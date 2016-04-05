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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4733473447354736>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:29

  flyman написав:https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023.html
відносно ковідних в доларах десь від 20%+ літом, зимою більша "інфляція"


забавный блог.
как прожить на минималку (150 баксов) и тут же ниже "ЗА 2 ГОДА СЕНЬОР ПРОГРАММИСТ МОЖЕТ ОТЛОЖИТЬ $100К"
он или не живет на 150 баксов или он не сеньйор. или с головой что то не так.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:41

  mephala написав:
  flyman написав:https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023.html
відносно ковідних в доларах десь від 20%+ літом, зимою більша "інфляція"


забавный блог.
как прожить на минималку (150 баксов) и тут же ниже "ЗА 2 ГОДА СЕНЬОР ПРОГРАММИСТ МОЖЕТ ОТЛОЖИТЬ $100К"
он или не живет на 150 баксов или он не сеньйор. или с головой что то не так.

Це блог, як сеньор може заробити гроші, а його дружина з її мамою все може витратити
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:49

mephala ,

забавный блог.


Так і персонаж такий самий.
Ніде не був - але спец по еміграції
Збереження проsrав в оанобанках і ОВГЗ - але повчає як розпоряджатись грошима
Купив шлак на РН , який неможливо здати - але всім розкаже і всіх навчить в цій темі, як заробляти на рн .
Жодної допомоги ЗСУ - проте питає «де результат».

А я все думав, коли він прийде і розкаже про рівень інфляції закрутки.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:Немного оффтопа 2 ...

Вибух у Таганрозі: Окупанти заявляють про збиту ракету та показують наслідки – відео, фото
Вибух відбувся у двох кілометрах від Таганрозького морського порту, згідно з адресою, яку публікують російські джерела.

Основні вантажі порту - метал та вугілля. Він обслуговує кораблі, що йдуть Азовським, Чорним та Середземним морем, пише росЗМІ Astra.
Кстати, обратите внимание

Неделю назад российские выкормыши Геббельса заявляли об ударах по Одессе следующее: «Укронацисты сбивают российские ракеты над городом, из-за чего погибают люди. Сразу видно, изверги, которых не волнуют человеческие жизни».

Минунижения рф сегодня о прилете в Таганроге: «Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрог».

Вы не понимаете, это другое
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так і з забороною на виїзд, якої навіть в ЗУ Про режим воєнного стану не має.
Дмитрий Бузанов Зображення
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:54

  pesikot написав:
  mephala написав:

забавный блог.
как прожить на минималку (150 баксов) и тут же ниже "ЗА 2 ГОДА СЕНЬОР ПРОГРАММИСТ МОЖЕТ ОТЛОЖИТЬ $100К"
он или не живет на 150 баксов или он не сеньйор. или с головой что то не так.

Це блог, як сеньор може заробити гроші, а його дружина з її мамою все може витратити

Та ні, де знайти дружину, яка погодиться харчуватися на 3000 грн/місяць? Хіба шо баба Яга із села Гадюкіно :roll:
У блозі начебто не сказано, що гроші, які відкладає сеньйор, доступні його дружині..
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:54

  GALeon написав:
pesikot написав:Немного оффтопа 2 ...

Вибух у Таганрозі: Окупанти заявляють про збиту ракету та показують наслідки – відео, фото
Вибух відбувся у двох кілометрах від Таганрозького морського порту, згідно з адресою, яку публікують російські джерела.

Основні вантажі порту - метал та вугілля. Він обслуговує кораблі, що йдуть Азовським, Чорним та Середземним морем, пише росЗМІ Astra.
Кстати, обратите внимание

Неделю назад российские выкормыши Геббельса заявляли об ударах по Одессе следующее: «Укронацисты сбивают российские ракеты над городом, из-за чего погибают люди. Сразу видно, изверги, которых не волнуют человеческие жизни».

Минунижения рф сегодня о прилете в Таганроге: «Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрог».

Вы не понимаете, это другое

Рад, что вы начинаете понимать происходящее
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:01

Уривки чорно-білих снів...

Всім привіт!
Приїхав з відпустки(вже третьої за 17міс. ) і думаю написати про сни, які наснились :D

- нарешті відновили легальні відпустки! - приходилось побратимам користуватись виключно нелегальними... чи думаєте, що не мають такого права? Ай-яй-яй - бюджетні гроші/наші податки використовують на... на ремонт машин, яких є більше 5 і які постійно ламаються... Ай-яй-яй - 10К скидали на ремонт машин при премії 100К, а вже пів року премія 30К, а скидати продовжують і далі 10К!!! - але ж караулЬ!!! Що собі ті воїни думають)) - не хочуть чекати 100500місяців, поки реальна/легальна черга підійде!!! Нам же тут на дивані здається, що просто кожен воїн може написати рапорт і його миттю відпускають у відпустку "легко і невимушено"))

- кацапити такі криворукі/ходять в лаптях/випускають ракети лише по туалетах..... - от тільки чомусь прилітають ракети і падають десь за океаном)) через 2-3хати/вулиці...

- наче, десь за океаном)) пряме попадання/спрацьовує бк і башня відлітає на 8-10м! Так, зовсім не вміють клацапи стріляти...

- не пройшло і 5міс, як нарешті дали/ДОдали трьох воїнів, яких не вистачало тоді... але час на місці не стоїть і "нестача" далі продовжується

- а ще у снах почали язики нашіптувати, що можливо скоро відведуть у рідні края на доукомплектакцію, або і повністю переозброєння/закордонне щось дадуть?/ Я ж то не казав, що колись наснилось, що наче, десь/когось/колись розділили і погнали за океан)) знову чуть не до Бахмута, а жменьку залишили перед океаном))

- в тилу "не придатні"/чи ухилянти з острахом/обережністю ставляться до військових)) Будь-що - зразу вибачаються(якщо думають, що дурнЮ ляпнули/сказали воїну)
Один знайомий своєю першою фразою чуть не взвив - "Що - нас всіх заберуть на фронт???!"
Загалом, і в тилу вже теж не знають де/коли, а головне як саме має виглядати наша перемога/кінець війни (а раніше - наче думали, що знають)) )

Отакі уривки зі сновидінь, які згадались... - бо, переважно, сни забуваються швидко ;)

А покищо, ми далі продовжуємо вірити, що...
Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!👍

п.с.
Ну і ще додам якесь фото... - може вчорашнє, а може і ні))
яке зовсім нічого не змінює)) - ні про що не говорить)))
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Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 28 лип, 2023 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:05

  Letusrock написав:
Володимир Путін поскаржився представникам африканських країн, які приїхали на саміт Росія-Африка, що з ним нібито ніхто не хоче вести переговори в рамках війни, що розв'язана Кремлем в Україні. За хвилину виступу Путін тричі повторив цю тезу, забувши нагадати, що РФ напала на Україну.

"Усі протиріччя мають вирішуватися в ході переговорів, але проблема полягає в тому, що з нами відмовляються вести переговори. В основі конфлікту лежить створення загроз Росії з боку США і НАТО. А вони відмовляються від переговорів з питань забезпечення рівної безпеки для всіх, включаючи Росію", - заявив Путін.


Також це замітив і це для мене обнадійливий факт.
До світових лідерів нарешті за 23 роки дійшло що путін недоговороспроможний. Нарешті Макрон перестав дзвонити путіну. :D Доходило до них це як до жирафи, чесне слово.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 28 лип, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:06

  fler написав:
  pesikot написав:
  mephala написав:забавный блог.
как прожить на минималку (150 баксов) и тут же ниже "ЗА 2 ГОДА СЕНЬОР ПРОГРАММИСТ МОЖЕТ ОТЛОЖИТЬ $100К"
он или не живет на 150 баксов или он не сеньйор. или с головой что то не так.

Це блог, як сеньор може заробити гроші, а його дружина з її мамою все може витратити

Та ні, де знайти дружину, яка погодиться харчуватися на 3000 грн/місяць? Хіба шо баба Яга із села Гадюкіно :roll:
У блозі начебто не сказано, що гроші, які відкладає сеньйор, доступні його дружині..

Це було ще до блогу. Дружина є
pesikot
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