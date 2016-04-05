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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4736473747384739>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:03

У Дніпрі у житловий будиноку влучила ракета «Іскандер», пошкоджені верхні поверхи.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:10

  mephala написав:он или не живет на 150 баксов или он не сеньйор
раньше доктора испытывали на себе лекарства, вот флай испытывает на себе сколько сможет прожить человек, питаясь через день - ценный опыт, для пересмотра минималки в меньшую сторону.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  mephala написав:он или не живет на 150 баксов или он не сеньйор
раньше доктора испытывали на себе лекарства, вот флай испытывает на себе сколько сможет прожить человек без еды на 114$
Ну, якщо справедливо, то жити, харчуватися можна, тим паче, як я розумію, є город, щосезону готуються закрутки, і т п. Каші, овочі, городина - не голодуватиме.
Але це досить сумно буде для більшості.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:17

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  mephala написав:он или не живет на 150 баксов или он не сеньйор
раньше доктора испытывали на себе лекарства, вот флай испытывает на себе сколько сможет прожить человек без еды на 114$
Ну, якщо справедливо, то жити, харчуватися можна, тим паче, як я розумію, є город, щосезону готуються закрутки, і т п. Каші, овочі, городина - не голодуватиме.
Але це досить сумно буде для більшості.

ну живёт же наш Архимед :D может и других вдохновляет. Был сегодня в гостях в богатом селе, школа, садик, супермаркет, асфальтированные дороги. Даже вдоль этих дорог брошенные хаты, рядом с которыми плодоносят брошенные хозяевами деревья, издалека я видел яблоки и груши. Еще рядом с брошенными хатами дома 2х этажные, по 8 окон на фасаде. С джипами и с/х техникой во дворе. Ощущения амбивалентные. Реально в том селе можно жить, но современные стандарты качества делают свое дело и молодёжь уезжает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 28 лип, 2023 22:26, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:
vitaliiangel написав:[quote="5603831:mephala"]он или не живет на 150 баксов или он не сеньйор
раньше доктора испытывали на себе лекарства, вот флай испытывает на себе сколько сможет прожить человек без еды на 114$
Ну, якщо справедливо, то жити, харчуватися можна, тим паче, як я розумію, є город, щосезону готуються закрутки, і т п. Каші, овочі, городина - не голодуватиме.
Але це досить сумно буде для більшості.

ну живёт же наш Архимед :D может и других вдохновляет.[/quote]До чого тут Архімед? Чи ви хотіли сказати Діоген?
А так, багато хто жив в подібному режимі. Нічого, "окрєпчалі", набули цінний досвід
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:24

  Faceless написав:Архімед? Чи ви хотіли сказати Діоген?
Диоген не ставил над собой экспериментов и не вёл блог.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
У Дніпрі у житловий будиноку влучила ракета «Іскандер», пошкоджені верхні поверхи.
Там нормально жахнуло. На пол квартала
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:34

  beee написав:
vitaliiangel написав:
У Дніпрі у житловий будиноку влучила ракета «Іскандер», пошкоджені верхні поверхи.
Там нормально жахнуло. На пол квартала


Первый раз они запустили самую дорогую ракету попали с одной стороны здания СБУ в рынок, второй раз они запустили ракету попали с другой стороны в автопарк и сегодня у них была третья попытка поразить пустое здание СБУ и они запустили сразу три самых дорогих ракеты которые прилетели в жилой дом.
Они 6 месяцев пытались попасть просто тупо в пустое здание СБУ в центре города.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:10

  Denik написав:[
Оціночно в орків всього 50 дивізіонів С-400 та 30 дивізіонів С-300ПМУ+, не рахуючи прості С-300П було на початок 2022 року.
Втрати орків - невідомі бо були комплекси, починаючи з уражених на Київщині + постійні втрати в зоні бойових дій при спробі перехоплювати Точки, Вільхи (або Смерчі) та Хаймарси з невідомою витратою ракет на це.
Тобто орки прийшли до дуже поганої ситуації, де дивізіони ППО доведеться прибирати із зони бойових дій.

50 дивизионов с400 это мало?
А остальные? Панцирь, Тор, Тунгуска, Бук.

Очень жаль,что ЗРК не танки, невозможно уничтожать в серьезных объемах.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:50 дивизионов с400 это мало?
А остальные? Панцирь, Тор, Тунгуска, Бук.

50 було на початок війну.
Тунгуска - засіб стрільби по вертольотах на 0, прикриваючи танкові колони.
Панцир, Тор, Бук - не мають можливостей ПРО та достатньої енергії ракети для досяжності по висоті/дальності дуже швидкісної цілі.
Я ж написав - ракети не гірші за 48Н6 і то по 3-5 пусків на ракету бо ураження уламками у 80-90% не призведе до підриву бч.
І 50 дивізіонів було на початку війни. Частина знищена, бо хоча б прикривала ті саме мости через Дніпро та Чорнобаївку, а по ним летіло все: Вільха, РСЗВ, Точки, Хаймарси та Харми... Інша справа, що з Мавіка ураження комплексу ППО не знімеш.
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