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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4735473647374738>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:04

  vitaliiangel написав:
Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту №9437 на сайті Верховної Ради.\

27 липня законопроєкт повернуто до парламенту з пропозиціями глави держави. У супровідних документах до законопроєкту та пов'язаних із роботою над ним наразі відсутній текст пропозицій президента.

Привіт! ;)

Я тут добирався з Одеси через Миколаїв на Херсон... - то бачив, що роблять дорогу)) а подекуди, то вже і "полатана" дорога.
І я зловив себе на думці, що я б на ці кошти купив би дронів... різних дронів...і камікадзе і інших... багато дронів.... дуже багато дронів... побільше дронів.. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:15

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  fler написав:
  pesikot написав:[quote="5603831https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023.html

забавный блог.
как прожить на минималку (150 баксов) и тут же ниже "ЗА 2 ГОДА СЕНЬОР ПРОГРАММИСТ МОЖЕТ ОТЛОЖИТЬ $100К"
он или не живет на 150 баксов или он не сеньйор. или с головой что то не так.

Це блог, як сеньор може заробити гроші, а його дружина з її мамою все може витратити[/quote]

=====
Та ні, де знайти дружину, яка погодиться харчуватися на 3000 грн/місяць? Хіба шо баба Яга із села Гадюкіно :roll:
У блозі начебто не сказано, що гроші, які відкладає сеньйор, доступні його дружині..[/quote]

=======
А Успіх - мало того, що більшість грошей доручив своїй дружині (вона відкрила на себе багато різних депозитів в різних банках), так ще й довіреність зробив на дружину, що може тепер замість мене підписувати Основний договір купівлі квіточки!
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Більше того - ще й оформив документ "згоди на виїзд за кордон дітей"!
Бо в школі збираються везти восени дітей за кордон на екскурсію....
Тож - ЯКА ДОВІРА!!! :D

Ризикую? :wink: :D
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:29

Успіх

Як же я вірив в Вашу сумлінність
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ризикую?

ведеш себе необачно.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Більше того - ще й оформив документ "згоди на виїзд за кордон дітей"!
Бо в школі збираються везти восени дітей за кордон на екскурсію....

На період воєнного стану згоди не потрібно, якщо їде хоча би хтось з батьків.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:32

  pesikot написав:
  Успіх написав:Всім привіт!
Приїхав з відпустки(вже третьої за 17міс. ) і думаю написати про сни, які наснились :D

Ти писав, що відпусток немає.
А тут вже третья за 17 місяців


ОТОЖ таке пи,,,,,з дл о,

Спогади на чоботі вбитого друга
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пол года как начали спрашивать разрешение на выезд для детей. Не факт,что без разрешения не выпустят из страны, но, однозначно, лишним оно не будет и поможет избежать разных неприятных ситуаций.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?

До кінця літа це виглядає малореальним.
Непоганим результатом буде взяти полосу між лінією фронту до Азовського моря під вогневий контроль Хаймарсів а далі- справа техніки.
Мене більше цікавить сьогоднішні прильоти С-200 як вони пишуть і на що є попередні відео прильотів С-200.
Враховуючи "любов" орківської влади до бавовни. Ризик прильотів С-200 змусить їх прикрити комплексами С-300/С-400 щонайменше наступні міста:
1. Бердянськ - бо порт, вилике місто і аеродром вертольотів.
2. Євпаторія - те саме+ курорт з купою ватних туристів.
3. Сімферополь.
4. Севастополь.
5. Джанкой бо аеродром та залізничний вузол.
6. Феодосія. те саме, що Євпаторія + суднобудівний завод.
7. Керч.
8. Анапа.
9. Новоросійськ.
10. Краснодар.
11. Єйськ.
12. Приморсько-Ахтарськ - аеродром
13. Таганрог.
14. Ростов-на-Дону.
15. Волгодонськ.
16. Новоросійськ.
17. Волгоград.
18. Мілєрово.
19. Вороніж.
20. Нововороніж.
21. Білгород.
22. Тамбов.
23. Ліпецьк.
24. Курськ.
25. Курчатов.
26. Брянськ.
27. Калуга.
28. Тула.
29. Брянськ.
30. Сеща.
31. Смоленськ.
32. Десногорськ.
33. Луганськ.
В Севастополі, Сімферополі, Керчі може і по 2-3 стояти.
Сумарно десь 40 дивівізіонів не старіші аніж С-300 ПМУ1. При тому, що значні запаси ракет не гірших за 48Н6.
Ще вони змушені щось тримати у вусатого підора, прикривати москву, пітер, бази підводних човнів, інші АЕС, кордон з НАТО, Сирію, тощо.
Оціночно в орків всього 50 дивізіонів С-400 та 30 дивізіонів С-300ПМУ+, не рахуючи прості С-300П було на початок 2022 року.
Втрати орків - невідомі бо були комплекси, починаючи з уражених на Київщині + постійні втрати в зоні бойових дій при спробі перехоплювати Точки, Вільхи (або Смерчі) та Хаймарси з невідомою витратою ракет на це.
Тобто орки прийшли до дуже поганої ситуації, де дивізіони ППО доведеться прибирати із зони бойових дій.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Denik написав:
  Ukrainian написав:До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?

До кінця літа це виглядає малореальним.
Непоганим результатом буде взяти полосу між лінією фронту до Азовського моря під вогневий контроль Хаймарсів а далі- справа техніки.
Мене більше цікавить сьогоднішні прильоти С-200 як вони пишуть і на що є попередні відео прильотів С-200.
Враховуючи "любов" орківської влади до бавовни. Ризик прильотів С-200 змусить їх прикрити комплексами С-300/С-400 щонайменше наступні міста:
1. Бердянськ - бо порт, вилике місто і аеродром вертольотів.
2. Євпаторія - те саме+ курорт з купою ватних туристів.
3. Сімферополь.
4. Севастополь.
5. Джанкой бо аеродром та залізничний вузол.
6. Феодосія. те саме, що Євпаторія + суднобудівний завод.
7. Керч.
8. Анапа.
9. Новоросійськ.
10. Краснодар.
11. Єйськ.
12. Приморсько-Ахтарськ - аеродром
13. Таганрог.
14. Ростов-на-Дону.
15. Волгодонськ.
16. Новоросійськ.
17. Волгоград.
18. Мілєрово.
19. Вороніж.
20. Нововороніж.
21. Білгород.
22. Тамбов.
23. Ліпецьк.
24. Курськ.
25. Курчатов.
26. Брянськ.
27. Калуга.
28. Тула.
29. Брянськ.
30. Сеща.
31. Смоленськ.
32. Десногорськ.
33. Луганськ.
В Севастополі, Сімферополі, Керчі може і по 2-3 стояти.
Сумарно десь 40 дивівізіонів не старіші аніж С-300 ПМУ1. При тому, що значні запаси ракет не гірших за 48Н6.
Ще вони змушені щось тримати у вусатого підора, прикривати москву, пітер, бази підводних човнів, інші АЕС, кордон з НАТО, Сирію, тощо.
Оціночно в орків всього 50 дивізіонів С-400 та 30 дивізіонів С-300ПМУ+, не рахуючи прості С-300П було на початок 2022 року.
Втрати орків - невідомі бо були комплекси, починаючи з уражених на Київщині + постійні втрати в зоні бойових дій при спробі перехоплювати Точки, Вільхи (або Смерчі) та Хаймарси з невідомою витратою ракет на це.
Тобто орки прийшли до дуже поганої ситуації, де дивізіони ППО доведеться прибирати із зони бойових дій.
Звідки у нас зайві С-200, при тому, що взяти нові особливо нема де, а потреби в ППО важливіші
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Звідки у нас зайві С-200, при тому, що взяти нові особливо нема де, а потреби в ППО важливіші

С-200 зняті з озброєння ППО у 2013 році. Ракети на складах. Кілька сотень їх буде. В ППО від них толку мало.
Denik
 
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