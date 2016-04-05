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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4736473747384739
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:45

  Denik написав:І 50 дивізіонів було на початку війни. Частина знищена, бо хоча б прикривала ті саме мости через Дніпро та Чорнобаївку, а по ним летіло все: Вільха, РСЗВ, Точки, Хаймарси та Харми... Інша справа, що з Мавіка ураження комплексу ППО не знімеш.

Подозреваю с300, не говоря про с400, орки размещают в глубоком в тылу, где достать их весьма и весьма непросто. С другой стороны вопрос в том сколько они готовы снять из отдаленных районов кацапстана..
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 00:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Подозреваю с300, не говоря про с400, орки размещают в глубоком в тылу, где достать их весьма и весьма непросто. С другой стороны вопрос в том сколько они готовы снять из отдаленных районов кацапстана..

Може вже і так після втрат
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 4897581057
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 00:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Глянул сегодня Арестовича.
Говорит, все продлится до октября, дальше - успешные переговоры и Украина в НАТО.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 00:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

antey1969 написав:Глянул сегодня Арестовича.
Говорит, все продлится до октября, дальше - успешные переговоры и Украина в НАТО.
Потім треба очі мити
Faceless
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