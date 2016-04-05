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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:53
Успіх написав:
думаю написати про сни
До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:00
mephala написав: Faceless написав:
Хоч це не можна назвати інфляцією, бо вочевидь що міняється структура споживання, але цифри якось не настільки драматичні виходять
саме так. міняється структура споживання
бо ЗП не резинова.
наприклад я замінив макарошки барілла на КМФ (наші київські) то в мене по макарошкам інфляція 0%. і так по багатьом позиціям коли змінилися торгові марки в кошику. але коли я дивлюся на те що купляв раніше - то бачу набагато більше 26%
якщо замінити гречку(42) на пшеничну (саму дешеву по 12), то взагалі дефляція по каші вийде. сам кашу майже їм, а собаку довелось перевести на пшеничну що вкластися в бюджет
але продукти ніщо до ліків , коли бувало на день купуєш від 3000-4000грн на крапельниці
і це зовсім іншого порядку ліки які отримують поранені наші воїни
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:04
Faceless написав:
mephala написав:те що їх не шукатимуть то згоден. дуже багато ресурсу потрібно задіяти.
але як пужалка - ми вас всіх записали непогано вийшло.
і це в тг треба напружитися щоб взнати номер користувача. в вайбері і напружуватися не потрібно.
мене в цій історії інше зацікавило - служби самі це придумали чи просто по факту прижали адмінів.
Або ні те ні інше, а вся стаття фейк
ця було, але в рф
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:11
Ukrainian написав: Успіх написав:
думаю написати про сни
До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?
За останні 10 днів доходив до площі-ринку. Звідки він може знати?
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:28
Ukrainian написав: Успіх написав:
думаю написати про сни
До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?
Та от сниться, що може виявитись пан Б з папочкою на столі - Б-балаболом!
Але ще місяць часу в нього є))
В іншому разі, він стане для мене Б-болотом! Бо така людина, на такій посаді - НЕ може дозволити собі так на всю Україну спокійно балаболити!
Якщо Арестовичу, більше року тому, ще можна було напів-пробачити... то вже тепер, людині на такій посаді - Ні! Я вибачати не буду!(єдине ще - то якщо його заявки на всю країну затримаються на місяць/два, то я ще пробачу)) )
Але вже з 1го вересня почну його куйососити, якщо... - коротше, в нього є ще місяць часу!
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:36
Успіх написав: Ukrainian написав: Успіх написав:
думаю написати про сни
До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?
Та от сниться, що може виявитись пан Б з папочкою на столі - Б-балаболом!
Але ще місяць часу в нього є))
В іншому разі, він стане для мене Б-болотом! Бо така людина, на такій посаді - НЕ може дозволити собі так на всю Україну спокійно балаболити!
Якщо Арестовичу, більше року тому, ще можна було напів-пробачити... то вже тепер, людині на такій посаді - Ні! Я вибачати не буду!(єдине ще - то якщо його заявки на всю країну затримаються на місяць/два, то я ще пробачу)) )
Але вже з 1го вересня почну його куйососити, якщо... - коротше, в нього є ще місяць часу!
Ну по Херсоні ти виявився правим хоча я особисто скептично відносився
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:48
pesikot написав: GALeon написав:
Кстати, обратите внимание
Неделю назад российские выкормыши Геббельса заявляли об ударах по Одессе следующее: «Укронацисты сбивают российские ракеты над городом, из-за чего погибают люди. Сразу видно, изверги, которых не волнуют человеческие жизни».
Минунижения рф сегодня о прилете в Таганроге: «Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрог».
Вы не понимаете, это другое
Рад, что вы начинаете понимать происходящее[/quote]https://t.me/truexanewsua/77528
А пишуть, що збили....
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:56
Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту №9437 на сайті Верховної Ради.\
27 липня законопроєкт повернуто до парламенту з пропозиціями глави держави. У супровідних документах до законопроєкту та пов'язаних із роботою над ним наразі відсутній текст пропозицій президента.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:01
prodigy написав:
а собаку довелось перевести на пшеничну що вкластися в бюджет
не любите вы свою собаку...
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:04
Ukrainian написав:
До Азовського моря ЗСУ вийдуть до
осені чи ні не наснилось часом ?
ИМХО "до" маловероятно а вот осенью вероятность стремиться к 100%...
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