RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4741474247434744
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 08:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Москву трішки полякали ударні БПЛА. «Най буде».
не розумію я радості від ударів по відносно мирних цілях. Чим ми в цьому кращі москалів. Зовсім інше діло коли атака досягає своєї цілі й горять склади боєприпасів
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 29.07.22
Подякував: 128 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 08:59

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Москву трішки полякали ударні БПЛА. «Най буде».
не розумію я радості від ударів по відносно мирних цілях. Чим ми в цьому кращі москалів. Зовсім інше діло коли атака досягає своєї цілі й горять склади боєприпасів

Знов "хорошіьє русскіє"?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7972
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1207 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:09

Дюрі-бачі , не розумійте і далі. А насправді воно ж московіту зручно дивитись війну як футбол, коли їх самих воно не торкається. Можна і 10 сезонів просити відзняти. А якщо тобі по голові, так відразу виникають думки «а для чого вона ця війна?» , «я не хочу війни».
Ну і я вже казав, хочеш не хочеш будеш розпорошувати ппо по великим неприкритим територіям. Менше буде на фронті і на важливих стратегічних обʼєктах.
Hotab
 
Повідомлень: 9551
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2034 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:20

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Москву трішки полякали ударні БПЛА. «Най буде».
не розумію я радості від ударів по відносно мирних цілях. Чим ми в цьому кращі москалів. Зовсім інше діло коли атака досягає своєї цілі й горять склади боєприпасів

Цілі швідше за все були інші. Але московіти не збивають бпла, а глушать РЕБом, тому бпла після "осліплення" летить, куди витер дме. Але і так не погано вийшло. Ворог повинен нервувати
whois2010
 
Повідомлень: 111
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:21

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Москву трішки полякали ударні БПЛА. «Най буде».
не розумію я радості від ударів по відносно мирних цілях. Чим ми в цьому кращі москалів. Зовсім інше діло коли атака досягає своєї цілі й горять склади боєприпасів

не разделяю оптимизма хотаба, во первых есть сомнения что это мы, русские сами себя взрывать любят и умеют, во вторых зачем стрелять аж по МСК если по пути есть казармы, аэродромы, склады? в третьих "нападения на РФ" только поднимают рейтинги пуйла, типа враг таки планировал ударить по мск/крыму а пуйло его опередил. А небольшому % думающих людей и без ударов по МСК всё понятно куда это всё приведёт.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18532
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2174 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4741474247434744
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel, whois2010 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118669
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494844
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5954
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (716)
30.07.2023 09:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.