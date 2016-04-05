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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:04
vitaliiangel написав:
Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту №9437 на сайті Верховної Ради.\
27 липня законопроєкт повернуто до парламенту з пропозиціями глави держави. У супровідних документах до законопроєкту та пов'язаних із роботою над ним наразі відсутній текст пропозицій президента.
Привіт!
Я тут добирався з Одеси через Миколаїв на Херсон... - то бачив, що роблять дорогу)) а подекуди, то вже і "полатана" дорога.
І я зловив себе на думці, що я б на ці кошти купив би дронів... різних дронів...і камікадзе і інших... багато дронів.... дуже багато дронів... побільше дронів..
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:15
fler написав:
забавный блог.
как прожить на минималку (150 баксов) и тут же ниже "ЗА 2 ГОДА СЕНЬОР ПРОГРАММИСТ МОЖЕТ ОТЛОЖИТЬ $100К"
он или не живет на 150 баксов или он не сеньйор. или с головой что то не так.
Це блог, як сеньор може заробити гроші, а його дружина з її мамою все може витратити[/quote]
=====
Та ні, де знайти дружину, яка погодиться харчуватися на 3000 грн/місяць? Хіба шо баба Яга із села Гадюкіно
У блозі начебто не сказано, що гроші, які відкладає сеньйор, доступні його дружині..
[/quote]
=======
А Успіх - мало того, що більшість грошей доручив своїй дружині (вона відкрила на себе багато різних депозитів в різних банках), так ще й довіреність зробив на дружину, що може тепер замість мене підписувати Основний договір купівлі квіточки!Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Більше того - ще й оформив документ "згоди на виїзд за кордон дітей"!
Бо в школі збираються везти восени дітей за кордон на екскурсію....
Тож - ЯКА ДОВІРА!!!
Ризикую?
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:29
Успіх
Як же я вірив в Вашу сумлінність
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:29
Успіх написав:
Ризикую?
ведеш себе необачно.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:31
Успіх написав:
Більше того - ще й оформив документ "згоди на виїзд за кордон дітей"!
Бо в школі збираються везти восени дітей за кордон на екскурсію....
На період воєнного стану згоди не потрібно, якщо їде хоча би хтось з батьків.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:32
pesikot написав: Успіх написав:
Всім привіт!Приїхав з відпустки(вже третьої за 17міс.
) і думаю написати про сни, які наснились
Ти писав, що відпусток немає.
А тут вже третья за 17 місяців
ОТОЖ таке пи,,,,,з дл о,
Спогади на чоботі вбитого друга
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:34
Пол года как начали спрашивать разрешение на выезд для детей. Не факт,что без разрешения не выпустят из страны, но, однозначно, лишним оно не будет и поможет избежать разных неприятных ситуаций.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:43
Ukrainian написав:
До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?
До кінця літа це виглядає малореальним.
Непоганим результатом буде взяти полосу між лінією фронту до Азовського моря під вогневий контроль Хаймарсів а далі- справа техніки.
Мене більше цікавить сьогоднішні прильоти С-200 як вони пишуть і на що є попередні відео прильотів С-200.
Враховуючи "любов" орківської влади до бавовни. Ризик прильотів С-200 змусить їх прикрити комплексами С-300/С-400 щонайменше наступні міста:
1. Бердянськ - бо порт, вилике місто і аеродром вертольотів.
2. Євпаторія - те саме+ курорт з купою ватних туристів.
3. Сімферополь.
4. Севастополь.
5. Джанкой бо аеродром та залізничний вузол.
6. Феодосія. те саме, що Євпаторія + суднобудівний завод.
7. Керч.
8. Анапа.
9. Новоросійськ.
10. Краснодар.
11. Єйськ.
12. Приморсько-Ахтарськ - аеродром
13. Таганрог.
14. Ростов-на-Дону.
15. Волгодонськ.
16. Новоросійськ.
17. Волгоград.
18. Мілєрово.
19. Вороніж.
20. Нововороніж.
21. Білгород.
22. Тамбов.
23. Ліпецьк.
24. Курськ.
25. Курчатов.
26. Брянськ.
27. Калуга.
28. Тула.
29. Брянськ.
30. Сеща.
31. Смоленськ.
32. Десногорськ.
33. Луганськ.
В Севастополі, Сімферополі, Керчі може і по 2-3 стояти.
Сумарно десь 40 дивівізіонів не старіші аніж С-300 ПМУ1. При тому, що значні запаси ракет не гірших за 48Н6.
Ще вони змушені щось тримати у вусатого підора, прикривати москву, пітер, бази підводних човнів, інші АЕС, кордон з НАТО, Сирію, тощо.
Оціночно в орків всього 50 дивізіонів С-400 та 30 дивізіонів С-300ПМУ+, не рахуючи прості С-300П було на початок 2022 року.
Втрати орків - невідомі бо були комплекси, починаючи з уражених на Київщині + постійні втрати в зоні бойових дій при спробі перехоплювати Точки, Вільхи (або Смерчі) та Хаймарси з невідомою витратою ракет на це.
Тобто орки прийшли до дуже поганої ситуації, де дивізіони ППО доведеться прибирати із зони бойових дій.
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Denik
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:50
Denik написав: Ukrainian написав:
До Азовського моря ЗСУ вийдуть до осені чи ні не наснилось часом ?
До кінця літа це виглядає малореальним.
Непоганим результатом буде взяти полосу між лінією фронту до Азовського моря під вогневий контроль Хаймарсів а далі- справа техніки.
Мене більше цікавить сьогоднішні прильоти С-200 як вони пишуть і на що є попередні відео прильотів С-200.
Враховуючи "любов" орківської влади до бавовни. Ризик прильотів С-200 змусить їх прикрити комплексами С-300/С-400 щонайменше наступні міста:
1. Бердянськ - бо порт, вилике місто і аеродром вертольотів.
2. Євпаторія - те саме+ курорт з купою ватних туристів.
3. Сімферополь.
4. Севастополь.
5. Джанкой бо аеродром та залізничний вузол.
6. Феодосія. те саме, що Євпаторія + суднобудівний завод.
7. Керч.
8. Анапа.
9. Новоросійськ.
10. Краснодар.
11. Єйськ.
12. Приморсько-Ахтарськ - аеродром
13. Таганрог.
14. Ростов-на-Дону.
15. Волгодонськ.
16. Новоросійськ.
17. Волгоград.
18. Мілєрово.
19. Вороніж.
20. Нововороніж.
21. Білгород.
22. Тамбов.
23. Ліпецьк.
24. Курськ.
25. Курчатов.
26. Брянськ.
27. Калуга.
28. Тула.
29. Брянськ.
30. Сеща.
31. Смоленськ.
32. Десногорськ.
33. Луганськ.
В Севастополі, Сімферополі, Керчі може і по 2-3 стояти.
Сумарно десь 40 дивівізіонів не старіші аніж С-300 ПМУ1. При тому, що значні запаси ракет не гірших за 48Н6.
Ще вони змушені щось тримати у вусатого підора, прикривати москву, пітер, бази підводних човнів, інші АЕС, кордон з НАТО, Сирію, тощо.
Оціночно в орків всього 50 дивізіонів С-400 та 30 дивізіонів С-300ПМУ+, не рахуючи прості С-300П було на початок 2022 року.
Втрати орків - невідомі бо були комплекси, починаючи з уражених на Київщині + постійні втрати в зоні бойових дій при спробі перехоплювати Точки, Вільхи (або Смерчі) та Хаймарси з невідомою витратою ракет на це.
Тобто орки прийшли до дуже поганої ситуації, де дивізіони ППО доведеться прибирати із зони бойових дій.
Звідки у нас зайві С-200, при тому, що взяти нові особливо нема де, а потреби в ППО важливіші
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Faceless
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:00
Faceless написав:
Звідки у нас зайві С-200, при тому, що взяти нові особливо нема де, а потреби в ППО важливіші
С-200 зняті з озброєння ППО у 2013 році. Ракети на складах. Кілька сотень їх буде. В ППО від них толку мало.
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Denik
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