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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 29 лип, 2023 09:41
Ой+ написав:
Прожити дійсно можна за досить невеликі кошти і щей здоровим способом, але недосконала людська натура хоче все більше і все дорожчого
прожить за 5 копеек можно, только надо очень много работать. Свой огород куча работы, летний душ построить и то работа. А человек в 21м веке хочет работать как можно меньше.
Фейслесс даже еду с доставкой заказывает. Следующий этап сиськатая нянечка, которая будет кормить с ложечки? (шутка).
Так что суть вопроса не ежемесячных в расходах, а в том сколько тот или иной форумчанин готов работать на свой комфорт. Будет ли он заказывать еду с доставкой или сам рыбачить, ходить на охоту и копать огород. Во 2м случае даже 114$ много. Если всё своё покупай только соль и специи.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 29 лип, 2023 09:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 09:42
І? Що ти цим хотів сказати?
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:03
Bobua написав:
То в середні віки селяни могли байдуже спостерігати як лицарі бодаються і шинкують один іншого. І для селян-кріпаків не було сенсу воювати. Бо всі вигоди від війни діставались таки лицарям. Замки, діви, кріпаки...
Селян могли загнати у військо, але тоді хоча би дозволяли грабувати захоплені міста (як-от нині моск. робили...)
Але ж нині все інакше.
Нині майже кожен житель країни має щось власне. Що буде втрачене в окупації. Нерухомість, авто, вклади в банках.І, водночас, для більшості є норм.ситуація, що хтось інший безстроково за них воює, ризикує і позбавлений власного життя.
І не соромно ж народові...
Кумедно після цього чути, як народ виє про корупцію влади. Бо корупція (у мирн.час) -- не настільки глибоке морал.падіння. Та й узагалі, навіть для корупції можна придумати героїчні виправдання. Напр., що крадуть для того аби у людей було менше грошей для надспоживання і нищення Землі, Природи...
А от “загрібати жар чужими руками” -- які ж тут можуть бути виправдання...
Bobua написав:
пів млн ... зістрибнуло з корабля лише за півроку! це більше аніж є на фронтах з тил.підрозд. включно!! і це ж лише бігові різновиди!!! а ще х.з. скільки лінивців висить десь на деревах...?
а мені тут розказували казки, буцімто в Україні взагалі нема працездатних на заміну у війська... а от гляньте -- як активно вони бігають і ховаються...
І на тлі всього цього -- вже рік як дивує, чому військ.командування не переходить в глуху оборону? Чому не береже солдатів? Якщо нових взяти не має звідки...
Логічніше було би глибоко вкопатись, і вибрати у владу осіб, які зможуть ефективніше й увічливіше випрошувати допомогу в Заходу. Аби нам хоч було чим відстрілюватись...
Але ж треба совість
У влади, і, передусім, і в народу.
От справді дивно читати як нині всі турбуються про економіку України і тилові роб.місця. А в реалі. вся ця економіка наразі не надто і потрібна. Бо Захід дає зброю, дає гроші, дає їжу (купа зах.консерв і сух.пайків на фронті!), дає товари... А у світі вже давно викидали майже половину їжі вирощеної-виготовленої їжі. Отже, землянам лише трошки треба змінити ставлення до харчів, якщо від нас взагалі перестануть вивозити зерно і т.д.?
Чи важлива під час війни взагалі будь-яка наша економіка (крім військової) і для світу, та й для нас теж..?
Електрика треба, вода, газ. Та й те -- лише розподіл. Їжа для власного споживання. Пекарні.
А до кордону подадуть із Заходу дефіцитні сировину і матеріали, як треба буде.
А на всі наші надлишки (зерно, руду, товари, культуру...) світові глибоко начхати, мабуть. Поляки вже натякнули, що ми заколупали там всіх своїм зерном. То скільки ще треба “колотись, плакати, але лізти на кактус”? Це ж жалюгідно. Це ж ніби вам відкушують руку, а ви другою волосся собі пригладжуєте...
Все для чого ми справді потрібні й корисні -- тицяти путлєра мордою в багно. Навіть і без контрнаступів. Досить лише побільше їх підривати і вбивати де найлегше. І лише від цього наразі залежить допомога і курс валют. І от з цим ми не впораємось з такою дикою прорцією ухилянти/війська. І з таким надміром кротів...
Але якщо ми не будемо корисні -- то все буде талібан, як показав АфганіСтан. Ні -- навіть гірше... Цікаво як там з курсом, після виходу США і припинення допомоги?
Їм не те, що "не соромно" - а ще й вони кажуть, що такі "безстрокові воїни" - скиглять!
Чудненько
Тобто - один/одна сидить на дивані 17місяців, а інший - тих же 17міс в окопі, позбавлений власного життя і ще й ризикує здоров'ям/життям... - і то диванному борцунові/борциці ще язик повертається сказати солдатові з окопу - "чого скиглиш?"
Це реально НАШІ люди таке пишуть???!
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 29 лип, 2023 10:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:03
Успіх
,
Що ти цим хотів сказати?
можеш не робити конспірологію з пакистанських снарядів. Відомий факт.
Щодо доставок: повадився на Маудау брати , з 500 грн вони в поштомат безкоштовно покладуть. А з 1500 грн в квартиру занесуть. І ціни чи не найнижчі. Але нема свіжого: овочі, фрукти, молочка.
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Hotab
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:17
Успіх написав:
Це реально НАШІ люди таке пишуть???!
когда кричат дурак, ты же не думаешь, что кричат именно тебе? даже если тебе и что, мало ли у кого какая мотивация писать на форуме гадости, обычно не от хорошей жизни. Или ты хочешь всех переделать под правильный шаблон?
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vitaliiangel
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:23
Hotab написав:
Щодо доставок: повадився на Маудау брати , з 500 грн вони в поштомат безкоштовно покладуть. А з 1500 грн в квартиру занесуть. І ціни чи не найнижчі. Але нема свіжого: овочі, фрукти, молочка.
у меня в 200 метрах из еды продается всё, даже говядина (другого мяса я не ем), 2 вида сидра по 30грн/л и вкусный квас за 20гр/л на разлив, ну там любые фрукты и ягоды - малина, земляника (наверное черники нет). Домашняя молочка, творог. Вкусные твердые сыры. Не представляю, что должно случиться, чтобы я купил это всё через почтомат который в тех же 200 метрах от моего дома.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 29 лип, 2023 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:25
vitaliiangel написав:
Будет ли он заказывать еду с доставкой или сам рыбачить, ходить на охоту и копать огород. Во 2м случае даже 114$ много. Если всё своё покупай только соль и специи.
Рибальство та полювання задоволення недешеве, навіть не знаю чи є ще такі регіони, де цим можна зовсім на халяву займатись. А от сіль у нас можна було набрати ропи з певних джерел і висушити. Рік назад народ кинувся за цим. Ну а в цілому так - чим дальше, тим менше займається індивідуальним господарством і попереду нас чекають півфабрикати, штучна їжа, матриця.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:27
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Щодо доставок: повадився на Маудау брати , з 500 грн вони в поштомат безкоштовно покладуть. А з 1500 грн в квартиру занесуть. І ціни чи не найнижчі. Але нема свіжого: овочі, фрукти, молочка.
у меня в 200 метрах из еды продается всё, даже говядина (другого мяса я не ем), сидр и вкусный квас на разлив, любые фрукты и ягоды - малина. Не представляю, что должно случиться, чтобы я купил это всё через почтомат который в тех же 200 метрах от моего дома.
Ну, аргументи можуть бути:
- відсутність в магазині поряд чогось саме потрібного бренду, чи фасування
- може бути банально дешевше
- поштомат прямо в парадному
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:28
Faceless написав:
поштомат прямо в парадному
находка для социопатов.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:31
vitaliiangel написав: Faceless написав:
поштомат прямо в парадному
находка для социопатов.
Ви так пишете, ніби це новинка. Зараз, мабуть, в усіх ЖК, де є поняття "парадне", вже є поштомати.
Дуже зручно, можна забрати 24/7
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