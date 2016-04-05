RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4735473647374738
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:03

У Дніпрі у житловий будиноку влучила ракета «Іскандер», пошкоджені верхні поверхи.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18496
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2174 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:10

  mephala написав:он или не живет на 150 баксов или он не сеньйор
раньше доктора испытывали на себе лекарства, вот флай испытывает на себе сколько сможет прожить человек, питаясь через день - ценный опыт, для пересмотра минималки в меньшую сторону.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18496
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2174 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  mephala написав:он или не живет на 150 баксов или он не сеньйор
раньше доктора испытывали на себе лекарства, вот флай испытывает на себе сколько сможет прожить человек без еды на 114$
Ну, якщо справедливо, то жити, харчуватися можна, тим паче, як я розумію, є город, щосезону готуються закрутки, і т п. Каші, овочі, городина - не голодуватиме.
Але це досить сумно буде для більшості.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33497
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 7796 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 4735473647374738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118654
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494810
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5947
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (471)
28.07.2023 21:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.