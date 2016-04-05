Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:01

Всім привіт!Приїхав з відпустки(вже третьої за 17міс. ) і думаю написати про сни, які наснились- нарешті відновили легальні відпустки! - приходилось побратимам користуватись виключно нелегальними... чи думаєте, що не мають такого права? Ай-яй-яй - бюджетні гроші/наші податки використовують на... на ремонт машин, яких є більше 5 і які постійно ламаються... Ай-яй-яй - 10К скидали на ремонт машин при премії 100К, а вже пів року премія 30К, а скидати продовжують і далі 10К!!! - але ж караулЬ!!! Що собі ті воїни думають)) - не хочуть чекати 100500місяців, поки реальна/легальна черга підійде!!! Нам же тут на дивані здається, що просто кожен воїн може написати рапорт і його миттю відпускають у відпустку "легко і невимушено"))- кацапити такі криворукі/ходять в лаптях/випускають ракети лише по туалетах..... - от тільки чомусь прилітають ракети і падають десь за океаном)) через 2-3хати/вулиці...- наче, десь за океаном)) пряме попадання/спрацьовує бк і башня відлітає на 8-10м! Так, зовсім не вміють клацапи стріляти...- не пройшло і 5міс, як нарешті дали/ДОдали трьох воїнів, яких не вистачало тоді... але час на місці не стоїть і "нестача" далі продовжується- а ще у снах почали язики нашіптувати, що можливо скоро відведуть у рідні края на доукомплектакцію, або і повністю переозброєння/закордонне щось дадуть?/ Я ж то не казав, що колись наснилось, що наче, десь/когось/колись розділили і погнали за океан)) знову чуть не до Бахмута, а жменьку залишили перед океаном))- в тилу "не придатні"/чи ухилянти з острахом/обережністю ставляться до військових)) Будь-що - зразу вибачаються(якщо думають, що дурнЮ ляпнули/сказали воїну)Один знайомий своєю першою фразою чуть не взвив - "Що - нас всіх заберуть на фронт???!"Загалом, і в тилу вже теж не знають де/коли, а головне як саме має виглядати наша перемога/кінець війни (а раніше - наче думали, що знають)) )Отакі уривки зі сновидінь, які згадались... - бо, переважно, сни забуваються швидкоА покищо, ми далі продовжуємо вірити, що...Все буде добре!Все буде Успіх!Все буде Україна!👍п.с.Ну і ще додам якесь фото... - може вчорашнє, а може і ні))яке зовсім нічого не змінює)) - ні про що не говорить)))