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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4743474447454746
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:47

  thenewepic написав:самі ударили по кримському мосту,
с головой в порядке? мост это логистика. а министерство это что? убьешь 30 работников завтра новых наберут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 15:18

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Москву трішки полякали ударні БПЛА. «Най буде».
не розумію я радості від ударів по відносно мирних цілях. Чим ми в цьому кращі москалів. Зовсім інше діло коли атака досягає своєї цілі й горять склади боєприпасів

А на войне как на войне

Только не приплетай сюда "относительно мирные цели". Там были какие-то министерства. А это уже законные военные цели (с) москали
И заметь, удар был с субботы на воскресение, когда там вряд ли кто-то был

А вот москали, которых ты защишаешь, бьют по жилым домам в Украине, когда там спят люди
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 15:20

Мядар написав, що у ворога зявилась технологія, яка глушить Старлінки і це обладнання зараз випробовується на нулі. І це, пише, гірше навіть за відсутність Ф16

Випробовують та готують до промислового виробництва
Для компетентних: мова про Ku. Не про Ka.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 15:28

  Hennady написав:Мядар написав, що у ворога зявилась технологія, яка глушить Старлінки і це обладнання зараз випробовується на нулі. І це, пише, гірше навіть за відсутність Ф16

Випробовують та готують до промислового виробництва
Для компетентних: мова про Ku. Не про Ka.

Полуправда - хуже лжи

Важливо‼️
Хробача армія вже отримала технологію, що дозволяє глушити Starlink на «нулі». Випробовують та готують до промислового в-ва.
Для компетентних:
мова про Ku. Не про Ka.
Але розуміємо, що то питання часу.

Додаткової інформації та за способи можливої протидії бійцями - згодом інші джерела розшарять.
Звісно, передано до компетентних органів.
Але враховуючи їх кількість, велкам. Ви знаєте, як зі мною звʼязатися.

Нащо це тут?
Щоб більше спеців з клепкою морщили мозок над уніфікованими способами протидії. Фронт без Старлінку- суттєво складніше ніж навіть фронт без F-16.
Сліпне та глохне.

МАДЯР🇺🇦
30.07.23

https://t.me/robert_magyar
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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  #<1 ... 4743474447454746
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