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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4737473847394740
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 07:40

vitaliiangel , було і про звичайні, не РСЗО. Вони були арештовані десь в морі при незаконних поставках в Африку. А от про ненадійність раніше не чув.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 07:41

  Hotab написав:vitaliiangel , було і про звичайні, не РСЗО. Вони були арештовані десь в морі при незаконних поставках в Африку. А от про ненадійність раніше не чув.

успих писал как привязывают веревочку к чему-то там.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 07:44

vitaliiangel по-моему это общая практика. И с нормальными снарядами. «В кині бачив» 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 08:19

  Прохожий написав:
  prodigy написав:а собаку довелось перевести на пшеничну що вкластися в бюджет

не любите вы свою собаку...



частина м'яса в раціоні стала більша...
і до речі з червня існує проблема
купити м'ясо (менше яловичини на ринку),
тому замовляю десь 10кг, а раніше можна було
і 15-20 замовити

сьогодні на честь неділі гречка (у собаки)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 08:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:сьогодні на честь неділі гречка (у собаки)
Кажуть, сьогодні субота
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 08:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Реально в том селе можно жить, но современные стандарты качества делают свое дело и молодёжь уезжает.

річ не якісті життя а в іншому:
-в селі треба працювати фізично, молодь цього не бажає
-в селі не вистачає "цивілізації" -тобто розваг мало

скажу за себе, 10-15 років тому, коли працював у морі і мав дохід на протязі ** років від 60к то, поїхати на дачу (7км) і залізти на дерево за черешнею- було реальною втратою часу, тому що черешня була поруч з 9ті поверховим будинком на вулиці 0,5дол/кг і ще -я міг впасти з дерева(або інша травма) і втратити рейс.

декілька років мешкаю в "елітному" селищі , минулого року працював на "городі/в саду" 1,5години на день і результату праці не було видно, в цьому (в очікувані контрнаступу, мав мотивацію) і працював 3-5годин щоденно -результат видно, але прожити на ці овочі/фрукти навіть одній людині неможливо (хоч я витратив на гербіциди та добрива більше 9-10к грн), тобто банально можна було приймати сонячні ванни ніж стояти по 3-4 години раком щоденно(або через день) і смикати/копати бур'яни

бачу позитив в тому що рухаюсь(фізична праця має "користь"), скинув 7кг ваги (просушився без спортзалу), матеріально -тільки в мінусі
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 08:45

  Faceless написав:
prodigy написав:сьогодні на честь неділі гречка (у собаки)
Кажуть, сьогодні субота

у мене погано з календарем, тому що всі дні неділя, дякую.
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 08:59

Зате, ящики вдвічі легші, так як пакують по 1 ;)

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel , було і про звичайні, не РСЗО. Вони були арештовані десь в морі при незаконних поставках в Африку. А от про ненадійність раніше не чув.

успих писал как привязывают веревочку к чему-то там.

Та от приснилось)) що навіть, якесь кріплення/ролики зварили, щоб по них шнур скользив при смиканні, але ... Але до практики так справа і не дійшла))
Сниться)) що стріляють і продовжують стріляти "пакистаном" у звичайний спосіб, але тільки вдень! Бо вночі використання "пакистану" - заборонено, так як можуть якісь залишки в середині ствола залишитись, а вночі їх важче виявити при ліхтарику, ніж при денному світлі...
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:03

Успіх ,

https://defence-ua.com/news/ukrajina_zn ... -8748.html
Hotab
 
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