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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:33
Faceless написав:
prodigy написав:сьогодні на честь неділі гречка (у собаки)
Кажуть, сьогодні субота
А в собаки - неділя
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:34
Faceless , саме так. Поштомат в парадному.
Через інет: алкоголь, соки-води, бакалія, побутова хімія та інша неїстівна група.
Те, що перерахував Вітальян - це якраз не інетовський асортимент. Треба ніжками, і регулярно, бо швидко псується.
Успіх, давай вже сни. Бо якщо почнеш знову всіх штормити, закінчиться погано. Знов будуть окуляри/омлети.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:39
Ой+ написав: vitaliiangel написав:
Будет ли он заказывать еду с доставкой или сам рыбачить, ходить на охоту и копать огород. Во 2м случае даже 114$ много. Если всё своё покупай только соль и специи.
Рибальство та полювання задоволення недешеве, навіть не знаю чи є ще такі регіони, де цим можна зовсім на халяву займатись. А от сіль у нас можна було набрати ропи з певних джерел і висушити. Рік назад народ кинувся за цим. Ну а в цілому так - чим дальше, тим менше займається індивідуальним господарством
і попереду нас чекають півфабрикати, штучна їжа, матриця.
розвинені краіни від цього відмовились коли, років 70 тому? це ми, як нащадки "ефективної" соціалістичної економіки, ще пам'ятаємо городи, де вирощували картопельку та закрутки овочів. по інерції цим ще займається покоління 60+, й то в набагато менших розмірах - бо економіки немає від слова зовсім - це якщо хоч чимось зайняти вільний час. молодь взагалі майже цим не париться.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:44
Faceless написав: vitaliiangel написав: Faceless написав:
поштомат прямо в парадному
находка для социопатов.
Ви так пишете, ніби це новинка. Зараз, мабуть, в усіх ЖК, де є поняття "парадне", вже є поштомати.
Дуже зручно, можна забрати 24/7
у меня в Ирпене тоже недавно в парадной поставили. Получается да относительно новинка. до этого было 150 метров надо пройти.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 29 лип, 2023 13:15
"власть, выбранная в 2019 году по оптимистическим прогнозам, просуществует все 20 е годы 21 столетия" "выборы в условиях войны - невозможны"
то, что я и писал
кстати интересно Портников вспомнил. котлете за мальдивы ничего не сделали))
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Додано: Суб 29 лип, 2023 13:41
Bloomberg: Глава «Нафтогаза» Украины считает почти гарантированными атаки России на энергетическую инфраструктуру, так как войска ведут наступление в преддверии холодных зимних месяцев. Алексей Чернышов говорит, что компания делает все возможное, чтобы энерго- и теплоснабжение было устойчивым. Чернышов встречался с членами Конгресса и администрацией Байдена, чтобы пролоббировать вопрос об усилении ПВО. Речь шла о дополнительных системах Patriot и истребителях F-16. По его словам, атаки России могут прервать поставки газа в Европу по трубопроводам и сокращению поставок внутри страны. «Нафтогаз» пытается закачать в подземные хранилища 14,7 млрд кубометров газ
Вчора ввечері канал Baza опублікував відео вибуху ракети в Таганрозі з коментарем, нібито Україна переобладнала зенітні ракети С-200 для ударів по наземним цілям. Також Baza вказала, що ракета була перехоплена російським ППО і цей вибух - це наслідки відхилення ракети від курсу. Якщо вірити цій версії, то ракета, ймовірно, слідувала на військовий аеродром, і не долетіла всього 5 км по прямій. Якщо Україні справді вдалося переробити ракети С-200 в далекобійну ракетну зброю, то це значний прорив, бо зробити це дуже непросто. Але поки що це лише версія, до того ж, яку озвучує російський канал-мільйонник Baza.
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vitaliiangel
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Bukka
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