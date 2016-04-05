не розумію я радості від ударів по відносно мирних цілях. Чим ми в цьому кращі москалів. Зовсім інше діло коли атака досягає своєї цілі й горять склади боєприпасів
А на войне как на войне
Только не приплетай сюда "относительно мирные цели". Там были какие-то министерства. А это уже законные военные цели (с) москали И заметь, удар был с субботы на воскресение, когда там вряд ли кто-то был
А вот москали, которых ты защишаешь, бьют по жилым домам в Украине, когда там спят люди
Hennady написав:Мядар написав, що у ворога зявилась технологія, яка глушить Старлінки і це обладнання зараз випробовується на нулі. І це, пише, гірше навіть за відсутність Ф16
Випробовують та готують до промислового виробництва Для компетентних: мова про Ku. Не про Ka.
Полуправда - хуже лжи
Важливо‼️ Хробача армія вже отримала технологію, що дозволяє глушити Starlink на «нулі». Випробовують та готують до промислового в-ва. Для компетентних: мова про Ku. Не про Ka. Але розуміємо, що то питання часу.
Додаткової інформації та за способи можливої протидії бійцями - згодом інші джерела розшарять. Звісно, передано до компетентних органів. Але враховуючи їх кількість, велкам. Ви знаєте, як зі мною звʼязатися.
Нащо це тут? Щоб більше спеців з клепкою морщили мозок над уніфікованими способами протидії. Фронт без Старлінку- суттєво складніше ніж навіть фронт без F-16. Сліпне та глохне.