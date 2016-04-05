У Дніпрі у житловий будиноку влучила ракета «Іскандер», пошкоджені верхні поверхи.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:03
Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:10
Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну, якщо справедливо, то жити, харчуватися можна, тим паче, як я розумію, є город, щосезону готуються закрутки, і т п. Каші, овочі, городина - не голодуватиме.
Але це досить сумно буде для більшості.
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