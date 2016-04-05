те що їх не шукатимуть то згоден. дуже багато ресурсу потрібно задіяти. але як пужалка - ми вас всіх записали непогано вийшло. і це в тг треба напружитися щоб взнати номер користувача. в вайбері і напружуватися не потрібно.
мене в цій історії інше зацікавило - служби самі це придумали чи просто по факту прижали адмінів.
mephala написав:те що їх не шукатимуть то згоден. дуже багато ресурсу потрібно задіяти. але як пужалка - ми вас всіх записали непогано вийшло. і це в тг треба напружитися щоб взнати номер користувача. в вайбері і напружуватися не потрібно.
мене в цій історії інше зацікавило - служби самі це придумали чи просто по факту прижали адмінів.
mephala написав:те що їх не шукатимуть то згоден. дуже багато ресурсу потрібно задіяти. але як пужалка - ми вас всіх записали непогано вийшло. і це в тг треба напружитися щоб взнати номер користувача. в вайбері і напружуватися не потрібно.
мене в цій історії інше зацікавило - служби самі це придумали чи просто по факту прижали адмінів.
Faceless написав:Веду облік доходів і витрат вже кілька років Якщо взяти найбільш базові витрати - їжа (разом з кафе і доставкою), комуналка, зв'язок, побутова хімія і послуги - те, що регулярне, без великих і нерегулярних витрат, і порахувати середньомісячні витрати за рік, то: 2020 рік - 100% 2021 рік - 125% 2022 рік - 119% 2023 рік - 126% (за 7 місяців)
Хоч це не можна назвати інфляцією, бо вочевидь що міняється структура споживання, але цифри якось не настільки драматичні виходять
Faceless написав:Веду облік доходів і витрат вже кілька років Якщо взяти найбільш базові витрати - їжа (разом з кафе і доставкою), комуналка, зв'язок, побутова хімія і послуги - те, що регулярне, без великих і нерегулярних витрат, і порахувати середньомісячні витрати за рік, то: 2020 рік - 100% 2021 рік - 125% 2022 рік - 119% 2023 рік - 126% (за 7 місяців)
Хоч це не можна назвати інфляцією, бо вочевидь що міняється структура споживання, але цифри якось не настільки драматичні виходять
Володимир Путін поскаржився представникам африканських країн, які приїхали на саміт Росія-Африка, що з ним нібито ніхто не хоче вести переговори в рамках війни, що розв'язана Кремлем в Україні. За хвилину виступу Путін тричі повторив цю тезу, забувши нагадати, що РФ напала на Україну.
"Усі протиріччя мають вирішуватися в ході переговорів, але проблема полягає в тому, що з нами відмовляються вести переговори. В основі конфлікту лежить створення загроз Росії з боку США і НАТО. А вони відмовляються від переговорів з питань забезпечення рівної безпеки для всіх, включаючи Росію", - заявив Путін.
а з іншого боку
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до мирних переговорів, оскільки вірить, що він "переживе Україну" та всіх її прихильників. Він заявив, що треба змусити його позбутися цієї думки.
"На жаль, я не бачу жодних доказів зацікавленості Росії. І фундаментальна проблема полягає в наступному: президент Путін вірить, продовжує вірити, що він може пережити Україну і що він може пережити всіх прихильників України. Життєво важливо, щоб ми позбавили його цієї думки", - наголосив Блінкен.
Володимир Путін поскаржився представникам африканських країн, які приїхали на саміт Росія-Африка, що з ним нібито ніхто не хоче вести переговори в рамках війни, що розв'язана Кремлем в Україні. За хвилину виступу Путін тричі повторив цю тезу, забувши нагадати, що РФ напала на Україну.
"Усі протиріччя мають вирішуватися в ході переговорів, але проблема полягає в тому, що з нами відмовляються вести переговори. В основі конфлікту лежить створення загроз Росії з боку США і НАТО. А вони відмовляються від переговорів з питань забезпечення рівної безпеки для всіх, включаючи Росію", - заявив Путін.
а з іншого боку
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до мирних переговорів, оскільки вірить, що він "переживе Україну" та всіх її прихильників. Він заявив, що треба змусити його позбутися цієї думки.
"На жаль, я не бачу жодних доказів зацікавленості Росії. І фундаментальна проблема полягає в наступному: президент Путін вірить, продовжує вірити, що він може пережити Україну і що він може пережити всіх прихильників України. Життєво важливо, щоб ми позбавили його цієї думки", - наголосив Блінкен.
Навчайся, тобі давно вже сказали, що Путін не хоче ніяких перемовин