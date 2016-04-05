Так і персонаж такий самий. Ніде не був - але спец по еміграції Збереження проsrав в оанобанках і ОВГЗ - але повчає як розпоряджатись грошима Купив шлак на РН , який неможливо здати - але всім розкаже і всіх навчить в цій темі, як заробляти на рн . Жодної допомоги ЗСУ - проте питає «де результат».
А я все думав, коли він прийде і розкаже про рівень інфляції закрутки.
Вибух відбувся у двох кілометрах від Таганрозького морського порту, згідно з адресою, яку публікують російські джерела.
Основні вантажі порту - метал та вугілля. Він обслуговує кораблі, що йдуть Азовським, Чорним та Середземним морем, пише росЗМІ Astra.
Кстати, обратите внимание
Неделю назад российские выкормыши Геббельса заявляли об ударах по Одессе следующее: «Укронацисты сбивают российские ракеты над городом, из-за чего погибают люди. Сразу видно, изверги, которых не волнуют человеческие жизни».
Минунижения рф сегодня о прилете в Таганроге: «Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрог».
Вибух відбувся у двох кілометрах від Таганрозького морського порту, згідно з адресою, яку публікують російські джерела.
Основні вантажі порту - метал та вугілля. Він обслуговує кораблі, що йдуть Азовським, Чорним та Середземним морем, пише росЗМІ Astra.
Кстати, обратите внимание
Неделю назад российские выкормыши Геббельса заявляли об ударах по Одессе следующее: «Укронацисты сбивают российские ракеты над городом, из-за чего погибают люди. Сразу видно, изверги, которых не волнуют человеческие жизни».
Минунижения рф сегодня о прилете в Таганроге: «Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрог».
Всім привіт! Приїхав з відпустки(вже третьої за 17міс. ) і думаю написати про сни, які наснились
- нарешті відновили легальні відпустки! - приходилось побратимам користуватись виключно нелегальними... чи думаєте, що не мають такого права? Ай-яй-яй - бюджетні гроші/наші податки використовують на... на ремонт машин, яких є більше 5 і які постійно ламаються... Ай-яй-яй - 10К скидали на ремонт машин при премії 100К, а вже пів року премія 30К, а скидати продовжують і далі 10К!!! - але ж караулЬ!!! Що собі ті воїни думають)) - не хочуть чекати 100500місяців, поки реальна/легальна черга підійде!!! Нам же тут на дивані здається, що просто кожен воїн може написати рапорт і його миттю відпускають у відпустку "легко і невимушено"))
- кацапити такі криворукі/ходять в лаптях/випускають ракети лише по туалетах..... - от тільки чомусь прилітають ракети і падають десь за океаном)) через 2-3хати/вулиці...
- наче, десь за океаном)) пряме попадання/спрацьовує бк і башня відлітає на 8-10м! Так, зовсім не вміють клацапи стріляти...
- не пройшло і 5міс, як нарешті дали/ДОдали трьох воїнів, яких не вистачало тоді... але час на місці не стоїть і "нестача" далі продовжується
- а ще у снах почали язики нашіптувати, що можливо скоро відведуть у рідні края на доукомплектакцію, або і повністю переозброєння/закордонне щось дадуть?/ Я ж то не казав, що колись наснилось, що наче, десь/когось/колись розділили і погнали за океан)) знову чуть не до Бахмута, а жменьку залишили перед океаном))
- в тилу "не придатні"/чи ухилянти з острахом/обережністю ставляться до військових)) Будь-що - зразу вибачаються(якщо думають, що дурнЮ ляпнули/сказали воїну) Один знайомий своєю першою фразою чуть не взвив - "Що - нас всіх заберуть на фронт???!" Загалом, і в тилу вже теж не знають де/коли, а головне як саме має виглядати наша перемога/кінець війни (а раніше - наче думали, що знають)) )
Отакі уривки зі сновидінь, які згадались... - бо, переважно, сни забуваються швидко
А покищо, ми далі продовжуємо вірити, що... Все буде добре! Все буде Успіх! Все буде Україна!👍
п.с. Ну і ще додам якесь фото... - може вчорашнє, а може і ні)) яке зовсім нічого не змінює)) - ні про що не говорить))) gregory corso poems
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 28 лип, 2023 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Володимир Путін поскаржився представникам африканських країн, які приїхали на саміт Росія-Африка, що з ним нібито ніхто не хоче вести переговори в рамках війни, що розв'язана Кремлем в Україні. За хвилину виступу Путін тричі повторив цю тезу, забувши нагадати, що РФ напала на Україну.
"Усі протиріччя мають вирішуватися в ході переговорів, але проблема полягає в тому, що з нами відмовляються вести переговори. В основі конфлікту лежить створення загроз Росії з боку США і НАТО. А вони відмовляються від переговорів з питань забезпечення рівної безпеки для всіх, включаючи Росію", - заявив Путін.
Також це замітив і це для мене обнадійливий факт. До світових лідерів нарешті за 23 роки дійшло що путін недоговороспроможний. Нарешті Макрон перестав дзвонити путіну. Доходило до них це як до жирафи, чесне слово.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 28 лип, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:забавный блог. как прожить на минималку (150 баксов) и тут же ниже "ЗА 2 ГОДА СЕНЬОР ПРОГРАММИСТ МОЖЕТ ОТЛОЖИТЬ $100К" он или не живет на 150 баксов или он не сеньйор. или с головой что то не так.
Це блог, як сеньор може заробити гроші, а його дружина з її мамою все може витратити
Та ні, де знайти дружину, яка погодиться харчуватися на 3000 грн/місяць? Хіба шо баба Яга із села Гадюкіно У блозі начебто не сказано, що гроші, які відкладає сеньйор, доступні його дружині..