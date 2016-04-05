Denik написав:І 50 дивізіонів було на початку війни. Частина знищена, бо хоча б прикривала ті саме мости через Дніпро та Чорнобаївку, а по ним летіло все: Вільха, РСЗВ, Точки, Хаймарси та Харми... Інша справа, що з Мавіка ураження комплексу ППО не знімеш.
Подозреваю с300, не говоря про с400, орки размещают в глубоком в тылу, где достать их весьма и весьма непросто. С другой стороны вопрос в том сколько они готовы снять из отдаленных районов кацапстана..
hume написав:Подозреваю с300, не говоря про с400, орки размещают в глубоком в тылу, где достать их весьма и весьма непросто. С другой стороны вопрос в том сколько они готовы снять из отдаленных районов кацапстана..
vitaliiangel я йому вірю. Інша справа, що я не розумію цього настирного піару свого такого способу життя. Стабільно раз в тиждень посилання на свій блог, з якого тут лише сміються. Я розумію, якщо монетизував переходи за посиланням, зростає армія підписників. Є профіт. Але ефект зворотній. Наче мазохізм.
antey1969 написав:Глянул сегодня Арестовича. Говорит, все продлится до октября
Позавчера он говорил, что задача ВСУ в октябре выйти к побережью Азовского моря. Они вообще (Арестович, Подоляк, Буданов, Данилов) много говорят и постоянно дают прогнозы, которые не сбываются. Их миссия - успокаивать население.
Українська артилерія застосовує для ударів по російських позиціях боєприпаси, виготовлені в Північній Кореї. Про це пише Financial Times.
Снаряди з КНДР, про використання яких Україною раніше не було відомо, журналістам FT продемонстрували військові, що ведуть вогонь із радянських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Град» неподалік Бахмута.
Судячи з маркування, більшість з цих боєприпасів було зроблено у 1980-х та 1990-х роках.
На прикладі цих снарядів видно, що найбільший наземний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни призвів до одночасного використання військової техніки різних поколінь з усього світу, починаючи від застарілого радянського спорядження до сучасної високоточної зброї, пише газета.
Руслан, командир української артилерії, з яким поговорила FT, зізнався, що північнокорейські снаряди часто дають осічку або не вибухають. Журналістів попередили, щоб вони не підходили надто близько до ракетної установки, бо боєприпаси з КНДР «дуже ненадійні й іноді роблять шалені речі». Попри це українці продовжують їх використовувати. «Нам потрібна кожна ракета, яку ми можемо дістати», - говорить Руслан.
Hotab написав:vitaliiangel я йому вірю. Інша справа, що я не розумію цього настирного піару свого такого способу життя. Стабільно раз в тиждень посилання на свій блог, з якого тут лише сміються. Я розумію, якщо монетизував переходи за посиланням, зростає армія підписників. Є профіт. Але ефект зворотній. Наче мазохізм.
у муха хороший иммунитет к тому, что над ним смеются. в остальном, наверное, поиск единомышленников или протест против общепринятых моделей потребления. Это если рассматривать ситуацию в ключе нормы. В ключе патологий вариантов больше, но их обсуждение неэтично без согласия мухи.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 29 лип, 2023 07:40, всього редагувалось 1 раз.