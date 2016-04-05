Faceless , саме так. Поштомат в парадному. Через інет: алкоголь, соки-води, бакалія, побутова хімія та інша неїстівна група. Те, що перерахував Вітальян - це якраз не інетовський асортимент. Треба ніжками, і регулярно, бо швидко псується. Успіх, давай вже сни. Бо якщо почнеш знову всіх штормити, закінчиться погано. Знов будуть окуляри/омлети.
vitaliiangel написав:Будет ли он заказывать еду с доставкой или сам рыбачить, ходить на охоту и копать огород. Во 2м случае даже 114$ много. Если всё своё покупай только соль и специи.
Рибальство та полювання задоволення недешеве, навіть не знаю чи є ще такі регіони, де цим можна зовсім на халяву займатись. А от сіль у нас можна було набрати ропи з певних джерел і висушити. Рік назад народ кинувся за цим. Ну а в цілому так - чим дальше, тим менше займається індивідуальним господарством і попереду нас чекають півфабрикати, штучна їжа, матриця.
розвинені краіни від цього відмовились коли, років 70 тому? це ми, як нащадки "ефективної" соціалістичної економіки, ще пам'ятаємо городи, де вирощували картопельку та закрутки овочів. по інерції цим ще займається покоління 60+, й то в набагато менших розмірах - бо економіки немає від слова зовсім - це якщо хоч чимось зайняти вільний час. молодь взагалі майже цим не париться.
Bloomberg: Глава «Нафтогаза» Украины считает почти гарантированными атаки России на энергетическую инфраструктуру, так как войска ведут наступление в преддверии холодных зимних месяцев. Алексей Чернышов говорит, что компания делает все возможное, чтобы энерго- и теплоснабжение было устойчивым. Чернышов встречался с членами Конгресса и администрацией Байдена, чтобы пролоббировать вопрос об усилении ПВО. Речь шла о дополнительных системах Patriot и истребителях F-16. По его словам, атаки России могут прервать поставки газа в Европу по трубопроводам и сокращению поставок внутри страны. «Нафтогаз» пытается закачать в подземные хранилища 14,7 млрд кубометров газ
Украине нужны 10-12 комплексов Patriot или подобных систем ПВО, чтобы покрыть территорию всей страны, заявил советник главы ОП Подоляк в интервью The Guardian.
Вчора ввечері канал Baza опублікував відео вибуху ракети в Таганрозі з коментарем, нібито Україна переобладнала зенітні ракети С-200 для ударів по наземним цілям. Також Baza вказала, що ракета була перехоплена російським ППО і цей вибух - це наслідки відхилення ракети від курсу. Якщо вірити цій версії, то ракета, ймовірно, слідувала на військовий аеродром, і не долетіла всього 5 км по прямій. Якщо Україні справді вдалося переробити ракети С-200 в далекобійну ракетну зброю, то це значний прорив, бо зробити це дуже непросто. Але поки що це лише версія, до того ж, яку озвучує російський канал-мільйонник Baza.
постепенно прихожу к выводу, что конец войны сильно зависит от наличия у нас дальнобойных ракет. Нужно бить склады и аэродромы у врага в тылу. Двойной удар - психологически давить на русское общество, что война не где-то далеко, а вот прямо под домом. Сцыкунов это должно быть впечатлит, а то они расслабились и вообще интерес к теме войны потеряли.
А чому тут не обговорюють/не тішаться хоч невеличким, але успішним просуванням вперед ЗСУ?
Я розумію, що якщо б ви всі дружно встали з диванів, то ви б показали, як треба швидко просуватись Але, ви ж продовжуєте сидіти на диванах... - тому так по-мало і просувається контрнаступ
Тобто, мало купити плуг(і то не всі долучаються/скидаються на плуг), щоб зорати поле... Потрібно і замість коня впрягтись і самому орати! Але звичайно, що краще з диванів, тримаючи попкорн, спостерігати... і ще мати наглість КРИТИКУВАТИ тих коней, які вже 17 місяців 24/7 не залишають поле... поле бою!
vitaliiangel написав:Сцыкунов это должно быть впечатлит, а то они расслабились и вообще интерес к теме войны потеряли.
А оце речення можна як в одну, так і в іншу сторону примінити Тільки Боже збав, щоб тут подумали, що на нас ще мало ракет прилітає.... Ракет прилітає аж забагато! Але і "розслаблених сцикунів" в наших глибоких тилах - теж задокуя!
п.с. О, тепер я не буду писати "диванні воїни - завелика честь/занадто м'яко! Тепер я буду натомість писати "розслаблені сцикуни"! Це більше підходить
Впродовж останніх тижнів українські сили намагалися прорватися через російські лінії оборони – танкові пастки, щільні мінні поля та інші перешкоди – на південному напрямку. Як пише CNN, аналітики вважають, що для істотного прориву українським силам доведеться змінити тактику.
Експерти стверджують, що українські сили вдалися до використання невеликих військових груп з метою прорізати шлях через мінні поля або обійти їх. Але така навігація не зламає хребта російської оборони, особливо – за умови домінування росіян в повітрі.
"Російські ударні вертольоти та винищувачі-бомбардувальники використовують слабкі місця в ППО України, що дозволяє росіянам завдавати ударів по українських сухопутних військах. Здійснити механізоване проникнення такого масштабу, коли супротивник має перевагу в повітрі, надзвичайно складно", – каже аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос.