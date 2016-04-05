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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4740474147424743
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 15:43

десятки німців воюють на боці РФ

Кілька десятків німецьких екстремістів вирушили воювати в Україну, більшість – на боці Росії. Про це повідомило Федеральне міністерство внутрішніх справ за запитом видання Welt.

Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну німецькі правоохоронці зафіксували виїзд з Німеччини 61 людини, "причетної до екстремізму або політично вмотивованих злочинів". Серед них є як праві, так і ліві екстремісти.

За наявними відомостями, щонайменше 39 з них покинули Німеччину "з наміром брати участь у бойових діях". З них 27 – на боці Росії, 12 - на боці України. Стосовно більшості з них Берлін має в своєму розпорядженні конкретну інформацію про їхню участь у бойових діях.
Welt зазначає, що фактична кількість німців, які воюють в Україні, значно більша. Однак влада Німеччини збирає дані тільки про людей, пов'язаних з екстремізмом. Наприклад, багато колишніх військовослужбовців Бундесверу приєдналися до Інтернаціонального легіону в складі української армії.

Сам факт участі в бойових діях в Україні німецькими законами не карається, поки мова йде про службу в регулярних арміях. Інша ситуація з "добровольчими загонами" або "ополченням", участь в яких вже може бути кваліфікована як найманство, заявила прес-секретар федерального Міністерства юстиції.

Однак депутат німецького парламенту Родеріх Кізеветтер розкритикував таку ситуацію.

"Люди або екстремісти, які добровільно приєднуються до російських збройних сил або терористичних груп для участі в нападі на Україну, мають бути притягнуті до відповідальності після їх повернення до Німеччини", — сказав він, зазначивши, що участь у війні на боці РФ сама по собі передбачає "систематичну причетність до воєнних злочинів і порушень прав людини".
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 16:15

  Успіх написав:Потрібно і замість коня впрягтись і самому орати!
орущая лошадь
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що там на Західній за розслаблення? Був у Франеке зняли захист із пам'ятників порозгородили все і вся. Цікаво дівки танцюють, вже не треба зараз, щось вирішили і вже когось зустрічають?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 17:24

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 17:56

Белый дом оказывает давление на Конгресс для одобрения продажи 24 датских истребителей F-16 Аргентине, которая планировала закупить самолеты у Китая или Индии. Об этом сообщает издание Buenos Aires Times.
https://zn.ua/usa/ukraine-uzhe-ne-nuzhn ... -f-16.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Москалі хочуть не перемовин в людському розумінні, для них перемовини це просто можливість отримати щось (неважливо що саме) в обмін на порожні обіцянки. Тому в них немає і не може бути ніякого сенсу, окрім бажання щось подарувати москалям задурно.

Можуть бути й такі перемовини, без москалів
https://www.wsj.com/articles/saudi-arab ... os2&page=1
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:51

  Дюрі-бачі написав:
  sergey_sryvkin написав:Москалі хочуть не перемовин в людському розумінні, для них перемовини це просто можливість отримати щось (неважливо що саме) в обмін на порожні обіцянки. Тому в них немає і не може бути ніякого сенсу, окрім бажання щось подарувати москалям задурно.

Можуть бути й такі перемовини, без москалів
https://www.wsj.com/articles/saudi-arab ... os2&page=1

Якщо серед цих країн буде Китай і його вдасться схилити на свою сторону, тоді можна на щось сподіватися.
Інакше це очередні балачки що нідочього не призведуть
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 22:37

Засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

«Відмова бізнесмена включити систему в Криму вплинула на стратегію ЗСУ, які спочатку збиралися направити морський безпілотник із вибухівкою на російські кораблі у Чорному морі», – пише NYT.
Російські загарбники атакуючи Дніпро учора ввечері, помилково обстріляли Таганрог. Таку заяву зробила пресслужба легіону «Свобода Росії».

За даними Легіона, вранці у пʼятницю в район Єйськ була перекинута батарея ракетних комплексів «Бастіон» з метою завдання ударів бо об'єктам у Дніпропетровській області ракетами «Онікс». Перший пуск виявився невдалим. Ракета, за версією Легіона, впала у Таганрозі.

Другий пуск ракети також виявився невдалим, каже Легіон, та впав на території Ростовської області в районі порту «Азов».

Після двох невдалих запусків росіянами було прийнято рішення завдати удару по Дніпру ракетами ОТРК «Іскандер-М». Перевірити версію Легіона наразі не є можливим.
vitaliiangel
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