RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4741474247434744>
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 15:43

десятки німців воюють на боці РФ

Кілька десятків німецьких екстремістів вирушили воювати в Україну, більшість – на боці Росії. Про це повідомило Федеральне міністерство внутрішніх справ за запитом видання Welt.

Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну німецькі правоохоронці зафіксували виїзд з Німеччини 61 людини, "причетної до екстремізму або політично вмотивованих злочинів". Серед них є як праві, так і ліві екстремісти.

За наявними відомостями, щонайменше 39 з них покинули Німеччину "з наміром брати участь у бойових діях". З них 27 – на боці Росії, 12 - на боці України. Стосовно більшості з них Берлін має в своєму розпорядженні конкретну інформацію про їхню участь у бойових діях.
Welt зазначає, що фактична кількість німців, які воюють в Україні, значно більша. Однак влада Німеччини збирає дані тільки про людей, пов'язаних з екстремізмом. Наприклад, багато колишніх військовослужбовців Бундесверу приєдналися до Інтернаціонального легіону в складі української армії.

Сам факт участі в бойових діях в Україні німецькими законами не карається, поки мова йде про службу в регулярних арміях. Інша ситуація з "добровольчими загонами" або "ополченням", участь в яких вже може бути кваліфікована як найманство, заявила прес-секретар федерального Міністерства юстиції.

Однак депутат німецького парламенту Родеріх Кізеветтер розкритикував таку ситуацію.

"Люди або екстремісти, які добровільно приєднуються до російських збройних сил або терористичних груп для участі в нападі на Україну, мають бути притягнуті до відповідальності після їх повернення до Німеччини", — сказав він, зазначивши, що участь у війні на боці РФ сама по собі передбачає "систематичну причетність до воєнних злочинів і порушень прав людини".
prodigy
 
Повідомлень: 9978
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 16:15

  Успіх написав:Потрібно і замість коня впрягтись і самому орати!
орущая лошадь
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18532
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2174 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що там на Західній за розслаблення? Був у Франеке зняли захист із пам'ятників порозгородили все і вся. Цікаво дівки танцюють, вже не треба зараз, щось вирішили і вже когось зустрічають?
Прораб
 
Повідомлень: 796
З нами з: 02.03.19
Подякував: 555 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 17:24

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18532
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2174 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 17:56

Белый дом оказывает давление на Конгресс для одобрения продажи 24 датских истребителей F-16 Аргентине, которая планировала закупить самолеты у Китая или Индии. Об этом сообщает издание Buenos Aires Times.
https://zn.ua/usa/ukraine-uzhe-ne-nuzhn ... -f-16.html
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18532
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2174 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Москалі хочуть не перемовин в людському розумінні, для них перемовини це просто можливість отримати щось (неважливо що саме) в обмін на порожні обіцянки. Тому в них немає і не може бути ніякого сенсу, окрім бажання щось подарувати москалям задурно.

Можуть бути й такі перемовини, без москалів
https://www.wsj.com/articles/saudi-arab ... os2&page=1
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 29.07.22
Подякував: 128 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:51

  Дюрі-бачі написав:
  sergey_sryvkin написав:Москалі хочуть не перемовин в людському розумінні, для них перемовини це просто можливість отримати щось (неважливо що саме) в обмін на порожні обіцянки. Тому в них немає і не може бути ніякого сенсу, окрім бажання щось подарувати москалям задурно.

Можуть бути й такі перемовини, без москалів
https://www.wsj.com/articles/saudi-arab ... os2&page=1

Якщо серед цих країн буде Китай і його вдасться схилити на свою сторону, тоді можна на щось сподіватися.
Інакше це очередні балачки що нідочього не призведуть
Xenon
 
Повідомлень: 4035
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 22:37

Засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

«Відмова бізнесмена включити систему в Криму вплинула на стратегію ЗСУ, які спочатку збиралися направити морський безпілотник із вибухівкою на російські кораблі у Чорному морі», – пише NYT.
Російські загарбники атакуючи Дніпро учора ввечері, помилково обстріляли Таганрог. Таку заяву зробила пресслужба легіону «Свобода Росії».

За даними Легіона, вранці у пʼятницю в район Єйськ була перекинута батарея ракетних комплексів «Бастіон» з метою завдання ударів бо об'єктам у Дніпропетровській області ракетами «Онікс». Перший пуск виявився невдалим. Ракета, за версією Легіона, впала у Таганрозі.

Другий пуск ракети також виявився невдалим, каже Легіон, та впав на території Ростовської області в районі порту «Азов».

Після двох невдалих запусків росіянами було прийнято рішення завдати удару по Дніпру ракетами ОТРК «Іскандер-М». Перевірити версію Легіона наразі не є можливим.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18532
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2174 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 08:28

У Німеччині зростає підтримка ідеї передачі Україні далекобійних ракет Taurus в межах військової допомоги.

Як пише німецька газета Welt am Sonntag, політики та дипломати закликають німецьку владу надати ці боєприпаси. Один із високопоставлених політиків ФРН вказує на "тактику навмисних зволікань" у цьому питанні.

За словами депутата Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріха Кізеветтера, Берлін повинен терміново передати Україні більше танків Leopard 2, засобів розмінування, зенітних систем, боєприпасів та крилаті ракети Taurus.


Бундесвер має 600 систем Taurus. Хоча 450 з них не працюють, їх можуть модернізувати для експорту.

Кізеветтер наголошує, що на це просто не вистачає політичної волі. При цьому затримка у наданні ракет Україні здатна не лише продовжити війну, а й може перенести повномасштабну військову агресію РФ та інші держави - Молдову, Польщу, Румунію та держави Балтії.

Представник ліберальної партії з правлячої коаліції Маркус Фабер додав, що позитивний досвід від постачання британських крилатих ракет для ЗСУ демонструє важливість такої допомоги.

У травні Україна офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus.

Експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від "Вільної демократичної партії" (FDP) Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна передати Україні Taurus. Вони вони можуть уражати цілі на відстані до 500 кілометрів.
prodigy
 
Повідомлень: 9978
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 08:44

prodigy , німці офіційно знов відмовили. Побачимо. Ракета дуже цікава. Я от тільки не знаю скільки у нас тих су24М залишилось, а вони єдині хто у нас здатний підняти 1.4 тони на вузол підвіски.З перспективних .. F16 не бере її. Раніше згадані F18 зміг би. Ну і теоретично транспортні літаки. Але це треба щось мудрити з точками підвіски.
Москву трішки полякали ударні БПЛА. «Най буде». Хай памʼятають, що вони агресори.
Hotab
 
Повідомлень: 9551
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2034 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 4741474247434744>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel, whois2010 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118669
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494844
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5953
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (716)
30.07.2023 09:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron