Додано: Суб 29 лип, 2023 08:44

vitaliiangel написав: Реально в том селе можно жить, но современные стандарты качества делают свое дело и молодёжь уезжает. Реально в том селе можно жить, но современные стандарты качества делают свое дело и молодёжь уезжает.

річ не якісті життя а в іншому:-в селі треба працювати фізично, молодь цього не бажає-в селі не вистачає "цивілізації" -тобто розваг малоскажу за себе, 10-15 років тому, коли працював у морі і мав дохід на протязі ** років від 60к то, поїхати на дачу (7км) і залізти на дерево за черешнею- було реальною втратою часу, тому що черешня була поруч з 9ті поверховим будинком на вулиці 0,5дол/кг і ще -я міг впасти з дерева(або інша травма) і втратити рейс.декілька років мешкаю в "елітному" селищі , минулого року працював на "городі/в саду" 1,5години на день і результату праці не було видно, в цьому (в очікувані контрнаступу, мав мотивацію) і працював 3-5годин щоденно -результат видно, але прожити на ці овочі/фрукти навіть одній людині неможливо (хоч я витратив на гербіциди та добрива більше 9-10к грн), тобто банально можна було приймати сонячні ванни ніж стояти по 3-4 години раком щоденно(або через день) і смикати/копати бур'янибачу позитив в тому що рухаюсь(фізична праця має "користь"), скинув 7кг ваги (просушився без спортзалу), матеріально -тільки в мінусі