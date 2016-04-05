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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 473147324733473447354736>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:13

  andrijk777 написав:
  mephala написав:бо по своїй методиці дивитися на цінники я ще й поскромнічав - зайшов в магазин грудень 2021 макарошки Pasta Zara 23 грн за 0,5 кг. зайшов в магазин 25-07-2023 а вони 56 грн за ті ж 0,5 кг

Це рівень бабки з базару. Такими аргументами сперечайтесь з бабками на базарі а не зі мною. Давайте ще ціни морковки і бурячка. :D :D
Все, я закрив цю тему.


я бачу що за свої слова ви відповідати не здатні. згоден - тоді закриваємо тему.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хлопці, якби ми були старими бабками та дідками, які сидять на лавочці. Я б зрозумів тему набору для борщу, але ...

Тут фінансовий форум. Якщо комусь не вистачає грошей, то нехай думає, як заробити більше, а не бідкатись, а ось раніше було ...

Як казав класик
Свирид Опанасович. Блядь! Колись я іще пацаном був, то їх зимою в нас не було. Оце, як тіки осінь, вони своїх дітей ото позганяють на леваду і вчать літати, а потім посідають, падли, і тіки м’ясом римигають, ну чисто корови. А через пару тижнів всі в Африку полетять. І так красіво летять, блядь, строєм, аж земля трясеться. Коли їх главний серне, то і остальні тоже. Бува, цілі села гімном засиплять. Порядок тада у них був!..
Саломон Самсонович. А щас?
Свирид Опанасович. Щас ні. Щас ні в них, ні в нас, кругом порядка нема.
Африкан Свиридович. А щас чого не улітають, діду?
Свирид Опанасович. Хуй його зна. Колись порядок був, нахуй, не те, шо січас!

Входить Валька, онука Свирида Опанасовича, це здоровенна обізяна. вдягнута у просте, охайне платтячко.

Валька. Шо ви пиздите, діду? Раньше, раньше… Шо за ностальгія, чого вам щас не хвата, тюрми?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:26

  mephala написав:
  andrijk777 написав:
  mephala написав:а може для початку ви надасте як провівся розрахунок інфляції а не просто будете розмахувати тут кінцевими даними?

Та елементарно - зайшов в магазин записав ціну. Зайшов через рік - записав ціну. Порахував інфляцію. Кожен ідіот може порахувати інфляцію. Головне це робити десятиліттями - тоді все прекрасно зрозумієте.
Я все можу пояснити, а ось ви можете тільки плести язиком.
Повторюю вам ще раз - офіційна інфляція є більш-менш правдивою, інфляція 100% - це ваші фантазії без фактів.


стапе. я питав як розраховуються ваші 26%

бо по своїй методиці дивитися на цінники я ще й поскромнічав - зайшов в магазин грудень 2021 макарошки Pasta Zara 23 грн за 0,5 кг. зайшов в магазин 25-07-2023 а вони 56 грн за ті ж 0,5 кг

то ж за себе відповідайте а не починаєте з теми з’їжджати.

Веду облік доходів і витрат вже кілька років
Якщо взяти найбільш базові витрати - їжа (разом з кафе і доставкою), комуналка, зв'язок, побутова хімія і послуги - те, що регулярне, без великих і нерегулярних витрат, і порахувати середньомісячні витрати за рік, то:
2020 рік - 100%
2021 рік - 125%
2022 рік - 119%
2023 рік - 126% (за 7 місяців)

Хоч це не можна назвати інфляцією, бо вочевидь що міняється структура споживання, але цифри якось не настільки драматичні виходять
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:11

  Faceless написав:Хоч це не можна назвати інфляцією, бо вочевидь що міняється структура споживання, але цифри якось не настільки драматичні виходять


саме так. міняється структура споживання бо ЗП не резинова.
наприклад я замінив макарошки барілла на КМФ (наші київські) то в мене по макарошкам інфляція 0%. і так по багатьом позиціям коли змінилися торгові марки в кошику. але коли я дивлюся на те що купляв раніше - то бачу набагато більше 26%
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:наприклад я замінив макарошки барілла на КМФ (наші київські) то в мене по макарошкам інфляція 0%. і так по багатьом позиціям коли змінилися торгові марки в кошику.


підказують мені варіант як досягти відємної інфляції )) (див. фото)Зображення
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:19

Рівненського військкома взяли під варту
"Разом з керівником районного ТЦК та СЦ він побив чоловіка битою та змушував "вимолювати пробачення" на колінах. Усе це знімали на телефон. Під час обшуків працівники ДБР знайшли у фігуранта вищезгадану биту", - йдеться у повідомленні ДБР.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа 2 ...

Вибух у Таганрозі: Окупанти заявляють про збиту ракету та показують наслідки – відео, фото
Вибух відбувся у двох кілометрах від Таганрозького морського порту, згідно з адресою, яку публікують російські джерела.

Основні вантажі порту - метал та вугілля. Він обслуговує кораблі, що йдуть Азовським, Чорним та Середземним морем, пише росЗМІ Astra.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:46

Якщо це було сплановано то цікава схема )))

якщо це зарані спланована операція - то нашим службам залік.
якщо ж просто затисли причандали адмінам то "такоє сєбє" - значит у наших служб фантазія не з’явилася.

"...кілька молодих людей зі Львова і області створили телеграм-канали та вайбер-чати, у яких відслідковують місця роздавання повісток.

Після того, як групи набрали велику кількість підписників, їхні дані були передані адміністраторами чатів у місцеві територіальні центри комплектації та соціальної підтримки..."

https://inforesist.org/ua/zmi-administr ... iv-v-tczk/
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:50

  mephala написав:якщо це зарані спланована операція - то нашим службам залік.
якщо ж просто затисли причандали адмінам то "такоє сєбє" - значит у наших служб фантазія не з’явилася.

"...кілька молодих людей зі Львова і області створили телеграм-канали та вайбер-чати, у яких відслідковують місця роздавання повісток.

Після того, як групи набрали велику кількість підписників, їхні дані були передані адміністраторами чатів у місцеві територіальні центри комплектації та соціальної підтримки..."

https://inforesist.org/ua/zmi-administr ... iv-v-tczk/

А какие данные они могли передать ? Номер телефона ?
Чё-то как-то туфтой пахнет
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:якщо це зарані спланована операція - то нашим службам залік.
якщо ж просто затисли причандали адмінам то "такоє сєбє" - значит у наших служб фантазія не з’явилася.


які дані може надати подібний канал, тим більше в телеграмі? логін користувача хіба що
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