Denik написав:І 50 дивізіонів було на початку війни. Частина знищена, бо хоча б прикривала ті саме мости через Дніпро та Чорнобаївку, а по ним летіло все: Вільха, РСЗВ, Точки, Хаймарси та Харми... Інша справа, що з Мавіка ураження комплексу ППО не знімеш.
Подозреваю с300, не говоря про с400, орки размещают в глубоком в тылу, где достать их весьма и весьма непросто. С другой стороны вопрос в том сколько они готовы снять из отдаленных районов кацапстана..
hume написав:Подозреваю с300, не говоря про с400, орки размещают в глубоком в тылу, где достать их весьма и весьма непросто. С другой стороны вопрос в том сколько они готовы снять из отдаленных районов кацапстана..