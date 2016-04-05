Кілька десятків німецьких екстремістів вирушили воювати в Україну, більшість – на боці Росії. Про це повідомило Федеральне міністерство внутрішніх справ за запитом видання Welt.
Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну німецькі правоохоронці зафіксували виїзд з Німеччини 61 людини, "причетної до екстремізму або політично вмотивованих злочинів". Серед них є як праві, так і ліві екстремісти.
За наявними відомостями, щонайменше 39 з них покинули Німеччину "з наміром брати участь у бойових діях". З них 27 – на боці Росії, 12 - на боці України. Стосовно більшості з них Берлін має в своєму розпорядженні конкретну інформацію про їхню участь у бойових діях.
Welt зазначає, що фактична кількість німців, які воюють в Україні, значно більша. Однак влада Німеччини збирає дані тільки про людей, пов'язаних з екстремізмом. Наприклад, багато колишніх військовослужбовців Бундесверу приєдналися до Інтернаціонального легіону в складі української армії.
Сам факт участі в бойових діях в Україні німецькими законами не карається, поки мова йде про службу в регулярних арміях. Інша ситуація з "добровольчими загонами" або "ополченням", участь в яких вже може бути кваліфікована як найманство, заявила прес-секретар федерального Міністерства юстиції.
Однак депутат німецького парламенту Родеріх Кізеветтер розкритикував таку ситуацію.
"Люди або екстремісти, які добровільно приєднуються до російських збройних сил або терористичних груп для участі в нападі на Україну, мають бути притягнуті до відповідальності після їх повернення до Німеччини", — сказав він, зазначивши, що участь у війні на боці РФ сама по собі передбачає "систематичну причетність до воєнних злочинів і порушень прав людини".
sergey_sryvkin написав:Москалі хочуть не перемовин в людському розумінні, для них перемовини це просто можливість отримати щось (неважливо що саме) в обмін на порожні обіцянки. Тому в них немає і не може бути ніякого сенсу, окрім бажання щось подарувати москалям задурно.
sergey_sryvkin написав:Москалі хочуть не перемовин в людському розумінні, для них перемовини це просто можливість отримати щось (неважливо що саме) в обмін на порожні обіцянки. Тому в них немає і не може бути ніякого сенсу, окрім бажання щось подарувати москалям задурно.
Засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».
«Відмова бізнесмена включити систему в Криму вплинула на стратегію ЗСУ, які спочатку збиралися направити морський безпілотник із вибухівкою на російські кораблі у Чорному морі», – пише NYT.
Російські загарбники атакуючи Дніпро учора ввечері, помилково обстріляли Таганрог. Таку заяву зробила пресслужба легіону «Свобода Росії».
За даними Легіона, вранці у пʼятницю в район Єйськ була перекинута батарея ракетних комплексів «Бастіон» з метою завдання ударів бо об'єктам у Дніпропетровській області ракетами «Онікс». Перший пуск виявився невдалим. Ракета, за версією Легіона, впала у Таганрозі.
Другий пуск ракети також виявився невдалим, каже Легіон, та впав на території Ростовської області в районі порту «Азов».
Після двох невдалих запусків росіянами було прийнято рішення завдати удару по Дніпру ракетами ОТРК «Іскандер-М». Перевірити версію Легіона наразі не є можливим.
У Німеччині зростає підтримка ідеї передачі Україні далекобійних ракет Taurus в межах військової допомоги.
Як пише німецька газета Welt am Sonntag, політики та дипломати закликають німецьку владу надати ці боєприпаси. Один із високопоставлених політиків ФРН вказує на "тактику навмисних зволікань" у цьому питанні.
За словами депутата Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріха Кізеветтера, Берлін повинен терміново передати Україні більше танків Leopard 2, засобів розмінування, зенітних систем, боєприпасів та крилаті ракети Taurus.
Бундесвер має 600 систем Taurus. Хоча 450 з них не працюють, їх можуть модернізувати для експорту.
Кізеветтер наголошує, що на це просто не вистачає політичної волі. При цьому затримка у наданні ракет Україні здатна не лише продовжити війну, а й може перенести повномасштабну військову агресію РФ та інші держави - Молдову, Польщу, Румунію та держави Балтії.
Представник ліберальної партії з правлячої коаліції Маркус Фабер додав, що позитивний досвід від постачання британських крилатих ракет для ЗСУ демонструє важливість такої допомоги.
У травні Україна офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus.
Експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від "Вільної демократичної партії" (FDP) Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна передати Україні Taurus. Вони вони можуть уражати цілі на відстані до 500 кілометрів.
prodigy , німці офіційно знов відмовили. Побачимо. Ракета дуже цікава. Я от тільки не знаю скільки у нас тих су24М залишилось, а вони єдині хто у нас здатний підняти 1.4 тони на вузол підвіски.З перспективних .. F16 не бере її. Раніше згадані F18 зміг би. Ну і теоретично транспортні літаки. Але це треба щось мудрити з точками підвіски. Москву трішки полякали ударні БПЛА. «Най буде». Хай памʼятають, що вони агресори.