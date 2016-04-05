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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:23
Успіх , не ображайся, що ми про тебе не згадували.
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Hotab
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:47
pesikot написав:
Ти писав, що відпусток немає.
А тут вже третья за 17 місяців
Мабуть, ти неуважно читаєш))
З початку літа була заборона відпусток і не тільки у нашій батареї (якесь внутрішнє розпорядження, чи щось таке)
І, до речі, виявляється - що в нас відпустка раз на півроку (10+2дні) - це жир! Так як в деяких інших бригадах, то по чутках - раз на рік хлопці були у відпустці...((
Але ж це зовсім не правильно, так як люди - не роботи!
Hotab написав:
Успіх , не ображайся, що ми про тебе не згадували.
Я тут дуже рідко підглядував/далеко не все читав, але і в цих випадках - тричі попадав на "згадку про Успіх")))
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:52
Успіх написав:
але і в цих випадках - тричі попадав на "згадку про Успіх"
От же ж хитрий. Тепер хто б не написав про успіх будь у чому - то вже згадка всім відомого форумчанина. Частіше на форумі тільки долярчики згадують
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Faceless
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:53
Успіх написав:
думаю написати про сни
До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:00
mephala написав: Faceless написав:
Хоч це не можна назвати інфляцією, бо вочевидь що міняється структура споживання, але цифри якось не настільки драматичні виходять
саме так. міняється структура споживання
бо ЗП не резинова.
наприклад я замінив макарошки барілла на КМФ (наші київські) то в мене по макарошкам інфляція 0%. і так по багатьом позиціям коли змінилися торгові марки в кошику. але коли я дивлюся на те що купляв раніше - то бачу набагато більше 26%
якщо замінити гречку(42) на пшеничну (саму дешеву по 12), то взагалі дефляція по каші вийде. сам кашу майже їм, а собаку довелось перевести на пшеничну що вкластися в бюджет
але продукти ніщо до ліків , коли бувало на день купуєш від 3000-4000грн на крапельниці
і це зовсім іншого порядку ліки які отримують поранені наші воїни
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:04
Faceless написав:
mephala написав:те що їх не шукатимуть то згоден. дуже багато ресурсу потрібно задіяти.
але як пужалка - ми вас всіх записали непогано вийшло.
і це в тг треба напружитися щоб взнати номер користувача. в вайбері і напружуватися не потрібно.
мене в цій історії інше зацікавило - служби самі це придумали чи просто по факту прижали адмінів.
Або ні те ні інше, а вся стаття фейк
ця було, але в рф
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:11
Ukrainian написав: Успіх написав:
думаю написати про сни
До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?
За останні 10 днів доходив до площі-ринку. Звідки він може знати?
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Hotab
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:28
Ukrainian написав: Успіх написав:
думаю написати про сни
До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?
Та от сниться, що може виявитись пан Б з папочкою на столі - Б-балаболом!
Але ще місяць часу в нього є))
В іншому разі, він стане для мене Б-болотом! Бо така людина, на такій посаді - НЕ може дозволити собі так на всю Україну спокійно балаболити!
Якщо Арестовичу, більше року тому, ще можна було напів-пробачити... то вже тепер, людині на такій посаді - Ні! Я вибачати не буду!(єдине ще - то якщо його заявки на всю країну затримаються на місяць/два, то я ще пробачу)) )
Але вже з 1го вересня почну його куйососити, якщо... - коротше, в нього є ще місяць часу!
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Успіх
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:36
Успіх написав: Ukrainian написав: Успіх написав:
думаю написати про сни
До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?
Та от сниться, що може виявитись пан Б з папочкою на столі - Б-балаболом!
Але ще місяць часу в нього є))
В іншому разі, він стане для мене Б-болотом! Бо така людина, на такій посаді - НЕ може дозволити собі так на всю Україну спокійно балаболити!
Якщо Арестовичу, більше року тому, ще можна було напів-пробачити... то вже тепер, людині на такій посаді - Ні! Я вибачати не буду!(єдине ще - то якщо його заявки на всю країну затримаються на місяць/два, то я ще пробачу)) )
Але вже з 1го вересня почну його куйососити, якщо... - коротше, в нього є ще місяць часу!
Ну по Херсоні ти виявився правим хоча я особисто скептично відносився
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