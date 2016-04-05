Bobua написав:

а ще х.з. скільки лінивців висить десь на деревах...?

Але ж треба совість

і в народу

Але якщо ми не будемо корисні -- то все буде талібан, як показав АфганіСтан. Ні -- навіть гірше...

І на тлі всього цього -- вже рік як дивує, чому військ.командування не переходить в глуху оборону? Чому не береже солдатів? Якщо нових взяти не має звідки...Логічніше було би глибоко вкопатись, і вибрати у владу осіб, які зможуть ефективніше й увічливіше випрошувати допомогу в Заходу. Аби нам хоч було чим відстрілюватись...От справді дивно читати як нині всі турбуються про економіку України і тилові роб.місця. А в реалі. вся ця економіка наразі не надто і потрібна. Бо Захід дає зброю, дає гроші, дає їжу (купа зах.консерв і сух.пайків на фронті!), дає товари... А у світі вже давно викидали майже половину їжі вирощеної-виготовленої їжі. Отже, землянам лише трошки треба змінити ставлення до харчів, якщо від нас взагалі перестануть вивозити зерно і т.д.?Чи важлива під час війни взагалі будь-яка наша економіка (крім військової) і для світу, та й для нас теж..?Електрика треба, вода, газ. Та й те -- лише розподіл. Їжа для власного споживання. Пекарні.А до кордону подадуть із Заходу дефіцитні сировину і матеріали, як треба буде.А на всі наші надлишки (зерно, руду, товари, культуру...) світові глибоко начхати, мабуть. Поляки вже натякнули, що ми заколупали там всіх своїм зерном. То скільки ще треба “колотись, плакати, але лізти на кактус”? Це ж жалюгідно. Це ж ніби вам відкушують руку, а ви другою волосся собі пригладжуєте...Все для чого ми справді потрібні й корисні -- тицяти путлєра мордою в багно. Навіть і без контрнаступів. Досить лише побільше їх підривати і вбивати де найлегше. І лише від цього наразі залежить допомога і курс валют.Цікаво як там з курсом, після виходу США і припинення допомоги?