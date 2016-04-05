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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 47324733473447354736>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:53

  pesikot написав:А какие данные они могли передать ? Номер телефона ?
Чё-то как-то туфтой пахнет


ну так. номер. а потім той номер можна цілеспрямовано відслідковувати.
це ж вони як базу даних створили номерів з якими тепер можна працювати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

mephala написав:
  pesikot написав:А какие данные они могли передать ? Номер телефона ?
Чё-то как-то туфтой пахнет


ну так. номер. а потім той номер можна цілеспрямовано відслідковувати.
це ж вони як базу даних створили номерів з якими тепер можна працювати.


Номер тільки якщо він був відкритий. Вступаючи в групу, ви не шарите номер телефону. Тільки логін в тг. Цінності ніякої, хіба що знайти по інших групах.

Навіть якби були номери. Щоб кожного відслідковувати по даним операторів треба неслабо напрягатися, і тим паче - який сенс?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:57

  mephala написав:
  pesikot написав:А какие данные они могли передать ? Номер телефона ?
Чё-то как-то туфтой пахнет


ну так. номер. а потім той номер можна цілеспрямовано відслідковувати.
це ж вони як базу даних створили номерів з якими тепер можна працювати.


але ж 90% номер це pre-paid.
наші ТЦК неможуть в себе під носом знайти людину що 40 років живе по одній адресі, служив в ракетних військах... куди їм ноунеймів шукати по телефонних базах
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

те що їх не шукатимуть то згоден. дуже багато ресурсу потрібно задіяти.
але як пужалка - ми вас всіх записали непогано вийшло.
і це в тг треба напружитися щоб взнати номер користувача. в вайбері і напружуватися не потрібно.

мене в цій історії інше зацікавило - служби самі це придумали чи просто по факту прижали адмінів.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

mephala написав:те що їх не шукатимуть то згоден. дуже багато ресурсу потрібно задіяти.
але як пужалка - ми вас всіх записали непогано вийшло.
і це в тг треба напружитися щоб взнати номер користувача. в вайбері і напружуватися не потрібно.

мене в цій історії інше зацікавило - служби самі це придумали чи просто по факту прижали адмінів.
Або ні те ні інше, а вся стаття фейк
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:05

  Faceless написав:
mephala написав:те що їх не шукатимуть то згоден. дуже багато ресурсу потрібно задіяти.
але як пужалка - ми вас всіх записали непогано вийшло.
і це в тг треба напружитися щоб взнати номер користувача. в вайбері і напружуватися не потрібно.

мене в цій історії інше зацікавило - служби самі це придумали чи просто по факту прижали адмінів.
Або ні те ні інше, а вся стаття фейк

це 100%
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:18

  Faceless написав:Веду облік доходів і витрат вже кілька років
Якщо взяти найбільш базові витрати - їжа (разом з кафе і доставкою), комуналка, зв'язок, побутова хімія і послуги - те, що регулярне, без великих і нерегулярних витрат, і порахувати середньомісячні витрати за рік, то:
2020 рік - 100%
2021 рік - 125%
2022 рік - 119%
2023 рік - 126% (за 7 місяців)

Хоч це не можна назвати інфляцією, бо вочевидь що міняється структура споживання, але цифри якось не настільки драматичні виходять

https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023.html
відносно ковідних в доларах десь від 20%+ літом, зимою більша "інфляція"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Faceless написав:Веду облік доходів і витрат вже кілька років
Якщо взяти найбільш базові витрати - їжа (разом з кафе і доставкою), комуналка, зв'язок, побутова хімія і послуги - те, що регулярне, без великих і нерегулярних витрат, і порахувати середньомісячні витрати за рік, то:
2020 рік - 100%
2021 рік - 125%
2022 рік - 119%
2023 рік - 126% (за 7 місяців)

Хоч це не можна назвати інфляцією, бо вочевидь що міняється структура споживання, але цифри якось не настільки драматичні виходять

https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023.html
відносно ковідних в доларах десь від 20%+ літом, зимою більша "інфляція"
Я не настільки себе ненавиджу
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:22

Володимир Путін поскаржився представникам африканських країн, які приїхали на саміт Росія-Африка, що з ним нібито ніхто не хоче вести переговори в рамках війни, що розв'язана Кремлем в Україні. За хвилину виступу Путін тричі повторив цю тезу, забувши нагадати, що РФ напала на Україну.

"Усі протиріччя мають вирішуватися в ході переговорів, але проблема полягає в тому, що з нами відмовляються вести переговори. В основі конфлікту лежить створення загроз Росії з боку США і НАТО. А вони відмовляються від переговорів з питань забезпечення рівної безпеки для всіх, включаючи Росію", - заявив Путін.


а з іншого боку

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до мирних переговорів, оскільки вірить, що він "переживе Україну" та всіх її прихильників. Він заявив, що треба змусити його позбутися цієї думки.

"На жаль, я не бачу жодних доказів зацікавленості Росії. І фундаментальна проблема полягає в наступному: президент Путін вірить, продовжує вірити, що він може пережити Україну і що він може пережити всіх прихильників України. Життєво важливо, щоб ми позбавили його цієї думки", - наголосив Блінкен.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:26

  Letusrock написав:
Володимир Путін поскаржився представникам африканських країн, які приїхали на саміт Росія-Африка, що з ним нібито ніхто не хоче вести переговори в рамках війни, що розв'язана Кремлем в Україні. За хвилину виступу Путін тричі повторив цю тезу, забувши нагадати, що РФ напала на Україну.

"Усі протиріччя мають вирішуватися в ході переговорів, але проблема полягає в тому, що з нами відмовляються вести переговори. В основі конфлікту лежить створення загроз Росії з боку США і НАТО. А вони відмовляються від переговорів з питань забезпечення рівної безпеки для всіх, включаючи Росію", - заявив Путін.


а з іншого боку

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до мирних переговорів, оскільки вірить, що він "переживе Україну" та всіх її прихильників. Він заявив, що треба змусити його позбутися цієї думки.

"На жаль, я не бачу жодних доказів зацікавленості Росії. І фундаментальна проблема полягає в наступному: президент Путін вірить, продовжує вірити, що він може пережити Україну і що він може пережити всіх прихильників України. Життєво важливо, щоб ми позбавили його цієї думки", - наголосив Блінкен.

Навчайся, тобі давно вже сказали, що Путін не хоче ніяких перемовин

А хоче капітуляції України
pesikot
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