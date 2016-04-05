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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4739474047414742
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:33

  Faceless написав:
prodigy написав:сьогодні на честь неділі гречка (у собаки)
Кажуть, сьогодні субота

А в собаки - неділя ;)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:34

Faceless , саме так. Поштомат в парадному.
Через інет: алкоголь, соки-води, бакалія, побутова хімія та інша неїстівна група.
Те, що перерахував Вітальян - це якраз не інетовський асортимент. Треба ніжками, і регулярно, бо швидко псується.
Успіх, давай вже сни. Бо якщо почнеш знову всіх штормити, закінчиться погано. Знов будуть окуляри/омлети.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:39

  Ой+ написав:
  vitaliiangel написав:Будет ли он заказывать еду с доставкой или сам рыбачить, ходить на охоту и копать огород. Во 2м случае даже 114$ много. Если всё своё покупай только соль и специи.

Рибальство та полювання задоволення недешеве, навіть не знаю чи є ще такі регіони, де цим можна зовсім на халяву займатись. А от сіль у нас можна було набрати ропи з певних джерел і висушити. Рік назад народ кинувся за цим. Ну а в цілому так - чим дальше, тим менше займається індивідуальним господарством і попереду нас чекають півфабрикати, штучна їжа, матриця.

розвинені краіни від цього відмовились коли, років 70 тому? це ми, як нащадки "ефективної" соціалістичної економіки, ще пам'ятаємо городи, де вирощували картопельку та закрутки овочів. по інерції цим ще займається покоління 60+, й то в набагато менших розмірах - бо економіки немає від слова зовсім - це якщо хоч чимось зайняти вільний час. молодь взагалі майже цим не париться.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:44

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  Faceless написав:поштомат прямо в парадному
находка для социопатов.
Ви так пишете, ніби це новинка. Зараз, мабуть, в усіх ЖК, де є поняття "парадне", вже є поштомати.
Дуже зручно, можна забрати 24/7

у меня в Ирпене тоже недавно в парадной поставили. Получается да относительно новинка. до этого было 150 метров надо пройти.
vitaliiangel
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