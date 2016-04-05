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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 лип, 2023 11:23
США дає допомогу зброєю Тайваню. Чекаємо на відповідь Китаю
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 30 лип, 2023 12:07
Прораб написав:
Що там на Західній за розслаблення? Був у Франеке зняли захист із пам'ятників порозгородили все і вся. Цікаво дівки танцюють, вже не треба зараз, щось вирішили і вже когось зустрічають?
Мішки часу не витримали пісок посипався, прибрали. Основні блокпости на місці. Потреба стане - за ніч виросте скільки треба. Якщо ви про музику і гульбан в кафе - велика доля не місцевих. В яремчі-буковелі так всі 90%
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Додано: Нед 30 лип, 2023 12:09
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
Москву трішки полякали ударні БПЛА. «Най буде».
не розумію я радості від ударів по відносно мирних цілях. Чим ми в цьому кращі москалів. Зовсім інше діло коли атака досягає своєї цілі й горять склади боєприпасів
Постраждали приміщення міністерств. Центри прийняття рішень, про які вони так люблять говорити
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Додано: Нед 30 лип, 2023 12:31
Успіх написав: Bobua написав:То в середні віки селяни могли байдуже спостерігати як лицарі бодаються і шинкують один іншого
. І для селян-кріпаків не було сенсу воювати. Бо всі вигоди від війни діставались таки лицарям. Замки, діви, кріпаки...
Селян могли загнати у військо, але тоді хоча би дозволяли грабувати захоплені міста (як-от нині моск. робили...)Але ж нині все інакше.
Нині майже кожен житель країни має щось власне. Що буде втрачене в окупації. Нерухомість, авто, вклади в банках.І, водночас, для більшості є норм.ситуація, що хтось інший безстроково за них воює, ризикує і позбавлений власного життя.
І не соромно ж народові...
Кумедно після цього чути, як народ виє про корупцію влади. Бо корупція (у мирн.час) -- не настільки глибоке морал.падіння. Та й узагалі, навіть для корупції можна придумати героїчні виправдання. Напр., що крадуть для того аби у людей було менше грошей для надспоживання і нищення Землі, Природи...А от “загрібати жар чужими руками” -- які ж тут можуть бути виправдання.
..
Bobua написав:пів млн ... зістрибнуло з корабля лише за півроку! це більше аніж є на фронтах з тил.підрозд. включно!! і це ж лише бігові різновиди!!! а ще х.з. скільки лінивців висить десь на деревах...?
а мені тут розказували казки, буцімто в Україні взагалі нема працездатних на заміну у війська... а от гляньте -- як активно вони бігають і ховаються...
І на тлі всього цього -- вже рік як дивує, чому військ.командування не переходить в глуху оборону? Чому не береже солдатів? Якщо нових взяти не має звідки...
Логічніше було би глибоко вкопатись, і вибрати у владу осіб, які зможуть ефективніше й увічливіше випрошувати допомогу в Заходу. Аби нам хоч було чим відстрілюватись...Але ж треба совість
У влади, і, передусім, і в народу
.
От справді дивно читати як нині всі турбуються про економіку України і тилові роб.місця. А в реалі. вся ця економіка наразі не надто і потрібна. Бо Захід дає зброю, дає гроші, дає їжу (купа зах.консерв і сух.пайків на фронті!), дає товари... А у світі вже давно викидали майже половину їжі вирощеної-виготовленої їжі. Отже, землянам лише трошки треба змінити ставлення до харчів, якщо від нас взагалі перестануть вивозити зерно і т.д.?
Чи важлива під час війни взагалі будь-яка наша економіка (крім військової) і для світу, та й для нас теж..?
Електрика треба, вода, газ. Та й те -- лише розподіл. Їжа для власного споживання. Пекарні.
А до кордону подадуть із Заходу дефіцитні сировину і матеріали, як треба буде.
А на всі наші надлишки (зерно, руду, товари, культуру...) світові глибоко начхати, мабуть. Поляки вже натякнули, що ми заколупали там всіх своїм зерном. То скільки ще треба “колотись, плакати, але лізти на кактус”? Це ж жалюгідно. Це ж ніби вам відкушують руку, а ви другою волосся собі пригладжуєте...
Все для чого ми справді потрібні й корисні -- тицяти путлєра мордою в багно. Навіть і без контрнаступів. Досить лише побільше їх підривати і вбивати де найлегше. І лише від цього наразі залежить допомога і курс валют. І от з цим ми не впораємось з такою дикою прорцією ухилянти/війська. І з таким надміром кротів...Але якщо ми не будемо корисні -- то все буде талібан, як показав АфганіСтан. Ні -- навіть гірше...
Цікаво як там з курсом, після виходу США і припинення допомоги?
Їм не те, що "не соромно" - а ще й вони кажуть, що такі "безстрокові воїни" - скиглять!
Чудненько
Тобто - один/одна сидить на дивані 17місяців, а інший - тих же 17міс в окопі, позбавлений власного життя і ще й ризикує здоров'ям/життям... - і то диванному борцунові/борциці ще язик повертається сказати солдатові з окопу - "чого скиглиш?"
Це реально НАШІ люди таке пишуть???!
Тут☝️майже весь секрет розкрито, чому війна ще й досі триває і ще кінця/краю не видно...
Сумно, плять!©
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:41
Успіх , слухай, чумка , може ми самі вирішимо що нам обговорювати, а ти перестанеш носитись по 5 разів з одним і тим самим?
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Hotab
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:53
vitaliiangel написав:
не разделяю оптимизма хотаба, во первых есть сомнения что это мы, русские сами себя взрывать любят и умеют
ну звичайно, самі ударили по кримському мосту, самі ударили по кремлю, по міністерствах… Це ж так піднімає рейтинг пуйла, показує його силу. Чи ні?
Кожного разу після якихось вибухів на росії хтось у нас починає затирати про операції фсб. Ви настільки не вірите в наші збройні сили і спецслужби?
По осінньому вибуху на мосту вже навіть СБУ офіційно визнало свою причетність, а наші хоми невіруючі все думають, що то фсб.
vitaliiangel написав:
в третьих "нападения на РФ" только поднимают рейтинги пуйла
тільки чомусь про сьогоднішні удари на російських телеканалах ні слова. Якось не вʼяжеться з вашими словами. Як підніметься рейтинг, якщо ніхто не дізнається про атаку?
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