RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 47344735473647374738>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:думаю написати про сни

До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11363
З нами з: 18.06.08
Подякував: 50 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:00

  mephala написав:
  Faceless написав:Хоч це не можна назвати інфляцією, бо вочевидь що міняється структура споживання, але цифри якось не настільки драматичні виходять


саме так. міняється структура споживання бо ЗП не резинова.
наприклад я замінив макарошки барілла на КМФ (наші київські) то в мене по макарошкам інфляція 0%. і так по багатьом позиціям коли змінилися торгові марки в кошику. але коли я дивлюся на те що купляв раніше - то бачу набагато більше 26%


якщо замінити гречку(42) на пшеничну (саму дешеву по 12), то взагалі дефляція по каші вийде. сам кашу майже їм, а собаку довелось перевести на пшеничну що вкластися в бюджет

але продукти ніщо до ліків , коли бувало на день купуєш від 3000-4000грн на крапельниці
і це зовсім іншого порядку ліки які отримують поранені наші воїни
prodigy
 
Повідомлень: 9972
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:04

  Faceless написав:
mephala написав:те що їх не шукатимуть то згоден. дуже багато ресурсу потрібно задіяти.
але як пужалка - ми вас всіх записали непогано вийшло.
і це в тг треба напружитися щоб взнати номер користувача. в вайбері і напружуватися не потрібно.

мене в цій історії інше зацікавило - служби самі це придумали чи просто по факту прижали адмінів.
Або ні те ні інше, а вся стаття фейк

ця було, але в рф
prodigy
 
Повідомлень: 9972
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:11

  Ukrainian написав:
  Успіх написав:думаю написати про сни

До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?

За останні 10 днів доходив до площі-ринку. Звідки він може знати?
Hotab
 
Повідомлень: 9535
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2031 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:28

Присікати треба їх... батогом))

  Ukrainian написав:
  Успіх написав:думаю написати про сни

До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?

Та от сниться, що може виявитись пан Б з папочкою на столі - Б-балаболом!
Але ще місяць часу в нього є))
В іншому разі, він стане для мене Б-болотом! Бо така людина, на такій посаді - НЕ може дозволити собі так на всю Україну спокійно балаболити!
Якщо Арестовичу, більше року тому, ще можна було напів-пробачити... то вже тепер, людині на такій посаді - Ні! Я вибачати не буду!(єдине ще - то якщо його заявки на всю країну затримаються на місяць/два, то я ще пробачу)) )
Але вже з 1го вересня почну його куйососити, якщо... - коротше, в нього є ще місяць часу! 8)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5085
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:36

  Успіх написав:
  Ukrainian написав:
  Успіх написав:думаю написати про сни

До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?

Та от сниться, що може виявитись пан Б з папочкою на столі - Б-балаболом!
Але ще місяць часу в нього є))
В іншому разі, він стане для мене Б-болотом! Бо така людина, на такій посаді - НЕ може дозволити собі так на всю Україну спокійно балаболити!
Якщо Арестовичу, більше року тому, ще можна було напів-пробачити... то вже тепер, людині на такій посаді - Ні! Я вибачати не буду!(єдине ще - то якщо його заявки на всю країну затримаються на місяць/два, то я ще пробачу)) )
Але вже з 1го вересня почну його куйососити, якщо... - коротше, в нього є ще місяць часу! 8)

Ну по Херсоні ти виявився правим хоча я особисто скептично відносився
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11363
З нами з: 18.06.08
Подякував: 50 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  GALeon написав:
pesikot написав:Немного оффтопа 2 ...

Вибух у Таганрозі: Окупанти заявляють про збиту ракету та показують наслідки – відео, фото
[quote]
Вибух відбувся у двох кілометрах від Таганрозького морського порту, згідно з адресою, яку публікують російські джерела.

Основні вантажі порту - метал та вугілля. Він обслуговує кораблі, що йдуть Азовським, Чорним та Середземним морем, пише росЗМІ Astra.
Кстати, обратите внимание

Неделю назад российские выкормыши Геббельса заявляли об ударах по Одессе следующее: «Укронацисты сбивают российские ракеты над городом, из-за чего погибают люди. Сразу видно, изверги, которых не волнуют человеческие жизни».

Минунижения рф сегодня о прилете в Таганроге: «Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрог».

Вы не понимаете, это другое

Рад, что вы начинаете понимать происходящее[/quote]https://t.me/truexanewsua/77528

А пишуть, що збили....
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:56

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту №9437 на сайті Верховної Ради.\

27 липня законопроєкт повернуто до парламенту з пропозиціями глави держави. У супровідних документах до законопроєкту та пов'язаних із роботою над ним наразі відсутній текст пропозицій президента.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18496
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2174 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:а собаку довелось перевести на пшеничну що вкластися в бюджет

не любите вы свою собаку...
Прохожий
 
Повідомлень: 13150
З нами з: 05.06.13
Подякував: 898 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:04

  Ukrainian написав: До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?

ИМХО "до" маловероятно а вот осенью вероятность стремиться к 100%...
Прохожий
 
Повідомлень: 13150
З нами з: 05.06.13
Подякував: 898 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 47344735473647374738>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118654
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494810
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5947
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (471)
28.07.2023 21:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.