь що міняється структура споживання, але цифри якось не настільки драматичні виходять
Faceless написав:Хоч це не можна назвати інфляцією, бо вочевидь що міняється структура споживання, але цифри якось не настільки драматичні виходять
саме так. міняється структура споживання бо ЗП не резинова. наприклад я замінив макарошки барілла на КМФ (наші київські) то в мене по макарошкам інфляція 0%. і так по багатьом позиціям коли змінилися торгові марки в кошику. але коли я дивлюся на те що купляв раніше - то бачу набагато більше 26%
Рівненського військкома взяли під варту "Разом з керівником районного ТЦК та СЦ він побив чоловіка битою та змушував "вимолювати пробачення" на колінах. Усе це знімали на телефон. Під час обшуків працівники ДБР знайшли у фігуранта вищезгадану биту", - йдеться у повідомленні ДБР.