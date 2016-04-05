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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4742474347444745>
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 08:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Москву трішки полякали ударні БПЛА. «Най буде».
не розумію я радості від ударів по відносно мирних цілях. Чим ми в цьому кращі москалів. Зовсім інше діло коли атака досягає своєї цілі й горять склади боєприпасів
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 08:59

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Москву трішки полякали ударні БПЛА. «Най буде».
не розумію я радості від ударів по відносно мирних цілях. Чим ми в цьому кращі москалів. Зовсім інше діло коли атака досягає своєї цілі й горять склади боєприпасів

Знов "хорошіьє русскіє"?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:09

Дюрі-бачі , не розумійте і далі. А насправді воно ж московіту зручно дивитись війну як футбол, коли їх самих воно не торкається. Можна і 10 сезонів просити відзняти. А якщо тобі по голові, так відразу виникають думки «а для чого вона ця війна?» , «я не хочу війни».
Ну і я вже казав, хочеш не хочеш будеш розпорошувати ппо по великим неприкритим територіям. Менше буде на фронті і на важливих стратегічних обʼєктах.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:20

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Москву трішки полякали ударні БПЛА. «Най буде».
не розумію я радості від ударів по відносно мирних цілях. Чим ми в цьому кращі москалів. Зовсім інше діло коли атака досягає своєї цілі й горять склади боєприпасів

Цілі швідше за все були інші. Але московіти не збивають бпла, а глушать РЕБом, тому бпла після "осліплення" летить, куди витер дме. Але і так не погано вийшло. Ворог повинен нервувати
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:21

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Москву трішки полякали ударні БПЛА. «Най буде».
не розумію я радості від ударів по відносно мирних цілях. Чим ми в цьому кращі москалів. Зовсім інше діло коли атака досягає своєї цілі й горять склади боєприпасів

не разделяю оптимизма хотаба, во первых есть сомнения что это мы, русские сами себя взрывать любят и умеют, во вторых зачем стрелять аж по МСК если по пути есть казармы, аэродромы, склады? Если беспилотник долетел до Москвы с не меньшей вероятностью он мог бы напакостить в Туле, Калуге, Воронеже.

в третьих "нападения на РФ" только поднимают рейтинги пуйла, типа смотрите враг таки планировал ударить по мск, а пуйло красавчег его опередил (перед началом войны реально такую дичь народу втирали). То есть от этого удара мы получили вообще ничего, а у пуйла добавился рейтинг.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Москву трішки полякали ударні БПЛА. «Най буде».
не розумію я радості від ударів по відносно мирних цілях. Чим ми в цьому кращі москалів. Зовсім інше діло коли атака досягає своєї цілі й горять склади боєприпасів
Русня пишет, что подавили дроны средствами РЭБ.

То есть, понимаете? Кацапы кричат о том, что украинская ПВО сбивает над городами ракеты, при этом используя средства РЭБ, из-за которых набитый взрывчаткой беспилотник - а не обломки - теряет управление и падает на "Мосвку-Сити".

Вы не понимаете, это другое
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:46

Бачу дивну закономірність

Москву атакують бпла одночасно з масованою атакую роя бпла на Крим
Іице вже не вперше така зв'язка
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:55

  GALeon написав:из-за которых набитый взрывчаткой беспилотник
не было там взрывчатки. 3 окна разбитых. и без пожара.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:14

  whois2010 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Москву трішки полякали ударні БПЛА. «Най буде».
не розумію я радості від ударів по відносно мирних цілях. Чим ми в цьому кращі москалів. Зовсім інше діло коли атака досягає своєї цілі й горять склади боєприпасів

Цілі швідше за все були інші. Але московіти не збивають бпла, а глушать РЕБом, тому бпла після "осліплення" летить, куди витер дме. Але і так не погано вийшло. Ворог повинен нервувати

3 министерства. Ветер подул дважды точно в 2 цели )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:20

5-6 серпня Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо України між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, зокрема Індією та Бразилією.
Україна і західні офіційні особи сподіваються, що результатом цих перемовин стане мирний саміт наприкінці року. Очікується, що на саміті буде підписано документ із загальними принципами розв'язання війни в Україні, які потім дадуть старт майбутнім мирним переговорам із росією.

Тихим сапом... 8)

  Xenon написав:
  Дюрі-бачі написав:Можуть бути й такі перемовини, без москалів
https://www.wsj.com/articles/saudi-arab ... os2&page=1

Якщо серед цих країн буде Китай і його вдасться схилити на свою сторону, тоді можна на щось сподіватися.


Китай буде відстоювати інтереси рф, тому краще щоб його там не було.
Добрий знак, що Україна там буде, а кацапія - ні.
fler
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