не розумію я радості від ударів по відносно мирних цілях. Чим ми в цьому кращі москалів. Зовсім інше діло коли атака досягає своєї цілі й горять склади боєприпасів
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Додано: Нед 30 лип, 2023 08:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 30 лип, 2023 08:59
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:09
Дюрі-бачі , не розумійте і далі. А насправді воно ж московіту зручно дивитись війну як футбол, коли їх самих воно не торкається. Можна і 10 сезонів просити відзняти. А якщо тобі по голові, так відразу виникають думки «а для чого вона ця війна?» , «я не хочу війни».
Ну і я вже казав, хочеш не хочеш будеш розпорошувати ппо по великим неприкритим територіям. Менше буде на фронті і на важливих стратегічних обʼєктах.
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:20
Цілі швідше за все були інші. Але московіти не збивають бпла, а глушать РЕБом, тому бпла після "осліплення" летить, куди витер дме. Але і так не погано вийшло. Ворог повинен нервувати
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:21
не разделяю оптимизма хотаба, во первых есть сомнения что это мы, русские сами себя взрывать любят и умеют, во вторых зачем стрелять аж по МСК если по пути есть казармы, аэродромы, склады? в третьих "нападения на РФ" только поднимают рейтинги пуйла, типа враг таки планировал ударить по мск/крыму а пуйло его опередил. А небольшому % думающих людей и без ударов по МСК всё понятно куда это всё приведёт.
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