|
|
|
Додано: Суб 29 лип, 2023 07:40
vitaliiangel , було і про звичайні, не РСЗО. Вони були арештовані десь в морі при незаконних поставках в Африку. А от про ненадійність раніше не чув.
Додано: Суб 29 лип, 2023 07:41
Додано: Суб 29 лип, 2023 07:44
vitaliiangel по-моему это общая практика. И с нормальными снарядами. «В кині бачив» 😀
Додано: Суб 29 лип, 2023 08:19
частина м'яса в раціоні стала більша...
і до речі з червня існує проблема
купити м'ясо (менше яловичини на ринку),
тому замовляю десь 10кг, а раніше можна було
і 15-20 замовити
сьогодні на честь неділі гречка (у собаки)
Додано: Суб 29 лип, 2023 08:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кажуть, сьогодні субота
Додано: Суб 29 лип, 2023 08:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
річ не якісті життя а в іншому:
-в селі треба працювати фізично, молодь цього не бажає
-в селі не вистачає "цивілізації" -тобто розваг мало
скажу за себе, 10-15 років тому, коли працював у морі і мав дохід на протязі ** років від 60к то, поїхати на дачу (7км) і залізти на дерево за черешнею- було реальною втратою часу, тому що черешня була поруч з 9ті поверховим будинком на вулиці 0,5дол/кг і ще -я міг впасти з дерева(або інша травма) і втратити рейс.
декілька років мешкаю в "елітному" селищі , минулого року працював на "городі/в саду" 1,5години на день і результату праці не було видно, в цьому (в очікувані контрнаступу, мав мотивацію) і працював 3-5годин щоденно -результат видно, але прожити на ці овочі/фрукти навіть одній людині неможливо (хоч я витратив на гербіциди та добрива більше 9-10к грн), тобто банально можна було приймати сонячні ванни ніж стояти по 3-4 години раком щоденно(або через день) і смикати/копати бур'яни
бачу позитив в тому що рухаюсь(фізична праця має "користь"), скинув 7кг ваги (просушився без спортзалу), матеріально -тільки в мінусі
Додано: Суб 29 лип, 2023 08:45
Додано: Суб 29 лип, 2023 08:59
Зате, ящики вдвічі легші, так як пакують по 1 ;)
Та от приснилось)) що навіть, якесь кріплення/ролики зварили, щоб по них шнур скользив при смиканні, але ... Але до практики так справа і не дійшла))
Сниться)) що стріляють і продовжують стріляти "пакистаном" у звичайний спосіб, але тільки вдень! Бо вночі використання "пакистану" - заборонено, так як можуть якісь залишки в середині ствола залишитись, а вночі їх важче виявити при ліхтарику, ніж при денному світлі...
Додано: Суб 29 лип, 2023 09:03
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|