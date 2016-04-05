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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4740474147424743
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 15:43

десятки німців воюють на боці РФ

Кілька десятків німецьких екстремістів вирушили воювати в Україну, більшість – на боці Росії. Про це повідомило Федеральне міністерство внутрішніх справ за запитом видання Welt.

Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну німецькі правоохоронці зафіксували виїзд з Німеччини 61 людини, "причетної до екстремізму або політично вмотивованих злочинів". Серед них є як праві, так і ліві екстремісти.

За наявними відомостями, щонайменше 39 з них покинули Німеччину "з наміром брати участь у бойових діях". З них 27 – на боці Росії, 12 - на боці України. Стосовно більшості з них Берлін має в своєму розпорядженні конкретну інформацію про їхню участь у бойових діях.
Welt зазначає, що фактична кількість німців, які воюють в Україні, значно більша. Однак влада Німеччини збирає дані тільки про людей, пов'язаних з екстремізмом. Наприклад, багато колишніх військовослужбовців Бундесверу приєдналися до Інтернаціонального легіону в складі української армії.

Сам факт участі в бойових діях в Україні німецькими законами не карається, поки мова йде про службу в регулярних арміях. Інша ситуація з "добровольчими загонами" або "ополченням", участь в яких вже може бути кваліфікована як найманство, заявила прес-секретар федерального Міністерства юстиції.

Однак депутат німецького парламенту Родеріх Кізеветтер розкритикував таку ситуацію.

"Люди або екстремісти, які добровільно приєднуються до російських збройних сил або терористичних груп для участі в нападі на Україну, мають бути притягнуті до відповідальності після їх повернення до Німеччини", — сказав він, зазначивши, що участь у війні на боці РФ сама по собі передбачає "систематичну причетність до воєнних злочинів і порушень прав людини".
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 16:15

  Успіх написав:Потрібно і замість коня впрягтись і самому орати!
орущая лошадь
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що там на Західній за розслаблення? Був у Франеке зняли захист із пам'ятників порозгородили все і вся. Цікаво дівки танцюють, вже не треба зараз, щось вирішили і вже когось зустрічають?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 17:18

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 29 лип, 2023 17:56, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 17:24

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 17:56

Форум Африка-Россия закончился печально для России. Путин простил 24 млрд долларов долгов. На подачку бесплатного зерна в размере 50 тысяч тонн, ЮАР ответила, что ждёт возобновления «зерновой сделки» с Украиной и хочет покупать на коммерческой основе.

Первым ответом неудачных переговоров стал запрет экспорта из России риса до конца года. Видимо стоит ждать очередных «непростых решений», стране придется идти на попятную и возобновлять экспорт зерна из Украины.
vitaliiangel
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  #<1 ... 4740474147424743
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